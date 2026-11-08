Aaj Ka Rashifal: 8 नवंबर 2026, रविवार के राशिफल में मेष के लिए साझेदारी में सहयोग के संकेत हैं. कन्या के लिए त्योहार का बजट और वृश्चिक के लिए गैरजरूरी खर्च पर नजर रखना अहम रहेगा. दिवाली के दिन चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेगा.

चंद्र राशि से देखें तो तुला कन्या का धन भाव है और वृश्चिक का व्यय भाव. यही वजह है कि एक ही गोचर की व्याख्या में कन्या के लिए बचत और वृश्चिक के लिए खर्च पर जोर है. आगे पढ़ें मेष से मीन तक काम, पैसे और रिश्तों का राशिफल.

मेष राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

साझेदारी में प्रगाढ़ता लाने, जनसंपर्क का विस्तार करने और दीपावली की पूर्व संध्या पर घरेलू सुख-समृद्धि को संवारने के लिए रविवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें यानी दांपत्य व साझेदारी भाव में तुला राशि में गोचर करेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके तुरंत बाद दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज दिनभर मेष राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना रहेगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उत्सव के उल्लास के बीच महत्वपूर्ण साझेदारियों को नई मजबूती मिलेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यावसायिक मोर्चे पर आपकी नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की शैली टीम में नई ऊर्जा भर देगी. रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, लीगल एडवाइजरी, जनसंपर्क, इवेंट मैनेजमेंट और रिटेल ट्रेड से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़े ऑर्डर्स को अंतिम रूप देने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते इलेक्ट्रिकल डेकोरेशन, पटाखों, उपहारों, मिष्ठान्न और पूजन सामग्री के व्यापारियों के यहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. यदि आप किसी नए व्यावसायिक गठबंधन या पार्टनरशिप की रूपरेखा बना रहे हैं, तो दोपहर के बाद की बातचीत आपके पक्ष में अनुकूल परिणाम लेकर आएगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

कारोबारी मुनाफे और पुराने संपर्कों से धन का प्रवाह सुगम बना रहेगा, जिससे आगामी त्योहारी खर्चों को आप सहजता से संभाल सकेंगे. किसी भी नए निवेश, वाहन, सोने-चांदी के सिक्के या फिर दीपावली पूजन की मुख्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा ऑनलाइन लेन-देन करने, जोखिम भरे वित्तीय निर्णय लेने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास चरम पर रहेगा. घर की अंतिम साज-सज्जा, रंगोली और प्रकाश व्यवस्था को पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य एकजुट नजर आएंगे. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और आत्मीयता बहुत गहरी रहेगी; जीवनसाथी के साथ मिलकर शाम के पूजन और दीपदान की योजना बनाना मन को शांति देगा. प्रेम संबंधों में दिनभर सौहार्द बना रहेगा; साथी के साथ समय बिताने और उन्हें कोई सुंदर उपहार भेंट करने के लिए शाम का समय बेहतरीन रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, डिफेंस, लॉ और तकनीकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में एकाग्रता और तार्किक स्पष्टता लाएगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और करंट अफेयर्स का रिवीज़न आने वाली चयन प्रक्रियाओं में आपका मनोबल ऊंचा रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप स्फूर्तिवान महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर की दौड़धूप, पटाखों के धुएं और देर शाम तक जागने की वजह से आंखों में जलन, हल्का सिरदर्द या पैरों में थकान हो सकती है. श्वसन संबंधी संवेदनशीलता से बचने के लिए प्रदूषण से दूरी रखें और खान-पान में सादगी बनाए रखें. बदलते मौसम और उत्सव के दौरान पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी के दीपक प्रज्वलित करें. हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित कर हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी जरूरतमंद सफाईकर्मी या असहाय व्यक्ति को फल, मिठाई या फिर वस्त्र भेंट करना जीवन के सभी संकटों को दूर कर घर में सुख-समृद्धि और आरोग्य का वास कराएगा.

वृषभ राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

विरोधियों पर अपना दबदबा कायम रखने, रोजमर्रा के अटके कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और दीपावली की पूर्व संध्या पर घरेलू व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने के लिए रविवार का दिन विशेष अनुकूल साबित होगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण व शत्रु भाव में तुला राशि में गोचर करेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके उपरांत दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. आज दिनभर वृषभ राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना रहेगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपकी कार्यकुशलता और व्यावहारिक सूझबूझ बढ़ेगी, जिससे पुरानी उलझनों को सुलझाना और त्योहारी जिम्मेदारियों को संभालना काफी आसान रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी लगन, सटीकता और अनुशासित कार्यशैली के आगे प्रतिस्पर्धी शांत रहेंगे. बैंकिंग, लीगल कंप्लायंस, मेडिकल व हेल्थकेयर, टैक्स कंसल्टेंसी, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पेंडिंग फाइलों को निपटाने और महत्वपूर्ण औपचारिकताओं को पूरा करने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, सुगंधित उत्पाद, गिफ्ट हैंपर्स, मिट्टी के दीये और सजावटी मोमबत्तियों के कारोबारियों के यहां ग्राहकों की भारी आमद रहेगी. दफ्तर या दुकान में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ विनम्रता से पेश आएं; उनकी मदद से आप समय से पहले सारे काम निपटा सकेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने बकाये की वसूली होने और व्यावसायिक लाभ से नकदी का प्रवाह बहुत सुदृढ़ रहेगा. घर की साज-सज्जा, पूजन सामग्री, आभूषण या नए सामान की खरीदारी के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस अवधि में किसी भी प्रकार का बड़ा ऑनलाइन लेन-देन करने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय त्योहारी बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में रूप चौदस और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास बना रहेगा. घर की साफ-सफाई, रंगोली और प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप देने में सभी परिजन पूरे उत्साह से सहयोग करेंगे. ननिहाल या मामा पक्ष से कोई शुभ संदेश या उपहार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में परस्पर आदर और समझदारी बढ़ेगी; जीवनसाथी के साथ मिलकर शाम के पूजन और दीप प्रज्वलित करने की तैयारी दांपत्य जीवन में नई मिठास घोलेगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें; शाम को कोई छोटा सा उपहार या विचारशील संदेश रिश्ते में नया उत्साह भरेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, बैंकिंग, राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं और कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में स्थिरता और एकाग्रता लाएगा. त्योहारी गहमागहमी के बीच भी अपने तय अध्ययन स्लॉट से समझौता न करें; दिन में हल किए गए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और शॉर्ट नोट्स आगामी परीक्षाओं के लिए आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेंगे.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप और तैलीय व मीठे पकवानों के अधिक सेवन से पेट में हल्का भारीपन, अपच या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. गरिष्ठ और बासी भोजन से परहेज रखें और पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें. पटाखों के धुएं और बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए आंखों और गले का विशेष ध्यान रखें.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां महालक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष दीपक जलाकर 'ॐ शुं शुक्राय नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई, फल या फिर वस्त्र भेंट करना आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर घर में सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि कराएगा.

मिथुन राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

रचनात्मक विचारों को धरातल पर उतारने, संतान पक्ष से सुखद समाचार पाने और दीपावली की पूर्व संध्या पर उत्सव के आनंद को दोगुना करने के लिए रविवार का दिन अत्यंत उत्साहवर्धक साबित होगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें त्रिकोण भाव यानी तुला राशि में गोचर करेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके उपरांत दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपकी बौद्धिक स्पष्टता, कूटनीतिक संवाद और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता में जबर्दस्त निखार देखने को मिलेगा, जिससे घरेलू और व्यावसायिक दोनों मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक सूझबूझ, नवाचार और प्रेजेंटेशन स्किल्स की वरिष्ठों द्वारा सराहना होगी. मीडिया, जनसंपर्क, एडवरटाइजिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर, शेयर कंसल्टेंसी और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए और रचनात्मक प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, होम अप्लायंसेज, गिफ्ट्स, फैशनेबल वस्त्र और सजावटी सामान के कारोबारियों के यहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. यदि आप किसी नए सौदे या अनुबंध को अंतिम रूप देने की सोच रहे हैं, तो दोपहर के समय किए गए प्रयास मनचाहा मुनाफा दिलाएंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूर्व नियोजित निवेशों और व्यापारिक सौदों से धन का प्रवाह बहुत सुगम बना रहेगा, जिससे आगामी त्योहारी खर्चों को आप बिना किसी तनाव के पूरा कर सकेंगे. घर के लिए जरूरी सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गैजेट्स या पूजन सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय व्यक्तिगत खरीदारी करते हुए बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास बना रहेगा. बच्चों के साथ मिलकर घर की सजावट, रंगोली और प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप देने में दिन बहुत सुखद बीतेगा. संतान की ओर से कोई उत्साहवर्धक समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मधुर रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों में दिन का ढलना खुशियां बढ़ाएगा; साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं साझा करने और उन्हें कोई प्यारा उपहार देने के लिए शाम का समय सबसे शानदार रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कंप्यूटर साइंस, जनसंचार, राज्य स्तरीय तकनीकी सेवाओं और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में एकाग्रता और तार्किक स्पष्टता लाएगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किए गए शॉर्ट नोट्स और मुख्य सिद्धांतों का रिवीज़न आगामी परीक्षाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन लगातार दौड़धूप, पटाखों के धुएं और देर शाम तक जागने की वजह से आंखों में हल्का तनाव, कफ की प्रवृत्ति या कंधों में खिंचाव आ सकता है. श्वसन संबंधी संवेदनशीलता से बचने के लिए प्रदूषण से दूरी रखें और खान-पान में सादगी बनाए रखें. बदलते मौसम और उत्सव के दौरान पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां महालक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'ॐ बुं बुधाय नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद व्यक्ति को पठन सामग्री, फल, मिठाई या फिर वस्त्र भेंट करना घर में सुख-समृद्धि, बुद्धि और शांति में वृद्धि कराएगा.

कर्क राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

घरेलू सुख-सुविधाओं को संवारने, मानसिक शांति पाने और दीपावली की पूर्व संध्या पर परिवार के साथ आत्मीय पल बिताने के लिए रविवार का दिन विशेष फलदायी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव यानी सुख, माता और गृह भाव में तुला राशि में संचरित रहेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके तुरंत बाद दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, घर की साज-सज्जा और उत्सव की तैयारियों में नई गति आएगी तथा माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद आपको संबल प्रदान करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी भावनात्मक परिपक्वता और योजनाबद्ध कार्यशैली से सभी पेंडिंग कार्यों का तेजी से निपटारा होगा. रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, होम इंटीरियर, आर्किटेक्चर, खाद्य सामग्री, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर और होटल मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी सेवाओं को नया विस्तार देने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते घरेलू उपयोग की वस्तुओं, होम डेकोर, बर्तनों, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेज और मिष्ठान्न कारोबारियों के यहां ग्राहकों की भारी आवाजाही बनी रहेगी. अपने कार्यस्थल या दुकान पर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें; उनकी मदद से आप त्योहारी रश को बहुत सुगमता से संभाल लेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

स्थानीय व्यापारिक सौदों और पैतृक संपत्तियों के अनुकूल प्रबंधन से नकदी का प्रवाह बहुत सुगम बना रहेगा. घर की साज-सज्जा, वाहन, चांदी के बर्तन या आभूषण तथा दीपावली पूजन की आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ पहरा रहेगा; इस सवा घंटे में किसी भी प्रकार का बड़ा चेक काटने, बिना लिखा-पढ़ी के उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय घर की भव्यता और सजावट पर सोच-समझकर किया गया खर्च मन को गहरा संतोष देगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास चरम पर रहेगा. माता जी के मार्गदर्शन में घर की सफाई, रंगोली और प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप देने में सभी सदस्य पूरे उत्साह से हाथ बंटाएंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और आप दोनों मिलकर शाम के दीप प्रज्वलित करने की तैयारियों को साझा करेंगे, जिससे घरेलू वातावरण शांत और सुखद बना रहेगा. प्रेम संबंधों में दिनभर सौहार्द और आत्मीयता बनी रहेगी; साथी के साथ समय बिताने और उन्हें कोई सुंदर उपहार देने के लिए शाम का समय बेहतरीन रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

पैरामेडिकल, राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं, रेलवे और तकनीकी डिप्लोमा की परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में स्थिरता और एकाग्रता लाएगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किया गया मुख्य नोट्स का रिवीज़न आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप, भारी सामान उठाने और पटाखों के धुएं से सीने में हल्का भारीपन, कफ की प्रवृत्ति या कंधों में खिंचाव आ सकता है. श्वसन संबंधी संवेदनशीलता से बचने के लिए प्रदूषण से दूरी रखें और बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थों या बासी पकवानों से परहेज करें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें. मां महालक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'ॐ सों सोमाय नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न, फल या फिर वस्त्र भेंट करना आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराएगा.

सिंह राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

पराक्रम और सामाजिक संपर्कों में विस्तार करने, भाई-बहनों का सहयोग पाने और दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए रविवार का दिन विशेष रूप से ऊर्जावान रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, साहस व सहोदर भाव में तुला राशि में संचरित रहेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके उपरांत दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. आज दिनभर सिंह राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना रहेगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपके आत्मविश्वास में जबर्दस्त वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र की चुनौतियां सहजता से दूर होंगी और उत्सव की तैयारियों में आपकी सक्रियता देखते ही बनेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी मुखर आवाज, नेतृत्व क्षमता और त्वरित संवाद शैली से व्यावसायिक सौदों में गति आएगी. मीडिया, मार्केटिंग, जनसंपर्क, एडवरटाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सुरक्षा उपकरण और तकनीकी सेवाओं से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़े लक्ष्यों को पूरा करने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते आतिशबाजी, इलेक्ट्रिकल डेकोरेशन, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, तांबे-पीतल के बर्तन और उपहार सामग्री के व्यापारियों के यहां दिनभर ग्राहकों की भारी चहल-पहल रहेगी. यदि आप अपने कारोबार में कोई नया प्रचार अभियान या त्योहारी ऑफर शुरू कर रहे हैं, तो दोपहर के समय की गई पहल आपके लाभ को कई गुना बढ़ा सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

स्थानीय व्यापारिक सौदों, पुराने संपर्कों और दैनिक बिक्री से धन का प्रवाह बहुत सुगम और मजबूत रहेगा. घर के लिए जरूरी सामान, सोने-चांदी के सिक्के, तांबे के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या फिर दीपावली पूजन की मुख्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय खरीदारी करते हुए बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास चरम पर रहेगा. छोटे भाई-बहनों और मित्रों के साथ मिलकर घर की बाहरी सजावट, रोशनी और रंगोली को अंतिम रूप देने में विशेष आनंद आएगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मधुर रहेगा और वे पारिवारिक व्यवस्थाओं में आपका पूरा हाथ बंटाएंगे. प्रेम संबंधों में दिन का ढलना खुशियां बढ़ाएगा; साथी के साथ बैठकर उत्सव की खुशियां साझा करने और उन्हें कोई प्यारा उपहार देने के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सैन्य सेवाएं, पुलिस, राज्य प्रशासनिक सेवाएं, खेल और तकनीकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव एकाग्रता और ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और करंट अफेयर्स का रिवीज़न आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर दिनभर ऊंचा रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़, भारी सामान उठाने और पटाखों के धुएं के कारण कंधों, बाहों में हल्का खिंचाव या गले में खराश महसूस हो सकती है. प्रदूषण से बचाव रखें और त्योहारी मिठाइयों का सेवन करते समय थोड़ा संयम बरतें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. सूर्यदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'ॐ सूर्याय नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को फल, मिठाई या फिर लाल-पीले वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर यश, मान-सम्मान और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

कन्या राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

संचित धन को व्यवस्थित करने, वाणी के प्रभाव से पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने और दीपावली की पूर्व संध्या पर उत्सव की तैयारियों को संवारने के लिए रविवार का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे यानी धन, वाणी व कुटुंब भाव में तुला राशि में गोचर करेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके उपरांत दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि प्रारंभ हो जाएगी. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपकी तार्किक समझ, बजट प्रबंधन और बातचीत की शैली में गजब का संतुलन देखने को मिलेगा, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यावसायिक मामलों को निपटाना बेहद आसान रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी बारीक वित्तीय समझ, आंकड़ों की शुद्धता और व्यावहारिक संवाद की बदौलत अटकी हुई व्यापारिक फाइलों में गति आएगी. बैंकिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, पैकेजिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, उपहार हैंपर्स, सजावटी मोमबत्तियां, सुगंधित अगरबत्ती और स्टेशनरी के व्यापारियों के यहां ग्राहकों की भारी भीड़ बनी रहेगी. दफ्तर या दुकान पर सहकर्मियों से बातचीत करते समय अपने लहजे में सौम्यता रखें; उनकी मदद से आप दिन के सारे काम समय से पहले पूरे कर लेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

बौद्धिक कार्यों, पूर्व नियोजित निवेशों और व्यापारिक मुनाफे से नकदी का प्रवाह बहुत सुगम और मजबूत रहेगा. घर के लिए जरूरी सामान, सोने-चांदी के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर दीपावली पूजन की मुख्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, अनजान लिंक पर ऑनलाइन भुगतान करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय खरीदारी करते हुए बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास चरम पर रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर की रंगोली, रोशनी और पूजा स्थल को व्यवस्थित करने में दिन बहुत सुखद बीतेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और मार्गदर्शन आपके कई घरेलू संशयों को दूर करेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और वे त्योहारी व्यवस्थाओं में आपका पूरा हाथ बंटाएंगे. प्रेम संबंधों में दिन का ढलना खुशियां बढ़ाएगा; साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं साझा करने और उन्हें कोई सुंदर उपहार देने के लिए शाम का समय बेहतरीन रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सीए, सीएस, डेटा साइंस, बैंकिंग, राज्य स्तरीय तकनीकी सेवाओं और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में एकाग्रता और विश्लेषणात्मक स्पष्टता लाएगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किए गए शॉर्ट नोट्स और पिछले वर्षों के प्रश्नों का रिवीज़न आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन लगातार भागदौड़, स्क्रीन पर समय बिताने और पटाखों के धुएं की वजह से आंखों में हल्का तनाव, सिरदर्द या गले में सूखापन महसूस हो सकता है. खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक तैलीय व गरिष्ठ पकवानों से थोड़ा परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां महालक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'ॐ बुं बुधाय नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को फल, मिठाई या फिर वस्त्र भेंट करना घर में सुख-समृद्धि, आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि कराएगा.

तुला राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

व्यक्तित्व में निखार लाने, आत्मविश्वास के साथ प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और दीपावली की पूर्व संध्या पर सामाजिक व पारिवारिक आकर्षण का केंद्र बनने के लिए रविवार का दिन अत्यंत शानदार रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरित रहेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके उपरांत दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. आज दिनभर तुला राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना रहेगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपका कलात्मक दृष्टिकोण, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा शिखर पर रहेगी, जिससे घरेलू उत्सव और व्यक्तिगत योजनाएं दोनों बेहद सहजता से आगे बढ़ेंगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी संतुलित सोच, शालीन व्यवहार और नेतृत्व क्षमता की बदौलत सहकर्मी और अधिकारी दोनों आपसे काफी प्रभावित रहेंगे. फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, लग्जरी गुड्स, जनसंपर्क और कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन नए अवसरों को भुनाने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते फैशनेबल परिधान, सौंदर्य प्रसाधन, होम डेकोर, आभूषण और प्रीमियम गिफ्ट हैंपर्स के कारोबारियों के यहां ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ेगी. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यावसायिक साझेदारी की रूपरेखा बना रहे हैं, तो दोपहर के समय की गई बातचीत आपके पक्ष में बेहद सकारात्मक नतीजे लेकर आएगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पूर्व नियोजित निवेशों और व्यापारिक सौदों से धन का प्रवाह बहुत सुगम और मजबूत रहेगा, जिससे त्योहारी खरीदारी आप पूरे खुले दिल से कर सकेंगे. घर के लिए जरूरी सामान, चांदी के सिक्के, आभूषण, नए वस्त्र या फिर दीपावली पूजन की मुख्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय व्यक्तिगत और घरेलू खरीदारी करते हुए बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास चरम पर रहेगा. घर की अंतिम साज-सज्जा, रंगोली और प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप देने में आपकी रुचि और मार्गदर्शन पूरे परिवार को प्रेरित करेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा और भावनात्मक रहेगा; दोनों मिलकर शाम के पूजन और दीपदान की तैयारियों को साझा करेंगे, जिससे आपसी प्रेम में नई मिठास घुलेगी. प्रेम संबंधों में दिनभर उत्साह और सौहार्द बना रहेगा; साथी के साथ समय बिताने और उन्हें कोई सुंदर उपहार देने के लिए शाम का समय बेहतरीन रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, राज्य प्रशासनिक सेवाओं और कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में एकाग्रता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और करंट अफेयर्स का रिवीज़न आगामी परीक्षाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान और ताजगी से भरे महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप, पटाखों के धुएं और देर शाम तक जागने की वजह से आंखों में हल्का तनाव या पैरों में थकान हो सकती है. श्वसन संबंधी संवेदनशीलता से बचने के लिए प्रदूषण से दूरी रखें और खान-पान में सादगी बनाए रखें. बदलते मौसम और उत्सव के दौरान पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां महालक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'ॐ शुं शुक्राय नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद कन्या को सफेद मिष्ठान्न, फल या फिर वस्त्र भेंट करना जीवन के सभी संकटों को दूर कर घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य और आरोग्य का वास कराएगा.

वृश्चिक राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

आध्यात्मिक संतुलन साधने, बड़े वित्तीय खर्चों को सुनियोजित करने और दीपावली की पूर्व संध्या पर घर-परिवार की सुरक्षा व समृद्धि को संवारने के लिए रविवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें यानी व्यय व विदेश भाव में तुला राशि में संचरित रहेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके उपरांत दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में बाहरी संपर्कों से लाभ, दान-पुण्य और गुप्त साधना के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, वहीं त्योहारी बजट और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपकी मुख्य प्राथमिकता बनेगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरगामी रणनीतियों और पर्दे के पीछे रहकर काम करने की शैली से अटके हुए जटिल मामलों का निपटारा होगा. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनियों, दूरस्थ प्रोजेक्ट्स, लीगल एडवाइजरी, फार्मास्यूटिकल्स और तकनीकी सेवाओं से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन कागजी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते सुरक्षा उपकरणों, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इंडस्ट्रियल टूल्स, हार्डवेयर और गिफ्ट पैकेजिंग के व्यापारियों की दुकानों पर खरीदारों की भारी आवाजाही रहेगी. यदि आप किसी विदेशी अनुबंध या दूरदराज के व्यापारिक सौदे पर विचार कर रहे हैं, तो दोपहर के समय की गई बातचीत अनुकूल परिणाम देगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

विदेशी संपर्कों और पूर्व नियोजित निवेशों से धन का प्रवाह बना रहेगा, हालांकि घर की साज-सज्जा, उपहारों और त्योहारी तैयारियों पर व्यय अधिक हो सकता है. घर के लिए जरूरी सामान, तांबे या पीतल के बर्तन, वाहन या फिर दीपावली पूजन की मुख्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय व्यक्तिगत खरीदारी करते हुए बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास बना रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर घर की साफ-सफाई, रंगोली और प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप देने में आपका पूरा सहयोग रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और वे त्योहारी व्यवस्थाओं में आपकी प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे. शाम के समय घर की देहरी और पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करने से पारिवारिक वातावरण में नई सकारात्मकता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं का आदर करें; शाम को कोई छोटा उपहार रिश्ते में नया उत्साह भरेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

नीट, सिविल सेवा, शोध, बायो-टेक्नोलॉजी और कानून की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में एकाग्रता और तार्किक स्पष्टता लाएगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और पिछले वर्षों के प्रश्नों का रिवीज़न आगामी परीक्षाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप, पटाखों के धुएं और देर शाम तक जागने की वजह से आंखों में हल्का तनाव, सिरदर्द या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. प्रदूषण से दूरी रखें और बहुत अधिक गरिष्ठ या बासी भोजन से परहेज करें. बदलते मौसम और उत्सव के दौरान पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. हनुमान जी और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाकर 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को फल, मिठाई या फिर वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर स्वास्थ्य, शांति और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

धनु राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

बड़े आर्थिक लाभ को समेटने, मित्रों व सहयोगियों का साथ पाने और दीपावली की पूर्व संध्या पर उत्सव का दायरा बढ़ाने के लिए रविवार का दिन अत्यंत भाग्यशाली और फलदायी रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय व लाभ भाव में तुला राशि में संचरित रहेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके तुरंत बाद दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. आज दिनभर धनु राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना रहेगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस पावन संधिकाल में आपकी दूरगामी रणनीतियों से धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे, महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी और पारिवारिक वातावरण में उल्लास का नया संचार होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यावसायिक मोर्चे पर आपकी नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक सोच और संपर्कों का दायरा बड़े सौदों को अंतिम रूप देने में बेहद मददगार साबित होगा. कॉर्पोरेट लीडरशिप, कानूनी सलाह, उच्च शिक्षण संस्थानों, कंसल्टेंसी, आयात-निर्यात और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते धार्मिक पुस्तकों, पीतल-कांसा धातुओं, पूजन सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपहारों, ऑटोमोबाइल और मिष्ठान्न कारोबारियों के यहां ग्राहकों की भारी आमद बनी रहेगी. यदि आप किसी नए व्यावसायिक गठबंधन या बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा बना रहे हैं, तो दोपहर के समय की गई बातचीत आपके पक्ष में मनचाहा लाभ दिलाएगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

व्यावसायिक मुनाफे, पुराने निवेशों और अप्रत्याशित वित्तीय स्रोतों से नकदी का प्रवाह बहुत मजबूत और सुगम रहेगा. घर के लिए जरूरी सामान, सोने-चांदी के सिक्के, पीतल के बर्तन, वाहन या फिर दीपावली पूजन की मुख्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय परिजनों और मित्रों के साथ खरीदारी करते हुए बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास चरम पर रहेगा. बड़े भाई-बहनों और वरिष्ठ परिजनों का मार्गदर्शन आपके कई घरेलू संशयों को दूर करेगा. परिवार के सभी सदस्य मिलकर घर की रंगोली, रोशनी और पूजा स्थल को सजाने में पूरे उत्साह से हाथ बंटाएंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत मधुर और आत्मीय रहेगा; दोनों मिलकर शाम के दीप प्रज्वलित करने की तैयारियों को साझा करेंगे, जिससे घरेलू वातावरण शांत और सुखद बना रहेगा. प्रेम संबंधों में दिनभर खुशियां बनी रहेंगी; साथी के साथ समय बिताने और उन्हें कोई सुंदर उपहार देने के लिए शाम का समय सबसे बेहतरीन रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

न्यायिक सेवा, यूपीएससी, प्रबंधन, उच्च शिक्षण और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में एकाग्रता और विश्लेषणात्मक स्पष्टता लाएगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किए गए मुख्य सिद्धांतों और करंट अफेयर्स का रिवीज़न आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपकी मेरिट को सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप स्फूर्तिवान और ताजगी से भरे महसूस करेंगे, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप, पटाखों के धुएं और देर शाम तक जागने की वजह से आंखों में हल्का तनाव, जांघों या पैरों में थकान हो सकती है. प्रदूषण से दूरी रखें और त्योहारी पकवानों का स्वाद लेते समय गरिष्ठ चीजों से थोड़ा संतुलन बनाएं. बदलते मौसम और उत्सव के दौरान पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा और ताजगी बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां महालक्ष्मी और भगवान गणेश के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को पीले फल, मिठाई या फिर पीले वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर यश, मान-सम्मान और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

मकर राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

कार्यक्षेत्र में अपने प्रभाव को सुदृढ़ करने, प्रशासनिक दक्षता दिखाने और दीपावली की पूर्व संध्या पर प्रतिष्ठा व पारिवारिक समृद्धि को संवारने के लिए रविवार का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें यानी कर्म भाव में तुला राशि में संचरित रहेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके तुरंत बाद दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज दिनभर मकर राशि के लिए चंद्रबल पूरी तरह अनुकूल बना रहेगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपके व्यावहारिक दृष्टिकोण, कर्मठता और निर्णय क्षमता की सराहना होगी, जिससे व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करना और उत्सव की व्यवस्थाओं को संभालना अत्यंत सरल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दफ्तर में आपकी अनुशासित कार्यशैली और जिम्मेदारी निभाने के सलीके से उच्चाधिकारी अत्यंत प्रसन्न रहेंगे. सरकारी सेवाओं, कॉर्पोरेट प्रबंधन, लीगल कंसल्टेंसी, निर्माण क्षेत्र, मशीनरी, आर्किटेक्चर और उच्च तकनीकी रिसर्च से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बड़े पेंडिंग कार्यों को अंतिम रूप देने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते हार्डवेयर, टूल्स, निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और धातु की टिकाऊ वस्तुओं के व्यापारियों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी चहल-पहल बनी रहेगी. यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट या सुधार की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के समय बनाई गई रणनीति भविष्य में बड़ा लाभ देगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

नियमित कारोबारी आवक, पूर्व नियोजित निवेशों और पैतृक संपत्तियों के प्रबंधन से आपका वित्तीय ढांचा बहुत मजबूत बना रहेगा. घर के जरूरी सामान, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औजार या फिर दीपावली पूजन की मुख्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस सवा घंटे की अवधि में किसी बड़े चेक पर दस्तखत करने, अनजान लिंक पर पेमेंट करने या किसी को नकद उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय घर की भव्यता और सजावट पर सोच-समझकर खर्च करना हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास चरम पर रहेगा. पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपके कई घरेलू संशयों को दूर करेगा. परिवार के सभी सदस्य मिलकर घर की रंगोली, रोशनी और पूजा स्थल को व्यवस्थित करने में पूरे उत्साह से सहयोग करेंगे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और वे पारिवारिक व्यवस्थाओं में आपका पूरा हाथ बंटाएंगे. प्रेम संबंधों में दिनभर सौहार्द और आत्मीयता बनी रहेगी; साथी के साथ समय बिताने और उन्हें कोई सुंदर उपहार देने के लिए शाम का समय सबसे बेहतरीन रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा, उच्च तकनीकी शोध, इंजीनियरिंग और राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में एकाग्रता और तार्किक स्पष्टता लाएगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और पिछले वर्षों के प्रश्नों का रिवीज़न आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपकी सफलता की राह आसान करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप, भारी सामान उठाने और पटाखों के धुएं की वजह से घुटनों, पिंडलियों में खिंचाव या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. प्रदूषण से दूरी रखें और त्योहारी मिठाइयों का सेवन करते समय थोड़ा संयम बरतें. बदलते मौसम और उत्सव के दौरान पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को फल, मिठाई या फिर वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर स्वास्थ्य, यश, मान-सम्मान और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

कुंभ राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

भाग्य का सकारात्मक सहयोग पाने, आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को जाग्रत करने और दीपावली की पूर्व संध्या पर पारिवारिक उत्सव को नई भव्यता देने के लिए रविवार का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नवम यानी भाग्य, धर्म व उच्च चिंतन भाव में तुला राशि में संचरित रहेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके उपरांत दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपके दृष्टिकोण में व्यापकता आएगी, अटके हुए कानूनी व नीतिगत मामले सुलझेंगे और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मानसिक संशयों का निवारण होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, तार्किक विश्लेषण और आधुनिक सोच की बदौलत प्रोजेक्ट्स को नई दिशा मिलेगी. रिसर्च लैब्स, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, लीगल कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग, उच्च शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी विशेषज्ञता सिद्ध करने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी, होम ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटो पार्ट्स, सेनेटरी हार्डवेयर और टिकाऊ सजावटी वस्तुओं के व्यापारियों के यहां ग्राहकों की भारी चहल-पहल रहेगी. यदि आप किसी दूरदराज के संपर्क या विदेशी फर्म के साथ नए करार की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के समय की गई बातचीत बेहद लाभदायक सिद्ध होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दूरगामी निवेशों, विदेशी संपर्कों और नियमित कारोबारी मुनाफे से नकदी का प्रवाह बहुत सुगम और मजबूत रहेगा. घर के लिए जरूरी सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वाहन, नीले या गहरे रंग की वस्तुएं या फिर दीपावली पूजन की मुख्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस अवधि में किसी भी प्रकार का नया वित्तीय जोखिम लेने, शेयर बाजार में सट्टा लगाने या बड़ी नकदी उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय त्योहारी बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास चरम पर रहेगा. घर के मंदिर, देहरी और आंगनों को प्रकाश व दीपों से सजाने में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर धार्मिक चर्चा होगी, जिससे मन में आध्यात्मिक शांति का वास होगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा और आत्मीय रहेगा; दोनों मिलकर शाम के पूजन की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे. प्रेम संबंधों में दिनभर सौहार्द बना रहेगा; साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं साझा करने और उन्हें कोई सुंदर उपहार देने के लिए शाम का समय सबसे अनुकूल रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

रिसर्च स्कॉलर्स, उच्च तकनीकी शिक्षा, बायोकेमिस्ट्री, साइबर लॉ और राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन में एकाग्रता और विश्लेषणात्मक स्पष्टता लाएगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और पिछले वर्षों के प्रश्नों का रिवीज़न आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अनुकूल रहेगा, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप, पटाखों के धुएं और देर शाम तक जागने की वजह से आंखों में हल्का तनाव, पैरों में ऐंठन या थकान महसूस हो सकती है. श्वसन संबंधी संवेदनशीलता से बचने के लिए प्रदूषण से दूरी रखें और खान-पान में सादगी बनाए रखें. बदलते मौसम और उत्सव के दौरान पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. शनिदेव और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को फल, मिठाई या फिर वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर स्वास्थ्य, शांति, यश और धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.

मीन राशि: 8 नवंबर 2026 (रविवार)

गहन चिंतन, पैतृक व साझा संपत्तियों के मामलों को सुलझाने और दीपावली की पूर्व संध्या पर आध्यात्मिक स्थिरता पाने के लिए रविवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें यानी आयु, अनुसंधान व गूढ़ भाव में तुला राशि में संचरित रहेगा, जहां वह स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग के प्रभाव में रहेगा. पंचांग गणना के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि सुबह 11:29 बजे तक ही मान्य रहेगी, जिसके तुरंत बाद दर्श अमावस्या यानी दीपावली की मुख्य तिथि का मान प्रारंभ हो जाएगा. चतुर्दशी और अमावस्या के इस संधिकाल में आपकी सहज अंतर्दृष्टि मजबूत होगी, गुप्त वित्तीय योजनाओं में स्पष्टता आएगी और शाम के समय घर की देहरी पर दीप प्रज्वलित करने से मन को अलौकिक शांति की अनुभूति होगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी शोधपरक दृष्टि और बारीकियों को पकड़ने की क्षमता से ऑडिट, टैक्स कंप्लायंस और जटिल तकनीकी समस्याओं का समाधान निकलेगा. फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल रिसर्च, बीमा, पेट्रोलियम, फॉरेंसिक, टैक्स ऑडिट और कंसल्टेंसी से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन पेंडिंग फाइलों की समीक्षा करने का है. दीपावली की पूर्व संध्या और अमावस्या तिथि के चलते पीतल व कांसे के बर्तन, सुगंधित अगरबत्ती, कपूर, पूजा सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन और मिष्ठान्न कारोबारियों के यहां ग्राहकों की भारी आमद रहेगी. पार्टनरशिप में काम कर रहे जातक लेन-देन के सभी कागजात पूरी तरह पारदर्शी रखें ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सके.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

पुराने बकाये, बीमा क्लेम, पैतृक देनदारियों के निपटारे और अप्रत्याशित स्रोतों से धन का आगमन सुचारू रहेगा. घर के लिए जरूरी सामान, पीतल या तांबे के बर्तन, सोने-चांदी के सिक्के, धार्मिक ग्रंथ या फिर दीपावली पूजन की मुख्य सामग्री खरीदने के लिए सुबह 11:10 से दोपहर 11:54 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और फलदायी रहेगा. वहीं दोपहर बाद 03:41 से शाम 05:04 बजे तक राहुकाल का अशुभ समय प्रभावी रहेगा; इस अवधि में किसी नए वित्तीय जोखिम में हाथ डालने, शेयर बाजार में सट्टा लगाने या बड़ी नकदी उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. शाम के समय घर की साज-सज्जा और उत्सव की खरीदारी में बजट का संतुलन बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-आंगन में रूप चौदस के स्नान और शाम को लगने वाली अमावस्या को लेकर दीपोत्सव का उल्लास चरम पर रहेगा. ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार या उपहार मिलने से प्रसन्नता बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर की साफ-सफाई, रंगोली और प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप देने में आपका पूरा सहयोग रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत गहरा रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे. प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का आदर करें और किसी भी बात को लेकर जिद न करें; शाम के समय उन्हें कोई विचारशील उपहार देकर रिश्ते में नई मिठास जोड़ी जा सकती है.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मेडिकल रिसर्च, फार्मेसी, डाटा एनालिटिक्स, आर्कियोलॉजी और राज्य स्तरीय न्यायिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे विद्यार्थियों के लिए स्वाति नक्षत्र का प्रभाव गूढ़ सिद्धांतों और कठिन विषयों को समझने में गति लाएगा. त्योहारी गहमागहमी और घर के उल्लास के बीच भी अपनी नियमित पढ़ाई के लिए सुबह का समय निर्धारित रखें; आज के दिन किया गया मुख्य सिद्धांतों और पिछले वर्षों के प्रश्नों का रिवीज़न आगामी चयन प्रक्रियाओं में आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार दौड़धूप, पटाखों के धुएं और देर शाम तक जागने की वजह से आंखों में हल्का तनाव, पैरों में थकान या पेट में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है. खान-पान में सादगी रखें और बहुत अधिक गरिष्ठ, तैलीय या बासी पकवानों से थोड़ा परहेज करें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे.

उपाय

रविवार की शाम प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार और देहरी पर शुद्ध तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करें. भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' या फिर 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का 11 बार एकाग्र मन से जप करें. किसी सफाईकर्मी, असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद को पीले फल, मिष्ठान्न या फिर वस्त्र भेंट करना आपके मार्ग की अड़चनों को दूर कर स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और घर में सुख, शांति व धन-समृद्धि में निरंतर वृद्धि कराएगा.