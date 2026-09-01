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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकैसे की जाती है पानी की खेती, किसानों को कैसे पहुंचता है फायदा?

कैसे की जाती है पानी की खेती, किसानों को कैसे पहुंचता है फायदा?

बारिश के पानी को जमा करके जरूरत के समय खेतों में इस्तेमाल करने की तकनीक को पानी की खेती ( वर्षा जल संचयन) कहा जाता है. इससे सिंचाई के लिए पानी मिलता है और भूजल पर दबाव कम होता है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 01 Sep 2026 02:11 PM (IST)
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खेती करने के लिए पानी बहुत जरूरी है, लेकिन हर जगह किसानों को पूरे साल आसानी से पानी नहीं मिल पाता. कई किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं, तो कई जगह भूजल का स्तर भी नीचे जा रहा है. ऐसे में बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने देने के बजाय उसे जमा करके रखना काफी फायदेमंद हो सकता है. इसी तरीके को आम बोलचाल में ‘पानी की खेती’ यानी जल संचयन कहा जाता है. इसमें बारिश के पानी को खेत के तालाब, छोटे जलाशय, चेक डैम या दूसरी जगहों पर इकट्ठा किया जाता है. बाद में जरूरत पड़ने पर इस पानी का इस्तेमाल फसल की सिंचाई के लिए किया जाता है.

पानी की खेती क्या होती है?

पानी की खेती का मतलब बारिश के पानी को बचाकर उसका सही इस्तेमाल करना है. जब बारिश होती है तो पानी खेतों से बहकर बाहर चला जाता है. किसान इस पानी को रोकने के लिए खेत में तालाब, मेड़ बना सकते हैं. इससे बारिश का पानी एक जगह जमा हो जाता है. जरूरत पड़ने पर किसान इसी पानी को खेत तक पहुंचाकर सिंचाई कर सकते हैं. इससे बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सकता है.

कैसे जमा किया जाता है बारिश का पानी?

बारिश के पानी को जमा करने के कई तरीके हैं. किसान अपने खेत में फार्म पॉन्ड यानी खेत तालाब बना सकते हैं. इसके अलावा खेतों में मेड़बंदी करके पानी के बहाव को रोका जा सकता है. जहां ज्यादा पानी बहता है, वहां छोटे चेक डैम या जल संरक्षण की दूसरी संरचनाएं भी बनाई जा सकती हैं. कौन-सा तरीका सही रहेगा, यह खेत की जमीन, बारिश और स्थानीय स्थिति पर निर्भर करता है.

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सिंचाई में कैसे मिलता है फायदा?

बारिश के बाद जमा किया गया पानी किसान जरूरत के समय फसल में लगा सकते हैं. खासकर बारिश के बीच अगर कुछ दिनों तक पानी नहीं बरसता है तो जमा पानी फसल के लिए काम आता है. इससे किसान को हर बार सिंचाई के लिए सिर्फ ट्यूबवेल या दूसरे  पानी के स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. पानी को सही समय पर फसल तक पहुंचाने से पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है.

भूजल बचाने में भी मदद

बारिश के पानी को रोककर जमीन में उतारने से भूजल को रिचार्ज करने में भी मदद मिलती है. जब पानी धीरे-धीरे जमीन के अंदर जाता है तो आसपास के कुएं और दूसरे जल स्रोतों में पानी का स्तर बनाए रखने में  भी मदद मिल सकती है. इससे लंबे समय में भूजल पर दबाव कम करने में मदद मिलती है. हालांकि इसका असर जगह और जमीन की स्थिति के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

पानी की खेती से फसल को क्या फायदा?

फसल को समय पर पानी मिलना उसकी अच्छी बढ़ने के लिए जरूरी होता है. बारिश रुकने पर अगर खेत में पानी है तो किसान जरूरत के हिसाब से सिंचाई करता है. इससे फसल को पानी की कमी से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलती है. साथ ही किसान एक ही बारिश के पानी का इस्तेमाल बाद में भी कर सकता है. इस तरह पानी की खेती बारिश के पानी को बचाने और खेती में उसका बेहतर इस्तेमाल करने का एक तरीका है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 01 Sep 2026 02:11 PM (IST)
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