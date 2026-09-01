कैसे की जाती है पानी की खेती, किसानों को कैसे पहुंचता है फायदा?

खेती करने के लिए पानी बहुत जरूरी है, लेकिन हर जगह किसानों को पूरे साल आसानी से पानी नहीं मिल पाता. कई किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं, तो कई जगह भूजल का स्तर भी नीचे जा रहा है. ऐसे में बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने देने के बजाय उसे जमा करके रखना काफी फायदेमंद हो सकता है. इसी तरीके को आम बोलचाल में ‘पानी की खेती’ यानी जल संचयन कहा जाता है. इसमें बारिश के पानी को खेत के तालाब, छोटे जलाशय, चेक डैम या दूसरी जगहों पर इकट्ठा किया जाता है. बाद में जरूरत पड़ने पर इस पानी का इस्तेमाल फसल की सिंचाई के लिए किया जाता है.

पानी की खेती क्या होती है?

पानी की खेती का मतलब बारिश के पानी को बचाकर उसका सही इस्तेमाल करना है. जब बारिश होती है तो पानी खेतों से बहकर बाहर चला जाता है. किसान इस पानी को रोकने के लिए खेत में तालाब, मेड़ बना सकते हैं. इससे बारिश का पानी एक जगह जमा हो जाता है. जरूरत पड़ने पर किसान इसी पानी को खेत तक पहुंचाकर सिंचाई कर सकते हैं. इससे बारिश के पानी का ज्यादा से ज्यादा फायदा लिया जा सकता है.

कैसे जमा किया जाता है बारिश का पानी?

बारिश के पानी को जमा करने के कई तरीके हैं. किसान अपने खेत में फार्म पॉन्ड यानी खेत तालाब बना सकते हैं. इसके अलावा खेतों में मेड़बंदी करके पानी के बहाव को रोका जा सकता है. जहां ज्यादा पानी बहता है, वहां छोटे चेक डैम या जल संरक्षण की दूसरी संरचनाएं भी बनाई जा सकती हैं. कौन-सा तरीका सही रहेगा, यह खेत की जमीन, बारिश और स्थानीय स्थिति पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़े : ड्रिप इरिगेशन पर सरकार कितनी सब्सिडी देती है, जानें हिसाब-किताब

सिंचाई में कैसे मिलता है फायदा?

बारिश के बाद जमा किया गया पानी किसान जरूरत के समय फसल में लगा सकते हैं. खासकर बारिश के बीच अगर कुछ दिनों तक पानी नहीं बरसता है तो जमा पानी फसल के लिए काम आता है. इससे किसान को हर बार सिंचाई के लिए सिर्फ ट्यूबवेल या दूसरे पानी के स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. पानी को सही समय पर फसल तक पहुंचाने से पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है.

भूजल बचाने में भी मदद

बारिश के पानी को रोककर जमीन में उतारने से भूजल को रिचार्ज करने में भी मदद मिलती है. जब पानी धीरे-धीरे जमीन के अंदर जाता है तो आसपास के कुएं और दूसरे जल स्रोतों में पानी का स्तर बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है. इससे लंबे समय में भूजल पर दबाव कम करने में मदद मिलती है. हालांकि इसका असर जगह और जमीन की स्थिति के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

पानी की खेती से फसल को क्या फायदा?

फसल को समय पर पानी मिलना उसकी अच्छी बढ़ने के लिए जरूरी होता है. बारिश रुकने पर अगर खेत में पानी है तो किसान जरूरत के हिसाब से सिंचाई करता है. इससे फसल को पानी की कमी से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलती है. साथ ही किसान एक ही बारिश के पानी का इस्तेमाल बाद में भी कर सकता है. इस तरह पानी की खेती बारिश के पानी को बचाने और खेती में उसका बेहतर इस्तेमाल करने का एक तरीका है.

यह भी पढ़े : कैसे होती है धतूरे की खेती, क्या घर में लगा सकते हैं इसका पौधा