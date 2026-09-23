गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक दिन में कितना दूध देती है मगातिह ऊंटनी? भारत में कहां मिलेगी

एक दिन में कितना दूध देती है मगातिह ऊंटनी? भारत में कहां मिलेगी

क्या आप जानते हैं कि एक खास नस्ल की ऊंटनी आपको मालामाल बना सकती है? इसका दूध काफी महंगा बिकता है. जान लीजिए मगातिह ऊंटनी कितना दूध देती है और भारत में कहां मिल सकती है यह ऊंटनी?

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 23 Sep 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मगातिह ऊंटनी सऊदी अरब की एक खास नस्ल है.
  • यह ऊंटनी औसतन प्रतिदिन 5-6 किलोग्राम दूध देती है.
  • मगातिह भारत में आधिकारिक तौर पर नहीं पाई जाती.

खेती किसानी और पशुपालन की दुनिया में आजकल लोग कुछ अलग करने की सोच रहे हैं. गाय और भैंस पालना तो बहुत आम बात हो गई है. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मगातिह ऊंटनी के बारे में जो कि काफी खास नस्ल मानी जाती है. नार्मली ऊंटनी के दूध की बात हो तो अक्सर राजस्थान का नाम सामने आता है. लेकिन मगातिह ऊंटनी का नाम सुनकर कई लोग सोचते हैं कि यह भारत की कोई खास नस्ल होगी. 

लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मगातिह सऊदी अरब में पाई जाने वाली ऊंटनी है. इसकी दूध देने की क्षमता काफी ज्यादा होती है. लेकिन इस नस्ल की खास बात यह है कि यह हर जगह नहीं पाई जाती है. चलिए आपको बताते हैं कितना दूध देती है मगातिह ऊंटनी और भारत में कहां पाई जा सकती है यह नस्ल. 

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल
कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल
एग्रीकल्चर
बाजार जाने की नहीं जरूरत, घर पर ही उगाएं मोरिंगा
बाजार जाने की नहीं जरूरत, घर पर ही उगाएं मोरिंगा
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6% ब्याज दर पर मिलेगा 6 लाख का लोन
किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6% ब्याज दर पर मिलेगा 6 लाख का लोन
एग्रीकल्चर
फसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?
फसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?

एक दिन में कितना दूध देती है यह ऊंटनी?

ऊंटनी दूध को लेकर बात की जाए तो सऊदी अरब में हुई एक स्टडी में मगातिह, माजाहीम और अवारिक किस्म की ऊंटनियों के दूध की तुलना की गई थी. शोधकर्ताओं ने हर प्रकार की दस ऊंटनियों को बराबर परिस्थितियों में रखा और दस महीने तक उनके दूध का रिकॉर्ड लिया. इस दौरान मगातिह ऊंटनी से एवरेज करीब 1749 किलोग्राम दूध मिला. पूरे समय का डेली एवरेज निकालें तो यह करीब 5 से 6 किलोग्राम दूध प्रतिदिन बैठता है. 

हालांकि सामान्य तौर पर इस लिमिट को तय आंकड़ा नहीं मान सकते हैं. रोज कितना दूध मिलेगा यह उस ऊंटनी और उसकी देखभाल पर भी निर्भर करेगा. आपको बता दें इस स्टडी में दूध उत्पादन चौथे महीने के करीब सबसे ज्यादा पाया गया था. दूध उत्पादन के मामले में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संस्था FAO कहती है कि सामान्य पालन व्यवस्था में ऊंटनी से एक दिन में 5 लीटर दूध मिलना अच्छा उत्पादन माना जाता है. 


एक दिन में कितना दूध देती है मगातिह ऊंटनी? भारत में कहां मिलेगी

भारत में कहां मिलेगी मगातिह ऊंटनी?

अब बात करते हैं कि भारत में मगातिह ऊंटनी कहां मिलती है. तो आपको बता दें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो यानी ICAR-NBAGR की रजिस्टर्ड ऊंट नस्लों की सूची में मगातिह शामिल नहीं है. उस सूची में बीकानेरी, जैसलमेर, मारवाड़ी और मेवाड़ी जैसी राजस्थान से जुड़ी नस्लें दर्ज हैं. 

देश में रेगिस्तानी इलाकों जैसे राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में यह बेहतरीन नस्लें पाई जाती हैं. राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जैसे जिलों में पारंपरिक पशुपालक इन ऊंटों को संभालकर रखते हैं. इसके अलावा गुजरात के कच्छ इलाके में भी इस नस्ल से जुड़े और ऊंट-ऊंटनियों मिल जाते हैं.

अगर कोई पशुपालक इसे खरीदना चाहता है तो उसे सीधे तौर पर वहां के स्थानीय मेलों और पशुपालकों से संपर्क करना पड़ता है. पुष्कर का ऊंट मेला इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है जहां देश भर से व्यापारी आते हैं. हालांकि मगातिह ऊंटनी मिलेगी या नहीं यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता.


एक दिन में कितना दूध देती है मगातिह ऊंटनी? भारत में कहां मिलेगी

यह भी पढ़ें: कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल

ऊंटनी के दूध की बढ़ती डिमांड

आज के समय में डेयरी इंडस्ट्री में ऊंटनी के दूध का कारोबार एक उभरता हुआ सेक्टर बन चुका है. लोग अपनी सेहत को लेकर इतने ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि वे इसके लिए मुंह मांगा पैसा देने को तैयार रहते हैं. मगातिह ऊंटनी का दूध शरीर की कई बड़ी बीमारियों को दूर करने में बहुत मददगार साबित होता है. बड़े-बड़े शहरों में इसकी पैकेजिंग करके इसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के रूप में बेचा जाने लगा है. 

अगर आप भी पशुपालन के जरिए अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें शुरुआती मेहनत जरूर थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन मुनाफा इतना तगड़ा होता है कि आप एक ही सीजन में मालामाल हो सकते हैं. अगर आपके पास भी खुली जगह और थोड़ी सी पूंजी है तो यह बिजनेस आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6% ब्याज दर पर मिलेगा 6 लाख का लोन

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
Milk Camel Animal Husbandry
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल
कैसे करें शरबती गेहूं की खेती? एक ही फसल में हो जाएंगे मालामाल
एग्रीकल्चर
बाजार जाने की नहीं जरूरत, घर पर ही उगाएं मोरिंगा
बाजार जाने की नहीं जरूरत, घर पर ही उगाएं मोरिंगा
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6% ब्याज दर पर मिलेगा 6 लाख का लोन
किसानों के लिए बड़ा ऐलान, 6% ब्याज दर पर मिलेगा 6 लाख का लोन
एग्रीकल्चर
फसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?
फसल बीमा का क्लेम किन वजहों से हो जाता है रिजेक्ट, जान लें किसान?
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
इंडिया
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, क्यों लिया बड़ा फैसला?
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, क्यों लिया बड़ा फैसला?
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
जम्मू और कश्मीर
‘लोकतंत्र नहीं बचेगा’, SIR विवाद के बीच महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता
‘लोकतंत्र नहीं बचेगा’, SIR विवाद के बीच महबूबा मुफ्ती ने जताई चिंता
क्रिकेट
इस टीम ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को बनाया हेड कोच, 2027 वर्ल्ड कप के लिए मिली कमान
इस टीम ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को बनाया हेड कोच, 2027 वर्ल्ड कप के लिए मिली कमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget