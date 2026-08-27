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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआधार कार्ड दिखाकर मिलेगा 3 लाख का लोन! लुभावने दावों पर सरकार ने बचाई सच्चाई

आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा 3 लाख का लोन! लुभावने दावों पर सरकार ने बचाई सच्चाई

सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत लोगों को 3 लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है. इस योजना की सच्चाई अब खुद सरकार ने बताई है. आइये जानते हैं क्या है क्या है इस योजना की सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Aug 2026 08:37 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर सरकारी से जुड़े कई सरे दावे सामने आते रहते हैं. इन दावों को कई लोग सही भी मान लेते हैं. इसी के आधार पर कई फैसेल भी ले लेते हैं. ऐसी ही एक सरकारी योजना के बारे में सोशल मीडिया पर काफी वीडियो और पोस्ट सामने आ रही हैं. जिसको लेकर अब खुद सरकार की तरफ से ताजा जवाब आया है. जिसमें बताया गया है कि ये योजना सही है या नहीं.

किस योजना की हो रही बात?
दरअसल सोशल मडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक प्रधानंत्री लोन योजना के बारे में बात की जा रही है. जिसके तहत 3 लाख रुपये का लोन सरकार दे रही है. हालांकि अब सरकार की तरफ से इस योजना की सच्चाई भी उजागर की गई है. आइये बताते हैं क्या है इसकी सच्चाई.

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क्या है पोस्ट की सच्चाई?
हाल ही में सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ऑफिशियल X (पहले ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में इस वायरल हो रहे दावे का वीडियो शेयर कर साफतौर पर इसे FAKE बताया गया है. इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है,  'लुभावने दावों वाली फर्जी योजनाओं से सावधान रहें! दावा: प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत हर किसी को आधार कार्ड पर 3,00,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है.'

आगे इस पोस्ट में लिखा है, पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है.' इसके साथ ही एजेंसी ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और कहा है कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 Aug 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
PIB Fact Check Loan News
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