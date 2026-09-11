मार्च 2027 तक खत्म होंगे बैरियर वाले टोल, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां- नितिन गडकरी

मुंबई में इन दिनों ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 (GFF 2026) चल रहा है. इस प्रोग्राम के दोरान तमाम नेता और मंत्री भी इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं. इस फेस्ट के तीसरे दिन यानी 11 सितंबर को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी भी इसमें शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन के जरिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को एक सौगात दी है.

दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस फेस्ट में अपने संबोधन के दौरान भारत के डिजिटलीकरण के बारे में बात की और साथ ही ये भी कहा कि भारत का टोल प्लाजा अब जल्दी ही डिजिटल और बैरयर फ्री बनेगा.

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कब से लागू होगी प्रणाली?

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शुक्रवार को नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुए ये भी बता दिया है कि ये प्रणाली कब से लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि, ये नई एआई (AI) आधारित प्रणाली मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है. इस प्रणाली के लागू होने के बाद लंबा सफर करने वालों को बार- बार गाड़ी रोकना नहीं पड़ेगी. बल्कि उनका सफर बिना किसी रुकावट के पूरा होगा.

📍Mumbai



Addressed the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai on India’s Intelligent Highway: Tolling and the Agentic Future of Mobility Finance, highlighting how FASTag, Annual Pass, Barrier-Free Tolling and AI-driven technologies are transforming the way India moves.



The… pic.twitter.com/R54TNgF4Q3 — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 11, 2026

क्या बोले गडकरी?

गडकरी ने कहा कि, 'AI और सीमलेस टोल सिस्टम के जरिए भारत टोल प्लाजा पर रुकने की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर सीधे आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है. भविष्य का राजमार्ग इंटेलिजेंट, बैरियर-फ्री और पूरी तरह से कैशलेस होगा.'

राजस्व में होगा इजाफा

इतना ही नहीं नितिन गडकरी ने ये भी बताया कि इस प्रणाली का पायलेट प्रोजेक्ट साल 2014 में शुरू कर दिया गया था. जिसके बाद इसे ही साल 2021 में महत्वपूर्ण कर दिया गया था. आज के समय में देश में 98% से भी ज्यादा वाहनों में FASTag का उपयोग किया जा रहा है. अब तक करीब 13 करोड़ टैग जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा राजस्व में भी इस सुविधा से काफी फायदा मिलता है. तो वहीं सरकार को उम्मीद है कि टोल कलेक्शन में पारदर्शिता के बाद टोल से मिलने वाला राजस्व भी 10 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है.

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कैसे काम करेगी ये प्रणाली?

बता दें कि इस नए सिस्टम के तहत ANPR और FASTag को आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा. जिससे वाहनों की नंबर प्लेट को अपने आप पहचान लिया जाएगा और टोल खाते से काट लिया जाएगा. इससे गाड़ियों को टोल प्लाजा पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.