ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमार्च 2027 तक खत्म होंगे बैरियर वाले टोल, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां- नितिन गडकरी

मार्च 2027 तक खत्म होंगे बैरियर वाले टोल, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां- नितिन गडकरी

यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा का जो रूपांतरण किया है वो किसी से छुपा नहीं है. अब हाल ही में उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब टोल प्लाजा लोगों के लिए 2027 से बैरियर फ्री हो जाएंगे.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 11 Sep 2026 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में इन दिनों ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 (GFF 2026) चल रहा है. इस प्रोग्राम के दोरान तमाम नेता और मंत्री भी इसमें शामिल होने पहुंच रहे हैं. इस फेस्ट के तीसरे दिन यानी 11 सितंबर को यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी भी इसमें शामिल होने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन के जरिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को एक सौगात दी है.

दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस फेस्ट में अपने संबोधन के दौरान भारत के डिजिटलीकरण के बारे में बात की और साथ ही ये भी कहा कि भारत का टोल प्लाजा अब जल्दी ही डिजिटल और बैरयर फ्री बनेगा.

ये भी पढ़ें: LPG: खाली गैस सिलेंडर का वजन कैसे पहचानें और खुद कैसे करें मिलान?

कब से लागू होगी प्रणाली?
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शुक्रवार को नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुए ये भी बता दिया है कि ये प्रणाली कब से लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि, ये नई एआई (AI) आधारित प्रणाली मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है. इस प्रणाली के लागू होने के बाद लंबा सफर करने वालों को बार- बार गाड़ी रोकना नहीं पड़ेगी. बल्कि उनका सफर बिना किसी रुकावट के पूरा होगा.

क्या बोले गडकरी?
गडकरी ने कहा कि, 'AI और सीमलेस टोल सिस्टम के जरिए भारत टोल प्लाजा पर रुकने की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर सीधे आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है. भविष्य का राजमार्ग इंटेलिजेंट, बैरियर-फ्री और पूरी तरह से कैशलेस होगा.'

राजस्व में होगा इजाफा
इतना ही नहीं नितिन गडकरी ने ये भी बताया कि इस प्रणाली का पायलेट प्रोजेक्ट साल 2014 में शुरू कर दिया गया था. जिसके बाद इसे ही साल 2021 में महत्वपूर्ण कर दिया गया था. आज के समय में देश में 98%  से भी ज्यादा वाहनों में FASTag का उपयोग किया जा रहा है. अब तक करीब 13 करोड़ टैग जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा राजस्व में भी इस सुविधा से काफी फायदा मिलता है. तो वहीं सरकार को उम्मीद है कि टोल कलेक्शन में पारदर्शिता के बाद टोल से मिलने वाला राजस्व भी 10 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है.

ये भी पढ़ें: MP से सीधा बिहार, जबलपुर-गया के बीच चलेगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

कैसे काम करेगी ये प्रणाली?
बता दें कि इस नए सिस्टम के तहत ANPR और FASTag को आपस में इंटीग्रेट किया जाएगा. जिससे वाहनों की नंबर प्लेट को अपने आप पहचान लिया जाएगा और टोल खाते से काट लिया जाएगा. इससे गाड़ियों को टोल प्लाजा पर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 11 Sep 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari Toll Plaza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG: खाली गैस सिलेंडर का वजन कैसे पहचानें और खुद कैसे करें मिलान?
LPG: खाली गैस सिलेंडर का वजन कैसे पहचानें और खुद कैसे करें मिलान?
यूटिलिटी
MP से सीधा बिहार, जबलपुर-गया के बीच चलेगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट
MP से सीधा बिहार, जबलपुर-गया के बीच चलेगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट
यूटिलिटी
LPG ग्राहकों के लिए राहत, E-KYC की डेडलाइन फिर बढ़ी, जानें नई तारीख
LPG ग्राहकों के लिए राहत, E-KYC की डेडलाइन फिर बढ़ी, जानें नई तारीख
यूटिलिटी
जमीन की रजिस्ट्री का बदला सिस्टम, हर प्लॉट को मिलेगा 14 अंकों का 'भू-आधार'
जमीन की रजिस्ट्री का बदला सिस्टम, हर प्लॉट को मिलेगा 14 अंकों का 'भू-आधार'
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026: PM Modi और Putin की बैठक खत्म क्या क्या फैसला हुआ ? | India Russia Relations
Bhuvan Bam Interview: The Revolutionaries, BB Ki Vines और NBA पर खुलकर बोले Bhuvan, Pratibha, Gurfateh
BRICS Summit 2026: PM Modi-Putin को साथ देखते ही बढ़ी Trump की टेंशन ? | India Russia
Bigg Boss 20 Episode 4 Review: Mary Kom का Comment और Yung DSA की Captaincy चर्चा में
Shah Rukh Khan के पहले Playback Singer थे Palash Sen, स्कूल से जुड़ा है खास किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
बिहार
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
...तो नीतीश कुमार के नाम पर JDU? पार्टी ने साफ किया स्टैंड
क्रिकेट
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
'भारतीय क्रिकेटर गन्ना नहीं कि निचोड़ लें...', क्यों भड़के सुनील गावस्कर, ICC को दी सलाह
बॉलीवुड
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
OTT से लेकर थियेटर तक, इस हफ्ते दमदार फिल्में हुईं रिलीज, ये 5 हैं मस्ट वॉच
इंडिया
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
सत्तू-मखाना...कश्मीरी जायके से गलौटी कबाब तक, देखें BRICS का शाही मेन्यू
विश्व
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
बाब-अल-मंदेब पर हूती का कब्जा, यूरोप की सप्लाई होगी बंद, सऊदी ने भी बरसाए बम
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी, 12 सितंबर से रिपोर्टिंग
ट्रेंडिंग
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
बंदे ने चलाई 6 टायर वाली मोटरसाइकिल, यूजर्स बोले- सलाम है भाई
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget