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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपेमेंट के बाद भी बंद हो गई बीमा पॉलिसी, अब महिला को मिलेंगे 3.5 लाख रुपए

पेमेंट के बाद भी बंद हो गई बीमा पॉलिसी, अब महिला को मिलेंगे 3.5 लाख रुपए

भुगतान में तकनीकी गड़बड़ी हो जाने के बाद बीमा पॉलिसी लैप्स होने के मामले में ऊना उपभोक्ता आयोग ने महिला के पक्ष में अपना फैसला सुनाया.बीमा कंपनी को पूरे 3.50 लाख रुपये महिला को देने का आदेश दिया गया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Sep 2026 02:00 PM (IST)
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केरल की एक महिला को बीमा पॉलिसी के भुगतान से जुड़ी परेशानी के बाद उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली. हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को महिला को कुल 3.50 लाख रुपये देने का आदेश दिया. मामला उस समय सामने आया जब भुगतान होने के बावजूद कंपनी ने पॉलिसी को लैप्स घोषित कर दिया था.

2017 में खरीदी थी बीमा पॉलिसी

महिला ने साल 2017 में करीब 3 लाख रुपये देकर बीमा पॉलिसी ली थी. इसके बाद प्रीमियम के भुगतान को लेकर परेशानी शुरू हुई. महिला के अनुसार, एक चेक जमा कराने के बाद रकम उसके बैंक खाते से कट गई,लेकिन कुछ दिनों बाद वही राशि वापस खाते में आ गई.

महिला ने इस मामले में बीमा कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया,लेकिन उसे भुगतान वापस होने की स्पष्ट वजह नहीं बताई गई. इसके बाद उससे अगले दो साल का प्रीमियम एक साथ जमा करने को कहा गया.

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5.87 लाख रुपये भी खाते में वापस आए

महिला का कहना था कि उसने करीब 5.87 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन यह रकम भी कुछ समय बाद उसके बैंक खाते में वापस आ गई. जब उसने कंपनी से इस बारे में जानकारी मांगी तो उसे बताया गया कि उसकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है.

महिला ने आरोप लगाया कि कंपनी के पास उसकी रकम कई महीनों तक रही, लेकिन भुगतान वापस किए जाने और पॉलिसी लैप्स होने की उचित वजह नहीं बताई गई. इसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग का रुख किया.

बीमा कंपनी ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि महिला को पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी. कंपनी ने यह भी कहा कि पॉलिसी मिलने के बाद निर्धारित अवधि में उसे रद्द करने का विकल्प मौजूद था,लेकिन महिला ने इसका इस्तेमाल नहीं किया. हालांकि, आयोग ने कंपनी की इस दलील को मामले का समाधान नहीं माना.

आयोग ने कंपनी से मांगा भुगतान का हिसाब

आयोग ने पाया कि 5.87 लाख रुपये की राशि तीन महीने से अधिक समय बाद महिला के खाते में वापस पहुंची. आदेश में कहा गया कि कंपनी यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि रकम वापस क्यों की गई और पॉलिसी को लैप्स करने का आधार क्या था. आयोग के मुताबिक, उपलब्ध रिकॉर्ड से यह साबित नहीं हुआ कि भुगतान में हुई समस्या महिला की गलती के कारण थी. ऐसे में उसे पॉलिसी की रकम वापस पाने का अधिकार है.

3 लाख रुपये के साथ मानसिक परेशानी का मुआवजा

आयोग ने बीमा कंपनी को महिला को 3 लाख रुपये देने का आदेश दिया. इसके अलावा मानसिक तनाव और परेशानी के लिए 30 हजार रुपये तथा मुकदमे के खर्च के तौर पर 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया. इस तरह महिला को कुल 3.50 लाख रुपये की राशि मिलेगी.

 इस फैसले का संदेश?

उपभोक्ता आयोग ने साफ किया कि अगर भुगतान से जुड़ी समस्या ग्राहक की गलती के बिना हुई है,तो केवल इसी आधार पर बीमा पॉलिसी को लैप्स नहीं माना जा सकता. कंपनी को पॉलिसी की स्थिति बदलने का स्पष्ट कारण भी बताना होगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Sep 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Insurance Policy Consumer Commission Legal News
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