सोलर पैनल लगवाने के पैसे नहीं हैं? ULA मॉडल से आसान होगी राह

PM Surya Ghar News: अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा कर बिजली की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन रूफटॉप सोलर लगवाने की शुरुआती खर्च को लेकर परेशानी है, तो यह खबर आपके काम की है. इन दिनों केंद्र सरकार की PM Surya Ghar मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर को ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचाने के लिए ULA मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस मॉडल के जरिए खासतौर पर कम आय वाले परिवारों तक रूफटॉप सोलर की सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

क्या है ULA मॉडल?

Utility-Led Aggregation (ULA) एक ऐसा मॉडल है, जिसके तहत बिजली वितरण कंपनियां अलग-अलग परिवारों की रूफटॉप सोलर की मांग को एक साथ जोड़ती है. इसके बाद रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद की जाती है. इस मॉडल का खास मकसद उन परिवारों को भी सोलर अपनाने का मौका देना है, जिन्हें शुरुआत में लागत या प्रक्रिया को लेकर परेशानी हो सकती है.

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अब तक कितने परिवारों को मिला फायदा?

ULA मॉडल के जरिए अब तक करीब 2.2 लाख से ज्यादा कम आय वाले परिवारों के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. हालांकि, यह इंस्टॉलेशन देश के 5 राज्यों में किए गए हैं. इस मामले में सबसे आगे आंध्र प्रदेश है, जहां करीब 1.4 लाख इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं. वहीं ओडिशा में करीब 74,000 रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं.

30 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का टारगेट

दरअसल, सरकार ULA मॉडल के तहत बड़े स्तर पर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है. इसके जरिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16.5 लाख अतिरिक्त इंस्टॉलेशन की मंजूरी दी गई है. इससे ज्यादा से ज्यादा परिवारों को सौर ऊर्जा से जुड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है.

सरकार ने ULA मॉडल के जरिए मार्च 2027 तक 30 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हासिल करने का टारगेट रखा है. वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देशभर में करीब 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का राष्ट्रीय टारगेट रखा गया है.

कम आय वाले परिवारों के लिए क्यों है खास?

ULA मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कम आय वाले परिवारों तक भी रूफटॉप सोलर की पहुंच आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है. ULA मॉडल में मांग को एक जगह एकत्र करने और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में सहायता देने से सोलर अपनाने की प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

बड़ी बात यह है कि इससे सोलर एनर्जी को सिर्फ बड़े निवेश वाले परिवारों तक सीमित रखने के बजाय ज्यादा घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कम आय वाले परिवारों के लिए भी क्लीन एनर्जी तक पहुंच आसान हो सकती है.

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