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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO का सख्त अल्टीमेटम, 800 कंपनियों को PF रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी

EPFO का सख्त अल्टीमेटम, 800 कंपनियों को PF रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी

EPFO ने गौतम बुद्ध नगर की करीब 800 कंपनियों को कर्मचारियों का PF रजिस्ट्रेशन पूरा करने का नोटिस दिया है. कंपनियों को 31 अक्टूबर तक का समय मिला है. नियम नहीं मानने पर कार्रवाई हो सकती है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 27 Aug 2026 10:04 PM (IST)
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नौकरी करने वालों की सैलरी से PF कटता है, लेकिन क्या हर कर्मचारी का PF अकाउंट बना है. गौतम बुद्ध नगर में करीब 800 कंपनियों को लेकर EPFO की जांच में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों का अब तक PF रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. EPFO ने कंपनियों को 31अक्टूबर तक की मोहलत दी है. इसके बाद नियम नहीं मानने पर कार्रवाई हो सकती है.

EPFO ने इन कंपनियों को नोटिस जारी कर कर्मचारियों का PF रजिस्ट्रेशन पूरा करने को कह दिया है. विभाग ने साफ कहा है कि फिक्स समय के अंदर प्रोसेस पूरी नहीं हुई तो इससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

EPFO के मुताबिक, कर्मचारियों को PF से जोड़ना कंपनी की जिम्मेदारी है. PF के जरिए कर्मचारियों को सिर्फ फ्यूचर के लिए बचत का फायदा नहीं मिलता, बल्कि उन्हें मुश्किल समय में होने वाली फाइनेंशियल सेफ्टी भी मिलती हैं. इसके बावजूद कई कंपनियां अभी भी अपने कर्मचारियों को PF के दायरे में नहीं ला रही हैं.

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किन कंपनियों को मिला नोटिस

करीब 800 संस्थानों की पहचान की गई है, उनमें रेस्टोरेंट, मैनपावर सप्लायर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट कंपनियां और दूसरी बिजनेस वाली जगह शामिल हैं. इनको 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों का PF रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा.

कंपनियों को नियमों की जानकारी भी दे रहा EPFO

सुयश पांडे ने बताया कि EPFO कंपनियों और कर्मचारियों को PF के नियमों और उनके अधिकारों के बारे में बता रहा है. इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है. कंपनियों को PF रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी जानकारी भी दी जा रही है.

EPFO का कहना है कि पहले कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए जानकारी दिया जाएगा. अगर 31 अक्टूबर के बाद भी बताई गई बातों का पालन नहीं किया गया, तो इससे जुड़े कंपनियों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी. इसके बाद EPFO ये भी देखेगा कि कितनी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को PF के दायरे में शामिल किया है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 10:04 PM (IST)
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