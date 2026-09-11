MP से सीधा बिहार, जबलपुर-गया के बीच चलेगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट
क्या आप भी पितृपक्ष के दौरान गया जाने वाले हैं, लेकिन ट्रेनों में अभी से ही सीटें फुल हो गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे पितृपक्ष स्पेशन ट्रेन चलाने वाला है.
- अधिक जानकारी हेतु रेलवे हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें।
ट्रेन की टिकट मिलना आसान काम नहीं है और अगर त्योहार या फिर छुट्टियां चल रही हो तो ट्रेन में सीट ही मिलना भारी पड़ जाता है. ऐसे में पितृपक्ष के दौरान बड़ी संख्या में लोग गया जी जाने की प्लानिंग करते हैं. इस दौरान ट्रेन की टिकट मिलनी मुश्किल हो जाती है. अगर आप भी पितृपक्ष के समय गया जी जाने वाले हैं तो आपके लिए एक खास खबर है. रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.
रेलवे ने एक्स पर जानकारी दी
दरअसल,पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी सांझा की है. पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें जबलपुर और गया के बीच चलाई जाएंगी. अब जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं.
यात्रीगण कृपया ध्यान दें!— West Central Railway (@wc_railway) September 10, 2026
यात्रियों की सुविधा के लिए जबलपुर से गया के मध्य पितृ पक्ष स्पेशल ट्रेन का संचालन दिए गए विवरणानुसार किया जाएगा।
यात्रा से पहले ट्रेन का समय एवं ठहराव अवश्य जांच लें।#IndianRailways #WCR #PitruPakshaSpecial pic.twitter.com/Mgva5ZpUeU
कब से कब तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
इस साल पितृपक्ष 26 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक है. रेलवे इन ट्रेनों को चलाएगा.
- ट्रेन नंबर 01701 जबलपुर-गया स्पेशल 29 सितंबर, 4 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2026
- ट्रेन नंबर 01702 गया-जबलपुर स्पेशल 27 सितंबर, 3 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2026
जबलपुर से कब चलेगी?
ट्रेन नंबर 01701 जबलपुर से रात 9 बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी और फिर अगले दिन दोपहर में आप 2 बजकर 30 मिनट तक गया पहुंच जाएंगे. इस दौरान ट्रेन कई सारे स्टेशन पर भी रुकेगी. इन स्टेशनों के नाम के बारे में जानते हैं.
- जबलपुर
- सिहरा रोड
- कटनी जंक्शन
- मैहर
- सतना जंक्शन
- मानिकपुर जंक्शन
- प्रयागराज छिवकी जंक्शन
- मिर्जापुर
- पं,दीन दयाल उपाध्यान जंक्शन
- भभुआ रोड
- सासाराम संक्शन
- डेहरी ऑन सोन
- अनुग्रह नारायण रोड
- गया जंक्शन
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गया से कितने बजे निकलेगी ट्रेन?
अगर बात करें कि गया से जबलपुर से लिए कितने बजे ट्रेन वापसी के लिए रवाना होगी तो गया जबलपुर स्पेशल गया से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर जबलपुर पहुंच जाएगी. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कि इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग और समय से जुड़ी सारी जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके ले लीजिए.
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