MP से सीधा बिहार, जबलपुर-गया के बीच चलेगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अधिक जानकारी हेतु रेलवे हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें।

ट्रेन की टिकट मिलना आसान काम नहीं है और अगर त्योहार या फिर छुट्टियां चल रही हो तो ट्रेन में सीट ही मिलना भारी पड़ जाता है. ऐसे में पितृपक्ष के दौरान बड़ी संख्या में लोग गया जी जाने की प्लानिंग करते हैं. इस दौरान ट्रेन की टिकट मिलनी मुश्किल हो जाती है. अगर आप भी पितृपक्ष के समय गया जी जाने वाले हैं तो आपके लिए एक खास खबर है. रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.

रेलवे ने एक्स पर जानकारी दी

दरअसल,पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी सांझा की है. पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें जबलपुर और गया के बीच चलाई जाएंगी. अब जानते हैं कि कौन-कौन सी ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं.

कब से कब तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

इस साल पितृपक्ष 26 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक है. रेलवे इन ट्रेनों को चलाएगा.

ट्रेन नंबर 01701 जबलपुर-गया स्पेशल 29 सितंबर, 4 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2026

ट्रेन नंबर 01702 गया-जबलपुर स्पेशल 27 सितंबर, 3 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2026

जबलपुर से कब चलेगी?

ट्रेन नंबर 01701 जबलपुर से रात 9 बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी और फिर अगले दिन दोपहर में आप 2 बजकर 30 मिनट तक गया पहुंच जाएंगे. इस दौरान ट्रेन कई सारे स्टेशन पर भी रुकेगी. इन स्टेशनों के नाम के बारे में जानते हैं.

जबलपुर

सिहरा रोड

कटनी जंक्शन

मैहर

सतना जंक्शन

मानिकपुर जंक्शन

प्रयागराज छिवकी जंक्शन

मिर्जापुर

पं,दीन दयाल उपाध्यान जंक्शन

भभुआ रोड

सासाराम संक्शन

डेहरी ऑन सोन

अनुग्रह नारायण रोड

गया जंक्शन

LPG ग्राहकों के लिए राहत, E-KYC की डेडलाइन फिर बढ़ी, जानें नई तारीख

गया से कितने बजे निकलेगी ट्रेन?

अगर बात करें कि गया से जबलपुर से लिए कितने बजे ट्रेन वापसी के लिए रवाना होगी तो गया जबलपुर स्पेशल गया से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8 बजकर 10 मिनट पर जबलपुर पहुंच जाएगी. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कि इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग और समय से जुड़ी सारी जानकारी रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करके ले लीजिए.

जमीन की रजिस्ट्री का बदला सिस्टम, हर प्लॉट को मिलेगा 14 अंकों का 'भू-आधार'