छत पर कहीं भी सोलर पैनल न लगाएं, जानें सही जगह चुनना क्यों है जरूरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुरानी छत पर पैनल लगाने से पहले भार क्षमता जांचें।

क्या आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच तो रहे हैं, लेकिन उसे लगवाने से पहले बजट और कितने किलोवाट का सोलर पैनल आपके घर के लिए सही रहेगा, इसकी प्लानिंग जरूर करते हैं. इस बीच लोग सबसे जरूर बात भूल जाते हैं कि आखिर सोलर पैनल छत पर कौन सी जगह लगवाना बेहतर रहेगा. क्योंकि अगर सोलर पैनल सही दिशा में न लगाए जाएं तो उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा. यहां तक की बिजली जनरेट 20 से 80 प्रतिशत तक कम हो सकता है. इसलिए केवल किलोवाट और बजट ही न देखें ये भी चेक करें कि आपकी छत पर सोलर पैलन लगवाने के लिए सही जगह है भी या नहीं.

ज्यादा धूप वाली जगह पर लगवाए पैनल

सोलर पैनल धूप की मदद से बिजली जनरेट करते हैं, अब ऐसे में अगर आप पैनल छत पर ऐसी जगह लगवा दें जहां पर पर्याप्त धूप न आती हो तो पैनल लगवाने से भी आपको बिजली बिल में राहत नहीं मिलने वाली है, इसलिए अगर सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो पहले ये अच्छे से चेक करें कि आपके घर की छत पर सबसे ज्यादा और लंबे समय तक धूप कहां पर आती है, वहीं पर ही पैनल लगवाएं.

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सही दिशा में लगवाना है जरूरी

सबसे जरूरी तो यह है कि सोलर पैनल को लगवाया कौन सी दिशा में जा रहा है, क्योंकि पैनल की दिशा और उसका झुकाव भी सोलर सिस्टम के प्रर्दशन पर असर डालता है. भारत में आमतौर पर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर पैनल लगवाना सही माना जाता है. ताकि पैनल तक अच्छी धूप पहुंच पाए और पैनल ज्यादा से ज्यादा बिजली जनरेट करें. इसके साथ ही पैनल को बिल्कुल सपाट न लगवाएं, बल्कि उसे थोड़ा झुकाकर लगवाएं, ताकि धूप पहुंच सके.

पैनल लगवाते समय इस बात का ध्यान रखें

सोलर पैनल सही दिशा में लगवा लेना भी काफी नहीं है, इसके साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि जहां पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं वहां तक आप पहुंच सकते भी हैं या नहीं. क्योंकि समय-समय पर पैनल को साफ करना बेहद जरूरी है. साथ ही अगर कभी कोई समस्या हो गई तो उसे भी ठीक करवाना जरूरी होता है. यानी ऐसी जगह लगवाएं जहां धूप भी आती हो और मेंटेनेंस के लिए पैनल तक पहुंचा भी जा सके.

पुरानी छत है तो खास ध्यान रखें

अगर आप काफी पुरानी बनी छत पर सोलर पैनल लगवाने जा रहे हैं तो ये जांच ले कि आपकी छत सोलर पैनल का वजन उठाने लायक है भी या नहीं. अगर छत की क्षमता से ज्यादा भारी वजन का पैनल लगवा दिया जाता है तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

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