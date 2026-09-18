PF पर दोहरी खुशखबरी, 7 लाख का मुफ्त बीमा अब बढ़कर हो सकता है 10.5 लाख

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह बीमा नियोक्ता देता है, कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना होता।

अगर आप नौकरी करते हैं तो हर महीने आपकी भी सैलरी से पीएफ कटता होगा तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. सरकार ने 16 सितंबर 2026 को EPFO की वेतन सीमा को बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी और 17 सितंबर 2026 से इसे लागू भी कर दिया गया है.

सरकार का इस फैसले के पीछे मकसद है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी पीएफ में योगदान करें और अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए फंड जमा कर सके. इतना ही नहीं, बल्कि EPFO के साथ मिलने वाला EDLI यानी Employee Deposit Linked Insurance बीमा कवर को भी बढ़ाया जा सकता है. यानी भविष्य की सुरक्षा के साथ ही पहले से ज्यादा बीमा कवर का फायदा भी कर्मचारियों को मिल सकता है.

15000 से 25000 की गई वेतन सीमा

बता दें कि EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15000 से बढ़ाकर 25000 रुपये किया गया है. यानी अगर किसी कर्मचारी की 20,000 रुपये सैलरी है तो भी उसे EPFO के दायरे में शामिल किया जाएगा. हालांकि, पहले जिन कर्मचारियों की सैलरी 15000 से ज्यादा होती थी तो उन्हें शामिल नहीं किया जाता था. इतना ही नहीं, बल्कि EDLI के तहत मिलने वाले बीमा कवर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

अभी कितना मिलता है बीमा कवर?

अगर बात करें EDLI के तहत मिलने वाले बीमा की तो फिलहाल पात्र EPFO सदस्यों को अधिकतम 7 लाख का बीमा कवर मिलता है. लेकिन अहम बात यह है कि अगर नई वेतन सीमा EDLI पर भी लागू की जाती है तो 7 लाख के बीमा कवर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ऐसे में सवाल उठता है कि 7 लाख के बीमा कवर को बढ़ाकर कितना किया जा सकता है.

कितना बढ़ेगा बीमा कवर?

जानकारी के मुताबिक, अभी EPFO के पात्र सदस्यों को 7 लाख का बीमा कवर मिलता है, इसे बढ़ाकर 10.5 लाख तक किया जा सकता है. यानी कर्मचारियों को पहले से ज्यादा बीमा सुरक्षा मिल सकती है.

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EDLI बीमा कवर किन्हें मिलता है?

जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है तो उन्हें EDLI कवर भी दिया जाता है. इसका लाभ लेने के लिए आपको अलग से कोई इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ता है.

सबसे खास बात तो यह है कि इस बीमा कवर के लिए कर्मचारियों को 1 रुपये भी नहीं देने होते हैं, बल्कि इसमें योगदान नियोक्ता की तरफ से किया जाता है.

अगर नौकरी के दौरान ही कर्मचारी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में EDLI के तहत परिवार या नॉमिनी को बीमा का लाभ दिया जा सकता है.

अभी तो EDLI के तहत कर्मचारियों को अधिकतम बीमा कवर 7 लाख रुपये का मिलता है, लेकिन अगर 25 हजार की वेतन सीमा EDLI की गणना में भी लागू की जाती है तो बीमा कवर अधिकतम 10.5 लाख तक हो सकता है.

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