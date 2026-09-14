सहारा रिफंड: पैसा जल्दी दिलाने के नाम पर आपके साथ हो सकती है ठगी, कैसे करें बचाव?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

अगर आपने सहारा की कॉऑपरेटिव सोसायटी में पैसे जमा किए हुए है और अब रिफंड की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने के बाद आपको रिफंड के लिए क्लेम करना है तो यह जानकारी आपके काम की है. सहारा पर पैसा जल्दी दिलाने के नाम पर आपके साथ ठगी की जा सकती है, इसलिए रिफंड से जुड़ी कुछ जरूरी बातों की जानकारी रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि रिफंड के नाम पर आप ठगी के शिकार न हो. आइए अब जानते हैं कि कैसे की जाती है रिफंड के नाम पर ठगी और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है?

क्लेम के लिए इस पोर्टल का ही करें इस्तेमाल

अगर आपको रिफंड के लिए क्लेम करना है तो किसी भी अनजान पोर्टल का इस्तेमाल करने से बचें. क्लेम के लिए सिर्फ CRCS-Sahara Refund Portal का ही इस्तेमाल करें. कभी-भी किसी अनजान या फर्जी वेबसाइट पर अपने बैंक से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए.

रिफंड के नाम पर पैसे मांगे तो सावधान हो जाए

अगर सहारा रिफंड दिलाने के नाम पर आपके पास कोई मैसेज या रिफेंड से जुड़ा कोई कॉल आता है तो उसपर भरोसा न करें. अगर कोई आपसे ये कहता है कि पैसे देने से आपका रिफंड जल्दी आ जाएगा तो ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर उसके पैसे न दें और केवल पैसे ही नहीं बल्कि उसे अपने बारे में या फिर बैंक OTP से जुड़ी जानकारी भी न दें.

ठगी से कैसे बचें?

ठगी से बचने के लिए अपनी बैंक से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखें.

अगर फोन या मैसेज के जरिए कोई आपसे बैंक डिटेल,आधार या OTP मांगता है तो बिल्कुल न दें.

अगर कोई आपको रिफंड प्रक्रिया से जुड़ा बता रहा है, फिर भी बिना जांच पड़ताल के कुछ भी शेयर न करें.

रिफंड के लिए आवेदन करना है तो केवल CRCS-Sahara Refund Portal पर ही करें.

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कहां करें शिकायत?

अगर आपने किसी फर्जी मैसेज कॉल पर भरोसा करने अपनी बैंक डिटेल या फिर दूसरी जानकारी शेयर कर दी है और अगर आप इस ठगी के शिकार हो जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा तुरंत अपने बैंक को भी जानकारी दें और तुरंत ट्राजैक्शन रोकने के लिए भी कहें.

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