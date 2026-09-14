ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसहारा रिफंड: पैसा जल्दी दिलाने के नाम पर आपके साथ हो सकती है ठगी, कैसे करें बचाव?

सहारा रिफंड: पैसा जल्दी दिलाने के नाम पर आपके साथ हो सकती है ठगी, कैसे करें बचाव?

क्या आप जानते हैं कि सहारा रिफंड के नाम पर आपके साथ ठगी हो सकती है. ठग आपको फोन और मैसेज के जरिए आपके साथ ठगी कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप रिफंड के नाम पर होने वाली ठगी से सावधान रहें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Sep 2026 09:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।

अगर आपने सहारा की कॉऑपरेटिव सोसायटी में पैसे जमा किए हुए है और अब रिफंड की प्रक्रिया दोबारा शुरू होने के बाद आपको रिफंड के लिए क्लेम करना है तो यह जानकारी आपके काम की है. सहारा पर पैसा जल्दी दिलाने के नाम पर आपके साथ ठगी की जा सकती है, इसलिए रिफंड से जुड़ी कुछ जरूरी बातों की जानकारी रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि रिफंड के नाम पर आप ठगी के शिकार न हो. आइए अब जानते हैं कि कैसे की जाती है रिफंड के नाम पर ठगी और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है?

क्लेम के लिए इस पोर्टल का ही करें इस्तेमाल

अगर आपको रिफंड के लिए क्लेम करना है तो किसी भी अनजान पोर्टल का इस्तेमाल करने से बचें. क्लेम के लिए सिर्फ CRCS-Sahara Refund Portal का ही इस्तेमाल करें. कभी-भी किसी अनजान या फर्जी वेबसाइट पर अपने बैंक से जुड़ी डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए.

रिफंड के नाम पर पैसे मांगे तो सावधान हो जाए

अगर सहारा रिफंड दिलाने के नाम पर आपके पास कोई मैसेज या रिफेंड से जुड़ा कोई कॉल आता है तो उसपर भरोसा न करें. अगर कोई आपसे ये कहता है कि पैसे देने से आपका रिफंड जल्दी आ जाएगा तो ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर उसके पैसे न दें और केवल पैसे ही नहीं बल्कि उसे अपने बारे में या फिर बैंक OTP से जुड़ी जानकारी भी न दें.

ठगी से कैसे बचें?

  • ठगी से बचने के लिए अपनी बैंक से जुड़ी जानकारी को सुरक्षित रखें.
  • अगर फोन या मैसेज के जरिए कोई आपसे बैंक डिटेल,आधार या OTP मांगता है तो बिल्कुल न दें.
  • अगर कोई आपको रिफंड प्रक्रिया से जुड़ा बता रहा है, फिर भी बिना जांच पड़ताल के कुछ भी शेयर न करें.
  • रिफंड के लिए आवेदन करना है तो केवल CRCS-Sahara Refund Portal पर ही करें.

फ्लैट खरीद रहे हैं? टोकन मनी देने से पहले जरूर जांचें ये जरूरी दस्तावेज

कहां करें शिकायत?

अगर आपने किसी फर्जी मैसेज कॉल पर भरोसा करने अपनी बैंक डिटेल या फिर दूसरी जानकारी शेयर कर दी है और अगर आप इस ठगी के शिकार हो जाते हैं तो जितना जल्दी हो सके तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा तुरंत अपने बैंक को भी जानकारी दें और तुरंत ट्राजैक्शन रोकने के लिए भी कहें.

सहारा रिफंड: फॉर्म जमा करने के बाद वेरिफिकेशन में कितने दिन लगते हैं?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Utility News Sahara Refund
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
4 दिन बैंक बंद, अगर EMI, चेक या जरूरी पेमेंट अटका है तो क्या करें?
4 दिन बैंक बंद, अगर EMI, चेक या जरूरी पेमेंट अटका है तो क्या करें?
यूटिलिटी
फ्लैट खरीद रहे हैं? टोकन मनी देने से पहले जरूर जांचें ये जरूरी दस्तावेज
फ्लैट खरीद रहे हैं? टोकन मनी देने से पहले जरूर जांचें ये जरूरी दस्तावेज
यूटिलिटी
ट्रेन में खाना नहीं चाहिए तो सस्ता मिलेगा टिकट, IRCTC का ये ऑप्शन कराएगा बचत
ट्रेन में खाना नहीं चाहिए तो सस्ता मिलेगा टिकट, IRCTC का ये ऑप्शन कराएगा बचत
यूटिलिटी
3 क्रेडिट कार्ड और 5 लाख की लिमिट! क्या इससे बेहतर होता है आपका Credit Score?
3 क्रेडिट कार्ड और 5 लाख की लिमिट! क्या इससे बेहतर होता है आपका Credit Score?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Oil Crisis: तेल के रास्तों पर 'ताला'...आगे क्या होने वाला ?। Janhit With Romana Isar Khan
Romana Isar Khan | BRICS Summit 2026 News : ब्रिक्स में मिले दिल क्या हुआ हासिल?! | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान तो कांग्रेस बोली- 'अंग्रेजी मीडियम वाली BJP'
केजरीवाल ने किया गठबंधन का ऐलान तो कांग्रेस बोली- 'अंग्रेजी मीडियम वाली BJP'
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Results: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
राजस्थान निकाय चुनाव: आ गए नतीजे! इन वार्डों पर कांग्रेस की जीत, BJP ने यहां मारी बाजी
इंडिया
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
एशिया कप में जीतीं बेटियां, नकवी से नहीं ली ट्रॉफी, क्या बोले अमित शाह और सीएम योगी?
क्रिकेट
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
टीम इंडिया के फैंस ने भी मोहसिन नकवी को नहीं बख्शा, बेइज्जती का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर. दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
ट्रेंडिंग
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
'अपनी बाइक के ब्रेक पर पूरा भरोसा है...' बोलते ही कार से भिड़ा राइडर
कार
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
5 लोगों की फैमिली के लिए हैं ये हैं लो बजट कार, सेफ्टी फीचर्स भी कमाल
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget