EPF में जमा हैं 10 लाख तो कंपाउंडिंग से बन सकते हैं करोड़ों, समझें गणित

नौकरी कर रहे लोगों के लिए ईपीएफ सेविंग करने का एक जरिया है. हर महीने सैलरी से एक हिस्सा इसमें जमा होता है और नियोक्ता की ओर से भी योगदान किया जाता है. फिर इस रकम पर ब्याज भी मिलता रहता है.

अगर आपके ईपीएफ खाते में अभी 10 लाख रुपये जमा हैं तो इसे जरूरत न होने पर इसे तुरंत निकालने के बजाय लंबे समय तक खाते में छोड़ना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. इसकी वजह है चक्रवृद्धि ब्याज. इसमें पहले मिले ब्याज पर भी आगे ब्याज जुड़ता रहता है और लंबे समय के बाद ये रकम तेजी से बढ़ सकती है.

10 लाख रुपये कितने हो सकते हैं?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलता है. मान लेते हैं कि आने वाले साल में भी ब्याज दर 8.25 प्रतिशत ही रहती है और खाते में कोई नया पैसा जमा नहीं होता है तो हिसाब- किताब कुछ ऐसे होगा-

10 साल बाद- करीब 22 लाख रुपये

20 साल बाद- करीब 48 लाख रुपये

25 साल बाद- करीब 74 लाख रुपये

30 साल बाद- करीब 1.10 करोड़ रुपये

यानी मौजूदा 10 लाख रुपये केवल ब्याज से ही करीब 30 साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा बन सकते हैं.

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चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है?

अगर 10 लाख रुपये पर एक साल में ब्याज मिलता है तो अगले साल ब्याज सिर्फ शुरुआती 10 लाख रुपये पर नहीं, बल्कि पहले मिले ब्याज को जोड़कर बनी रकम पर मिलता है. यानी हर साल मूल रकम के साथ ब्याज भी बढ़ता जाता है. यही ब्याज पर ब्याज लंबे समय में बड़ी रकम बनाने में मदद करता है.

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क्या ईपीएफ की रकम निकालनी चाहिए?

जरूरत पड़ने पर ईपीएफ से पैसा निकालने के नियम मौजूद हैं लेकिन हर छोटी जरूरत के लिए रकम निकालना लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है. पैसा निकालने पर उस रकम पर आगे मिलने वाला ब्याज भी बंद हो जाता है.

इसलिए अगर इमरजेंसी में जरूरत नहीं है और आपके पास अलग से बचत के पैसे मौजूद हैं तो ईपीएफ की रकम को लंबे समय तक बनाए रखना सेवानिवृत्ति के लिए बड़ी रकम तैयार करने में मदद कर सकता है.