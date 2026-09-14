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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी4 दिन बैंक बंद, अगर EMI, चेक या जरूरी पेमेंट अटका है तो क्या करें?

4 दिन बैंक बंद, अगर EMI, चेक या जरूरी पेमेंट अटका है तो क्या करें?

इस हफ्ते बैंक के काम को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं. असल में बैंक 4 दिन बंद रहने वाला है और ऐसे में अगर आपका कोई काम अटक जाए तो क्या करना है, इसके बारे में आप यहां से समझ सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Sep 2026 08:29 AM (IST)
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अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो ये खबर आपके काम की है. सितंबर के तीसरे हफ्ते में कई जगहों पर बैंकिंग सेवाएं लगातार कई दिनों तक प्रभावित रहने वाली हैं. ऐसे में अगर आपकी ईएमआई की तारीख इसी दौरान है, कोई चेक क्लियर होना है या आपको जरूरी पेमेंट करना है तो पहले से इसकी तैयारी कर लेना बेहतर है. बैंक बंद रहने का मतलब ये नहीं है कि बैंक की सभी सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी. डिजिटल बैंकिंग से जुड़े कई काम पहले की तरह किए जा सकते हैं.

क्यों 4 दिन बंद है बैंक?
इस हफ्ते 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को संवत्सरी और कृषि उत्सव और 18 सितंबर को बैंक यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे और 20 सितंबर को रविवार है. इसलिए इन चार दिनों में बैंक बंद रहने वाले हैं. 

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ईएमआई की तारीख पड़े तो क्या करें?
अगर आपके होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या किसी दूसरे लोन की ईएमआई इसी दौरान कटनी है तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले अपने बैंक खाते में बैलेंस रखें. अगर ईएमआई ऑटो-डेबिट के जरिए कटती है तो छुट्टी होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बैंकिंग सिस्टम के जरिए ऑटोमेटेड पेमेंट हो जाएगा. लेकिन अगर आप खुद से ईएमआई भरते हैं तो पहले ही खाते में पैसे डाल दें. बस ईएमआई के लिए खाते में पैसा पहले से मौजूद रहे, ताकि पेमेंट बाउंस न हो.

चेक दिया या लेना है तो क्या होगा?
अगर आपने किसी को चेक दिया है या आपके खाते में कोई चेक जमा होना है तो लगातार छुट्टियों की वजह से क्लियरेंस में देरी हो सकती है. ऐसे में अगर पेमेंट की डेडलाइन नजदीक है तो आखिरी दिन का इंतजार न करें. जहां हो सकते पेमेंट के लिए यूपीआई, नेट बैंकिंग या IMPS का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे बैंक शाखा खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

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पेमेंट अटका है तो क्या करें?
बैंक की शाखाएं बंद होने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं होती है. नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी सुविधाएं आम तौर पर चालू रहती हैं. इसलिए बिजली-पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिल या किसी व्यक्ति को पैसे भेजने जैसे काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं. लेकिन अगर कोई पेमेंट बैंक की शाखा, चेक पर निर्भर है तो उसमें देरी हो सकती है. 

कैश चाहिए तो क्या करें?
अगर आपको आने वाले दिनों में ज्यादा कैश की जरूरत पड़ सकती है तो इसे भी पहले से प्लान कर लें. एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन लगातार बैंक छुट्टियों के दौरान किसी एटीएम में कैश खत्म हो सकता है. इसलिए पूरी तरह कैश पर निर्भर रहने के बजाय यूपीआई या कार्ड तैयार रखें.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Sep 2026 08:29 AM (IST)
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EMI Bank Holiday
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