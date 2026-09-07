58 से पहले छोड़ दी नौकरी तो क्या बंद हो जाएगा PF पर ब्याज? EPFO ने बताया

नौकरी छोड़ते ही सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि अब PF में जमा पैसे का क्या होगा अगर आपने 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके PF पर उसी दिन से ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के मुताबिक, जिस PF अकाउंट पर ब्याज का नियम लागू होता है, उसमें जमा रकम पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रह सकता है. इस दौरान अगर आप कोई नई नौकरी नहीं करते या PF में नया पैसा जमा नहीं करते, तब भी पहले से जमा रकम पर ब्याज मिल सकता है.

मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी और उसने अपना PF नहीं निकाला. ऐसे हालात में अकाउंट में पहले से जमा रकम पर ब्याज जारी रह सकता है. यानी सिर्फ नौकरी छोड़ने से PF की कमाई उसी समय रुक नहीं जाती.

लंबे समय तक ब्याज मिलने का फायदा कंपाउंडिंग के रूप में भी मिल सकता है. इसमें पहले मिले ब्याज पर आगे भी ब्याज जुड़ता है. लेकिन, ये सुविधा अकाउंट के योग्य होने और लागू नियमों पर डिपेंड करती है.

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PF अकाउंट कब बंद होता है

PF अकाउंट को लेकर अक्सर ये सवाल रहता है कि नौकरी छोड़ने के कुछ समय बाद ब्याज बंद हो जाता है या नहीं. EPFO की मौजूदा जानकारी के अनुसार, अकाउंट पर 58 साल की उम्र तक ब्याज दिया जाता है. इसके बाद अकाउंट के बंद होने से जुड़े नियम लागू होते हैं. इसलिए 40 या 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ने और PF में योगदान रुकने को सीधे ब्याज बंद होने से नहीं जोड़ना चाहिए.

दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू करें तो क्या करें

अगर नौकरी बदलकर दूसरी कंपनी में चले गए हैं तो पुराने PF अकाउंट की रकम को नए अकांउट में ट्रांसफर करना बेहतर माना जाता है. इससे आपकी PF बचत एक ही UAN के तहत बनी रहती है और अलग-अलग अकाउंट में पैसा बंटने की परेशानी नहीं होती. वहीं अगर आपने करियर ब्रेक लिया है तो PF निकालने से पहले अपना पासबुक और अकाउंट का स्टेटस जरूर जांच लें.

विश्वास 2026 का PF ब्याज से क्या संबंध है

EPFO की विश्वास 2026 योजना को PF पर मिलने वाले ब्याज से नहीं जोड़ना चाहिए. ये योजना कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि PF पेमेंट में देरी से जुड़े नुकसान या जुर्माने के मामलों का निपटारा करने वाले योग्य कंपनियों के लिए है.

नौकरी छोड़ने के बाद PF पर ब्याज तुरंत बंद नहीं होता. योग्य अकाउंट में 58 साल तक ब्याज मिल सकता है. इसलिए नौकरी छोड़ते ही PF निकालना जरूरी नहीं है. अपना फैसला लेने से पहले अकांउट की हालात, उम्र और लागू नियमों को जरूर देखें.

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