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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीथाइलैंड में भारतीय नहीं कर पाएंगे वीजा-फ्री स्टे, 15 सितंबर से नियम होगा लागू

थाइलैंड में भारतीय नहीं कर पाएंगे वीजा-फ्री स्टे, 15 सितंबर से नियम होगा लागू

थाइलैंड जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए 15 सितंबर से वीजा फ्री स्टे का नियम बदलने वाला है. अब लोग बिना वीजा अधिकतम 30 दिन ही रुक सकेंगे. जानिए नए नियम का भारतीय यात्रियों पर क्या असर होगा.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 01 Sep 2026 10:54 PM (IST)
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थाइलैंड जाने की तैयारी कर रहे भारतीय यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. 15 सितंबर से थाइलैंड में बिना वीजा 60 दिन तक रहने का नियम बदल जाएगा. अब भारतीय यात्रियों को वीजा फ्री एंट्री तो मिलेगी, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक ही थाइलैंड में रह सकेंगे. ऐसे में लंबी छुट्टी का प्लान बनाने वालों को यात्रा से पहले नए नियम को जरूर ध्यान में रखना होगा.

थाइलैंड के गृह मंत्रालय ने इस बदलाव की ऑफिशियल सूचना 31 अगस्त को रॉयल गजट में जारी की है. भारत के साथ 60 देशों के लोगों को अब भी यात्रा करने के लिए वीजा फ्री एंट्री मिलती रहेगी, लेकिन 15 सितंबर के बाद इसका अधिकतम समय 30 दिन होगा.

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भारतीय यात्रियों पर क्या होगा असर

भारतीय पासपोर्ट रखने वालों के लिए थाइलैंड में एंट्री का नियम पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है. वो अब भी यात्रा के लिए बिना वीजा थाइलैंड जा सकते हैं. बदलाव सिर्फ वहां रहने के समय में किया गया है.

अगर कोई यात्री 30 दिनों से ज्यादा थाइलैंड में रुकना चाहता है, तो उसे अपनी यात्रा के हिसाब से सही वीजा या दूसरी वैलिड इमिग्रेशन प्रोसेस करनी होगी. इसलिए 15 सितंबर या उसके बाद लंबी यात्रा की योजना बना रहे लोगों को पहले से अपने स्टे की समय जांच लेनी चाहिए.

छोटी यात्रा करने वालों को ज्यादा फर्क नहीं

एक दो हफ्ते की आम छुट्टी पर थाइलैंड जाने वाले भारतीय यात्रियों पर इस बदलाव का ज्यादा असर नहीं होगा. 30 दिन का वीजा फ्री समय अभी भी छोटी और आम यात्राओं के लिए काफी है. लेकिन, लंबे वेकेशन या कई शहरों की यात्रा करने वालों को नए नियम का ध्यान रखना होगा.

थाइलैंड ने जमीन की सीमा से वीजा फ्री एंट्री करने वालों के लिए एक अलग नियम भी रखा है. ऐसे यात्रियों को आम तौर पर एक कैलेंडर वर्ष में ज्यादा से ज्यादा दो बार वीजा फ्री एंट्री की अनुमति होगी. पड़ोसी देशों से बार बार थाइलैंड आने जाने वालों के लिए ये नियम खास मायने रखता है.

इन देशों पर भी लागू होगा नियम

भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, UAE, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ कुल 60 देशों के यात्रियों पर 30 दिन वाला नया नियम लागू होगा. 15 सितंबर के बाद थाइलैंड जाने वाले भारतीय यात्रियों को अपनी यात्रा 30 दिन की सीमा को ध्यान में रखकर प्लान करनी चाहिए. इससे ज्यादा समय रुकने वालों को पहले इससे जुड़े वीजा के नियम और जरूरी की जानकारी लेनी होगी.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 10:54 PM (IST)
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