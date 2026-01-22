Telangana News: तेलंगाना में एक दिल दहला देने वाला हादसा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि आरके पुरम फ्लाईओवर के पास एक दोपहिया वाहन फिसल जाता है और उसी समय एक सेना का वाहन वहां से गुजरता है.

इस हादसे में सेना के स्कूल में पढ़ने वाले 6 वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुई हैं और अस्पताल में भर्ती हैं.

📍Secunderabad, Telangana: A two-wheeler skidded near RK Puram Flyover (Neredmet PS limits). A 6-year-old Class 1 Army School student d!ed after coming under an Army vehicle. Mother seriously injured; probe on.pic.twitter.com/CGQbuK74hB — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) January 21, 2026

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा?

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा आरके पुरम फ्लाईओवर के पास, नेरेडमेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुआ. एक दोपहिया वाहन अचानक फिसल गया और उसी दौरान पीछे से आ रहे सेना के वाहन की चपेट में आ गया.

हादसे में बाइक पर सवार 6 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

इस हादसे का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ीं. कई यूजर्स ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए:

एक यूजर ने लिखा “उस बच्चे की जिंदगी को सचमुच खत्म होते हुए देखा जा सकता था, कितना दुखद था यार!” दूसरे यूजर ने कहा: “हेलमेट से जान बच सकती थी (दुखद) 😢”

सड़क की हालत पर उठे गंभीर सवाल

कुछ यूजर्स ने इस हादसे के लिए खराब सड़क और बुनियादी ढांचे को जिम्मेदार ठहराया. एक यूजर ने टिप्पणी की, “समस्या सड़क और उसके खराब बुनियादी ढांचे की है-कई दरारें हैं, संतुलन बनाए रखना मुश्किल है.” एक अन्य यूजर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, “यह सब सरकारी अक्षमता के कारण हुआ है.”