Video: जल्दी जाने की जिद! ट्रक से कुचलने से बाल-बाल बचे बाइक सवार, DCP ने शेयर किया वीडियो
Road Accident Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तीन लोग एक तेज रफ्तार बाइक से जा रहे थे. कार और ट्रक के बीच से निकलने में बाइक कार से टकराई और तीनों गिर पड़े.
Road Accident Viral Video: सड़क पर एक पल की जल्दबाजी जिंदगीभर का पछतावा बन सकती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के खतरों की सच्ची तस्वीर दिखाता है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर तीन लोग सवार होकर तेज रफ्तार में जा रहे थे. सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही थी, एक ओर कार और दूसरी तरफ ट्रक, लेकिन फिर भी बाइक सवार ने बीच से निकलने की कोशिश की और हादसे को दावत दे दी.
बाइक की कार से हुई टक्कर
यह वीडियो बेंगलुरु के डीसीपी साउथ ट्रेफिक ने शेयर किया है. वीडियो में साफ दिखता है कि बाइक तेज स्पीड में थी. कार और ट्रक के बीच से निकलते वक्त बाइक कार के साइड से हल्की सी टकरा गई. टक्कर भले ही हल्की थी, लेकिन उसके झटके से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और तीनों सड़क पर बुरी तरह गिर पड़े. यह नजारा इतना डरावना था कि देखने वाले लोगों की सांसें थम गईं.
Ride responsibly, wear helmets, and follow traffic rules — someone’s waiting for you at home.#RoadSafety #RideSafe #ThinkBeforeYouRide pic.twitter.com/uBeoXjtXBY— DCP SOUTH TRAFFIC (@DCPSouthTrBCP) November 13, 2025
गनीमत यह रही कि ठीक उसी वक्त पास से गुजर रहा ट्रक उन पर नहीं चढ़ा, वरना हादसा बेहद दर्दनाक हो सकता था. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि तीनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर में चोटें आने की संभावना और बढ़ गई. आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और घायलों को उठाकर सड़क किनारे किया.
बिना हेलमेट के जिंदगी से खिलवाड़ है- यूजर्स बोले
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अगर ट्रक जरा भी आगे बढ़ गया होता तो तीनों की जान चली जाती. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बिना हेलमेट और तीन लोगों के साथ बाइक चलाना अपनी और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ है.
