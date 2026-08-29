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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअंतरिक्ष में कैसे बाल धोती हैं एस्ट्रोनॉट? स्पेस से सामने आया वीडियो

अंतरिक्ष में कैसे बाल धोती हैं एस्ट्रोनॉट? स्पेस से सामने आया वीडियो

महिला अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम Sophie Adenot है अंतरिक्ष में अपने बाल धोती हुई नजर आ रही हैं. सबसे खास बात यह है कि माइक्रोग्रैविटी में बाल धोने की प्रक्रिया देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Aug 2026 04:11 PM (IST)
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अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, वहां रोजमर्रा की जिंदगी उतनी ही दिलचस्प. धरती पर हम नहाते हैं, बालों में शैंपू लगाते हैं और फिर पानी से धोकर तौलिए से सुखा लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में मौजूद एक अंतरिक्ष यात्री अपने बाल कैसे धोता होगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी सवाल का बेहद दिलचस्प जवाब देता है.

वीडियो में एक महिला अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम Sophie Adenot है अंतरिक्ष में अपने बाल धोती हुई नजर आ रही हैं. सबसे खास बात यह है कि माइक्रोग्रैविटी में बाल धोने की प्रक्रिया देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन असल में यहां पानी की एक-एक बूंद को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है.

पानी डाला, शैंपू लगाया और फिर शुरू हुई असली कहानी

वीडियो में एस्ट्रोनॉट पहले अपने बालों को पानी से गीला करती हैं. इसके बाद वह बालों में शैंपू लगाती हैं और उन्हें साफ करती दिखाई देती हैं. धरती पर यह काम बेहद आसान है, क्योंकि पानी नीचे की तरफ बह जाता है. लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण लगभग न के बराबर होने के कारण पानी नीचे नहीं गिरता. यही वजह है कि अंतरिक्ष में पानी बालों और शरीर के आसपास छोटी-छोटी बूंदों के रूप में तैर सकता है. एस्ट्रोनॉट को पानी को बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वह स्पेस स्टेशन के दूसरे उपकरणों तक न पहुंचे.

 
 
 
 
 
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तौलिए से नहीं... हवा में सूखते हैं बाल!

बाल धोने के बाद सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है. धरती पर हम आमतौर पर तौलिया लेकर बाल सुखाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में मामला थोड़ा अलग है. वीडियो में एस्ट्रोनॉट बालों को धोने के बाद उन्हें हवा में सूखने के लिए छोड़ती हुई दिखाई देती हैं.  माइक्रोग्रैविटी में पानी बालों से उसी तरह नीचे नहीं टपकता जैसे धरती पर होता है. पानी बालों और त्वचा के आसपास बना रह सकता है और धीरे-धीरे आसपास की हवा में चला जाता है. स्पेस स्टेशन के एयरफ्लो और वातावरण को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वहां मौजूद नमी को संभाला जा सके.

धरती जैसा दिखता है काम, लेकिन अंतरिक्ष में हर कदम चुनौती

इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई महिला अपने घर के बाथरूम में बाल धो रही हो. लेकिन जैसे ही आप गौर करते हैं, अंतरिक्ष की असली मुश्किल समझ आती है. धरती पर पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरता है, जबकि अंतरिक्ष में पानी छोटी-छोटी गोल बूंदों का रूप ले सकता है. इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को रोजमर्रा के काम भी एक खास तरीके से करने पड़ते हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी दिलचस्प चर्चा

अंतरिक्ष में बाल धोने का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया. किसी ने इसे “स्पेस में ब्यूटी रूटीन” बताया तो किसी ने कहा कि धरती पर बाल धोना अब उन्हें बेहद आसान काम लग रहा है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “धरती पर पानी बर्बाद करने वालों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंतरिक्ष में बाल धोना भी इतना मुश्किल हो सकता है.” कुछ लोगों ने एस्ट्रोनॉट की तारीफ करते हुए कहा कि जहां आम इंसान शून्य गुरुत्वाकर्षण में कुछ मिनट भी संभलने की कोशिश करेगा, वहीं एस्ट्रोनॉट्स वहां रोजमर्रा के काम भी बेहद सहजता से करते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 04:11 PM (IST)
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