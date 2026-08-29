अंतरिक्ष में कैसे बाल धोती हैं एस्ट्रोनॉट? स्पेस से सामने आया वीडियो

अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, वहां रोजमर्रा की जिंदगी उतनी ही दिलचस्प. धरती पर हम नहाते हैं, बालों में शैंपू लगाते हैं और फिर पानी से धोकर तौलिए से सुखा लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में मौजूद एक अंतरिक्ष यात्री अपने बाल कैसे धोता होगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी सवाल का बेहद दिलचस्प जवाब देता है.

वीडियो में एक महिला अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम Sophie Adenot है अंतरिक्ष में अपने बाल धोती हुई नजर आ रही हैं. सबसे खास बात यह है कि माइक्रोग्रैविटी में बाल धोने की प्रक्रिया देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन असल में यहां पानी की एक-एक बूंद को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है.

पानी डाला, शैंपू लगाया और फिर शुरू हुई असली कहानी

वीडियो में एस्ट्रोनॉट पहले अपने बालों को पानी से गीला करती हैं. इसके बाद वह बालों में शैंपू लगाती हैं और उन्हें साफ करती दिखाई देती हैं. धरती पर यह काम बेहद आसान है, क्योंकि पानी नीचे की तरफ बह जाता है. लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण लगभग न के बराबर होने के कारण पानी नीचे नहीं गिरता. यही वजह है कि अंतरिक्ष में पानी बालों और शरीर के आसपास छोटी-छोटी बूंदों के रूप में तैर सकता है. एस्ट्रोनॉट को पानी को बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वह स्पेस स्टेशन के दूसरे उपकरणों तक न पहुंचे.

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तौलिए से नहीं... हवा में सूखते हैं बाल!

बाल धोने के बाद सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है. धरती पर हम आमतौर पर तौलिया लेकर बाल सुखाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में मामला थोड़ा अलग है. वीडियो में एस्ट्रोनॉट बालों को धोने के बाद उन्हें हवा में सूखने के लिए छोड़ती हुई दिखाई देती हैं. माइक्रोग्रैविटी में पानी बालों से उसी तरह नीचे नहीं टपकता जैसे धरती पर होता है. पानी बालों और त्वचा के आसपास बना रह सकता है और धीरे-धीरे आसपास की हवा में चला जाता है. स्पेस स्टेशन के एयरफ्लो और वातावरण को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वहां मौजूद नमी को संभाला जा सके.

धरती जैसा दिखता है काम, लेकिन अंतरिक्ष में हर कदम चुनौती

इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई महिला अपने घर के बाथरूम में बाल धो रही हो. लेकिन जैसे ही आप गौर करते हैं, अंतरिक्ष की असली मुश्किल समझ आती है. धरती पर पानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरता है, जबकि अंतरिक्ष में पानी छोटी-छोटी गोल बूंदों का रूप ले सकता है. इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को रोजमर्रा के काम भी एक खास तरीके से करने पड़ते हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी दिलचस्प चर्चा

अंतरिक्ष में बाल धोने का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया. किसी ने इसे “स्पेस में ब्यूटी रूटीन” बताया तो किसी ने कहा कि धरती पर बाल धोना अब उन्हें बेहद आसान काम लग रहा है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “धरती पर पानी बर्बाद करने वालों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंतरिक्ष में बाल धोना भी इतना मुश्किल हो सकता है.” कुछ लोगों ने एस्ट्रोनॉट की तारीफ करते हुए कहा कि जहां आम इंसान शून्य गुरुत्वाकर्षण में कुछ मिनट भी संभलने की कोशिश करेगा, वहीं एस्ट्रोनॉट्स वहां रोजमर्रा के काम भी बेहद सहजता से करते हैं.

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