Viral Shocking Video: कभी-कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल दहला देते हैं और दिमाग सुन्न कर देते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक महिला ने पागलपन की सारी हदें पार कर दीं. वह अपने साथ-साथ अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल देती है.

पानी के सैलाब में लेकर गई महिला बच्चा

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक सड़क पर तेज पानी बह रहा था. पानी का स्तर इतना बढ़ चुका था कि कई लोग उसे पार करने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे. इसी दौरान एक महिला अपने हाथ में बच्चों वाला स्ट्रॉलर लेकर पानी में उतरती है. शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही पानी का बहाव अचानक और तेज हो जाता है.

महिला स्ट्रॉलर को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का जोर इतना अधिक होता है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और स्ट्रॉलर उसके हाथ से छूटकर बहने लगता है. यह दृश्य बेहद डराने वाला था, क्योंकि स्ट्रॉलर में बच्चा मौजूद था और वो सीधे पानी की दिशा में बह रहा था.

शख्स ने दौड़कर बचाई बच्चे की जान

तभी पास खड़ा एक शख्स यह सब देखता है और बिना देर किए तेजी से पानी में स्ट्रॉलर तक पहुंच जाता है. वह तुरंत बच्चे को स्ट्रॉलर से निकालकर अपनी बांहों में उठा लेता है. वीडियो में दिख रहा है कि बच्चा सुरक्षित है, लेकिन हादसा कुछ ही सेकंड दूर था. यह सब होते-देखते महिला वहां से तेजी से भाग जाती है और जो शख्स बच्चे को बचाता है, उसके हाथ में ही बच्चा रहता है

पास की बिल्डिंग में खड़े व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था. वीडियो पर हजारों कमेंट आए हैं, जिनमें लोग बच्चे की जान बचाने वाले युवक की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मौके पर मौजूद था उसने सही समय पर कदम उठाकर एक मासूम की जान बचा ली.