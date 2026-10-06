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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट

लोडर से नई स्कूटी उतार रहा था शख्स, फिसली और हो गया पोपट

वायरल तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दो-मंजिला विशाल कंटेनर ट्रक नई स्कूटियों की डिलीवरी करने पहुंचा था. ट्रक की ऊपरी मंजिल से जमीन तक एक लंबा और ढलानदार लोहे का रैंप लगाया गया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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नई-नवेली गाड़ी का डिब्बे से बाहर निकलने का उत्साह अलग ही होता है, लेकिन जब ज्यादा 'ओवर-कॉन्फिडेंस' और 'होशियारी' सिर चढ़कर बोलने लगे, तो खुशी का यह पल मिनटों में कॉमेडी शो में तब्दील हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही अतरंगी और हंसा-हंसाकर लोट-पोट कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ट्रक की ऊपरी मंजिल से ब्रांड न्यू पॉलीथीन में लिपटी स्कूटी को नीचे उतारते वक्त भाई साहब ने ऐसी स्टंटबाजी दिखाने की कोशिश की कि बैलेंस बिगड़ गया, टायर स्लिप हुआ और स्कूटी समेत सीधे कीचड़ के गड्ढे में 'लैंडिंग' हो गई.

ऊंचाई से रैंप पर उतारी स्कूटी, फिर हुआ तगड़ा पोपट

वायरल तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दो-मंजिला विशाल कंटेनर ट्रक नई स्कूटियों की डिलीवरी करने पहुंचा था. ट्रक की ऊपरी मंजिल से जमीन तक एक लंबा और ढलानदार लोहे का रैंप लगाया गया था. आमतौर पर ऐसी गाड़ियों को रैंप से उतारते समय दो-तीन लोग पैदल पकड़कर धीरे-धीरे नीचे लाते हैं, लेकिन हमारे 'प्रो-ड्राईवर' भाई साहब को तो स्वैग दिखाना था! वे पन्नी से पैक हुई चमचमाती स्कूटी पर खुद ही बैठ गए और उसकी हेडलाइट जलाकर हीरो की तरह रैंप से नीचे उतारने लगे.

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भाई साहब कीचड़ में ऊपर से गिरी नई नवेली स्कूटी

जैसे ही स्कूटी ढलान से नीचे उतरी, गीली जमीन और कीचड़ की वजह से स्कूटी का अगला पहिया बुरी तरह स्लिप हो गया. बस फिर क्या था! 'अंकल जी' का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया और वे स्कूटी के साथ हवा में कलाबाजी खाते हुए सीधे सामने भरे कीचड़ और मटमैले पानी के गड्ढे में धड़ाम से जा गिरे. 

'वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा वह सीन है जहां भाई साहब कीचड़ में चित पड़े हुए हैं और उनके ऊपर चमचमाती पॉलीथीन में लिपटी स्कूटी उल्टी पड़ी नज़र आ रही है. जिस नई गाड़ी पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं होती, उसका पहला ही टेस्ट-ड्राइव सीधे नाले के पानी में हो गया. पास खड़े बाकी साथी जो पहले हीरोइज्म देख रहे थे, अचानक हुए इस 'पोपट' को देखकर दंग रह गए और मदद के लिए दौड़े.

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सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़, यूजर्स ने लिए मजे

जैसे ही यह क्लिप इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई, नेटिजन्स ने इस पर चटकारे लेना शुरू कर दिया. लोग बंदे के 'ओवर-स्मार्ट' बनने और फिर हुए इस अंजाम पर जमकर ठहाके लगा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."इसे कहते हैं बिना पूजा कराए गाड़ी का सीधा 'जल-अभिषेक'. भाई ने तो शोरूम से निकलते ही कीचड़ टेस्ट भी कर लिया." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."इतना एटीट्यूड तो रॉकेट लॉन्च करने वाले में भी नहीं होता, जितना भाई में रैंप से स्कूटी उतारते वक्त था! तगड़ा मोये-मोये हो गया."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 08:35 AM (IST)
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