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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग75 साल के बूढ़े का 30 साल की लड़की पर आया दिल, करने जा रहे शादी

75 साल के बूढ़े का 30 साल की लड़की पर आया दिल, करने जा रहे शादी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही औरैया की एक अनोखी प्रेम कहानी, जहां 75 साल के बूढ़े को हुआ 30 साल की लड़की से प्यार. सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद यह प्रेम कहानी चर्चा में आ गई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी प्रेम कहानियां देखने को मिलती है, जिसके बारे में आमतौर पर कभी सोचा नहीं जाता. वैसे तो ज्यादा से ज्यादा आपने किसी प्रेम कहानी में 10 साल का अंतर देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कहानी के बारे में सुना है, जिसमें उम्र का अंतर 12-13 नहीं बल्कि सीधा 45 साल का अंतर हो?

उत्तर प्रदेश के औरैया से इन दिनों एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है. मामला 75 वर्षीय रामसुगर और 30 वर्षीय सोशल मीडिया ब्लॉगर रानी राजपूत का है. दोनों की उम्र में करीब 45 साल का अंतर है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फासले के बावजूद दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया है. दोनों की सगाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

वीडियो बनाने के लिए घर आती थीं रानी

बताया जा रहा है कि रामसुगर औरैया के सहार ब्लॉक के अरियारी गांव के रहने वाले हैं, जबकि रानी राजपूत दयालपुर की रहने वाली है. रानी सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाती हैं. रामसुगर की बेटी राधा भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं. इसी सिलसिले में रानी का रामसुगर के घर आना-जाना शुरू हुआ. रामसुगर के मुताबिक  रानी पिछले करीब दो साल से उनके घर आती थीं. वीडियो शूटिंग और लगातार मुलाकातों के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया.

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सात साल पहले पत्नी का हुआ था निधन

यह भी बताया जा रहा है कि रामसुगर की पत्नी का करीब सात साल पहले निधन हो चुका है. इसके बाद वह अकेले रह रहे थे. उनकी बेटी राधा के जरिए रानी का परिवार में आना-जाना बढ़ा और यहीं से दोनों की कहानी आगे बढ़ने की बात कही जा रही है.

पहले सगाई, अब शादी की तैयारी

दोनों की प्रेम कहानी चर्चा में तब आई, जब दोनों की सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि शादी नवरात्रि के बाद होगी. यूजर्स के लिए यह हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी है. हालांकि रानी ने उम्र के इस बड़े अंतर को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होने की बात कही है. वहीं रामसुगर का कहना है कि यह रिश्ता दोनों की रजामंदी से आगे बढ़ रहा है.

यूजर्स कर रहे कमेंट्स

45 साल के उम्र के अंतर वाली इस कहानी पर इंटरनेट यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी बंटी हुई हैं. कुछ लोग इसे प्यार की ताकत और प्यार में उम्र मायने नहीं रखती से जोड़ रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर फेमस होने की कोशिश बता रहे हैं. वीडियो पर एक यूजर ने मजेदार कमेंट करते हुए कहा है कि अब इन लोगों को शादी में देरी नहीं करनी चाहिए नहीं तो बहुत देर हो जाएगी.  

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 10:08 AM (IST)
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