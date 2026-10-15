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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCM मोहन यादव की फिसली जुबान, ओसामा को बता दिया ओबामा; वीडियो वायरल

CM मोहन यादव की फिसली जुबान, ओसामा को बता दिया ओबामा; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो चर्चा में बना हुआ है, जहां भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम मोहन यादव आतंकवाद पर बात कर रहे थे, तभी ओसामा बिन लादेन का जिक्र करते हुए ओबामा बोल गए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वजह है उनका एक भाषण, जिसमें आतंकवाद और अमेरिका की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उनकी जुबान कुछ पल के लिए फिसल गई. ओसामा बिन लादेन का नाम लेते समय उन्होंने गलती से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का नाम ले लिया. हालांकि अगले ही पल उन्होंने अपनी बात संभालते हुए साफ किया कि उनका इशारा आतंकी ओसामा बिन लादेन की ओर था, लेकिन वीडियो वायरल हो चुका था.

यह घटना 13 अक्टूबर 2026 को भोपाल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की बताई जा रही है. मुख्यमंत्री विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे. इसी दौरान उन्होंने भारत की सुरक्षा क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के बात करते हुए अमेरिका की उस कार्रवाई का उदाहरण दिया, जिसमें ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी अभियान के दौरान मार गिराया गया था. बात करते-करते उनकी जुबान फिसल गई और उनके मुंह से ओसामा की जगह ओबामा निकल गया.

सीएम ने अपनी बात को सुधारा

वीडियो में नजर आता है कि नाम बोलने के बाद सीएम मोहन यादव को अपनी गलती का एहसास होता है. इसके बाद वे तुरंत बात को सुधारते हुए दोबारा ओसामा का नाम लेते हैं और उसे लादेन से जोड़कर स्पष्ट करते हैं कि वे किसकी बात कर रहे थे. वीडियो को यही छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. बता दें, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई 2011 में हुई थी, जब अमेरिकी विशेष बलों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में अभियान चलाया था.

 
 
 
 
 
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उदाहरण देते फिसली जुबान

मुख्यमंत्री के बयान की बात इसी अमेरिकी कार्रवाई से जुड़ी थी. असल में वे यह उदाहरण देते हुए भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की क्षमता पर बात कर रहे थे. ऐसे में ओसामा और ओबामा के नामों का एक साथ आ जाना भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया. राजनीतिक नेताओं के सार्वजनिक भाषणों में इस तरह की गलती होना आम बात है. लंबे भाषण और कई नामों व घटनाओं का एक साथ नाम आने पर कभी-कभी शब्दों में हो जाती है. इस मामले में भी यादव ने अपनी गलती को तुरंत सुधार दिया.

यूजर्स दे रहे प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे सामान्य जुबानी चूक मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल भी उठा रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद ओसामा और ओबामा को लेकर मीम्स बनना भी शुरू हो गया है. हालांकि पूरे भाषण में देखने पर यह साफ है कि मुख्यमंत्री आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की बात कर रहे थे और नाम लेते समय उनसे एक छोटी सी गलती हो गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 11:48 AM (IST)
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