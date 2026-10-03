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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसर Zomato से ऑर्डर...डिटेन किए गए शख्स ने दिल्ली पुलिस से यूं मांगा खाना

सर Zomato से ऑर्डर...डिटेन किए गए शख्स ने दिल्ली पुलिस से यूं मांगा खाना

दरअसल, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों और कवरेज के लिए पहुंचे मीडियाकर्मियों को दिल्ली पुलिस ने ऐहतियातन हिरासत में लेकर अपने पास में बैठा रखा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Oct 2026 07:53 AM (IST)
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सोशल मीडिया की अतरंगी दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. कभी कोई हंसते-हंसते अपनी मांग रख देता है तो कभी कोई गंभीर माहौल में भी ऐसा मजाकिया अंदाज अपना लेता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं. ऐसा ही एक अनोखा और दिलचस्प मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर से सामने आया है, जहां पुलिस की हिरासत में लिए गए एक शख्स का वीडियो इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है. हिरासत में होने के बावजूद जिस बेफिक्री और देसी अंदाज में शख्स ने दिल्ली पुलिस से खाना मांगा, उसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया है.

जौमेटो से मंगा लूं क्या? हिरासत में भूख लगी तो चला हाई-ड्रामा

दरअसल, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों और कवरेज के लिए पहुंचे मीडियाकर्मियों को दिल्ली पुलिस ने ऐहतियातन हिरासत में लेकर अपने पास में बैठा रखा था. काफी देर तक बैठे रहने के बाद जब हिरासत में लिए गए लोगों को तेज भूख लगी, तो माहौल थोड़ा अजीब हो गया. तभी भीड़ में से एक शख्स ने अचानक बड़े ही बेबाक अंदाज में पुलिस अधिकारियों से अपनी भूख का हाल बयां कर दिया. उसने सीधे पुलिसकर्मियों से कहा कि सर बहुत तेज भूख लगी है, अगर इजाजत हो तो जौमेटो से खाना ऑर्डर कर लें क्या? शख्स की यह बात सुनते ही वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और पूरे माहौल का तनाव पल भर में हल्का हो गया.

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रुकिए जनाब, पुलिस करा रही है खाने का स्पेशल अरेंजमेंट

जौमेटो से ऑर्डर करने की बात सुनकर दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी बड़ा ही दिलचस्प रिएक्शन दिया. पुलिसकर्मियों ने बिना किसी गुस्सा या सख्ती के बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जौमेटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके लिए खाना अरेंज करवा रहे हैं. पुलिस के इस दोस्ताना और मददगार रवैये ने हिरासत में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह संवाद सामने आया, लोगों ने पुलिस की तत्परता और धैर्य की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी.

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इंटरनेट पर मचा गदर, यूजर्स दे रहे तरह-तरह के मीम्स और रिएक्शंस

यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते वीडियो इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर ट्रेंड करने लगा. नेटिजन्स इस वायरल वीडियो पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है. कोई लिख रहा है कि हिरासत में भी स्विगी-जौमेटो की याद आना सिर्फ दिल्ली वालों के ही बस की बात है, तो कोई कह रहा है कि दिल्ली पुलिस का कस्टमर केयर सर्विस वास्तव में लाजवाब है. कुल मिलाकर, विरोध-प्रदर्शन और तनाव के बीच से निकला यह हल्का-फुल्का लम्हा सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 07:53 AM (IST)
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