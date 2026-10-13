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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग1 करोड़ लोगों ने देखा यह वीडियो! टीचर ने अनोखे स्टाइल में गुड टच बेड टच

1 करोड़ लोगों ने देखा यह वीडियो! टीचर ने अनोखे स्टाइल में गुड टच बेड टच

वायरल वीडियो में एक छोटी सी बच्ची अपने दोनों हाथों में दो बोर्ड (Placards) पकड़े खड़ी नजर आ रही है. एक बोर्ड पर 'Good Touch' और दूसरे पर 'Bad Touch' लिखा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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छोटे बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना कितना आसान हो सकता है, इसकी एक बेहतरीन मिसाल हरियाणा के यमुनानगर से सामने आई है. यहाँ 'ली डैफोडिल्स प्लेस्कूल' (Le Daffodils Playschool) की एक टीचर ने बेहद अनोखे और आसान तरीके से एक छोटी बच्ची को 'गुड टच' (अच्छा स्पर्श) और 'बैड टच' (बुरा स्पर्श) का फर्क समझाया. इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के शेयर होते ही यह इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और अब तक इसे 1 करोड़ से भी ज्यादा (10.4 मिलियन) लोग देख चुके हैं.

कागज के हाथों और बोर्ड से दिया डेमो

वायरल वीडियो में एक छोटी सी बच्ची अपने दोनों हाथों में दो बोर्ड (Placards) पकड़े खड़ी नजर आ रही है. एक बोर्ड पर 'Good Touch' और दूसरे पर 'Bad Touch' लिखा है. टीचर बच्चे को डराने या जटिल बातें समझाने के बजाय खेल-खेल में सिखाती है. टीचर ने लकड़ी की तीली पर बने कागज के नकली हाथों (Paper hands) का इस्तेमाल किया. जब टीचर कागज के हाथ से बच्ची के सिर, हाथ या गाल को छूती है, तो बच्ची 'गुड टच' वाला बोर्ड आगे कर देती है. वहीं जब छाती या संवेदनशील हिस्से पर हाथ लगाया जाता है, तो बच्ची तुरंत समझकर 'बैड टच' वाला बोर्ड दिखा देती है.

 
 
 
 
 
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मुश्किल बात को खेल-खेल में समझा दिया

जिस विषय पर अक्सर लोग बच्चों से बात करने में हिचकिचाते हैं, उसे इस स्कूल ने इतने आसान विजुअल (देखकर समझने वाले) तरीके से सिखाया कि इतनी छोटी बच्ची भी झट से अपने शरीर की सीमाओं (Personal Boundaries) को समझ गई. टीचर ने बच्चे को यह भी सिखाया कि अगर कोई गलत तरीके से छुए तो तुरंत आपत्ति जताएं और अपने माता-पिता या टीचर को बताएं.

यह भी पढ़ें: स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल

यूजर्स ने की स्कूल प्रशासन की तारीफ

सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़, लोग बोले- "हर स्कूल में होना चाहिए ऐसा सबक" इस वीडियो को देखकर लोग स्कूल और टीचर के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "बच्चों की सुरक्षा के लिए यह सबसे बेहतरीन पहल है, हर प्लेस्कूल में छोटे बच्चों को ऐसे ही सिखाना चाहिए." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "इतनी आसान भाषा में सिखाया गया है कि कोई भी बच्चा एक बार में समझ जाए, इस टीचर को सलाम है." वहीं एक अन्य यूजर ने कहा..."माता-पिता को घर पर भी बच्चों को इसी तरीके से समझाना चाहिए ताकि वे सही और गलत का फर्क वक्त रहते सीख सकें."

यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 06:49 AM (IST)
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