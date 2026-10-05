मुजरा लवर दूल्हा, स्टेज पर पहुंच बोला, नाचगाना बंद हुआ तो बारात वापस

शादियों के सीजन में आपने दूल्हे की एंट्री से लेकर दहेज और गिफ्ट्स से जुड़े कई अजीबोगरीब ड्रामे देखे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा दूल्हा वायरल हो रहा है जिसके तेवर देखकर हर कोई हैरान है. अपनी ही शादी में दूल्हा हाथ में माइक थामकर खुलेआम लड़की वालों और घरातियों को अल्टीमेटम देता नजर आ रहा है. दूल्हे राजा का साफ कहना है कि खाना भले ही रात 1 बजे मिले या 2 बजे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डीजे पर नाचना बंद हुआ तो बारात बिना शादी किए तुरंत वापस लौट जाएगी. दूल्हे के इस 'अनोखे फरमान' का वीडियो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है.

'खाना 2 बजे मिले चलेगा, पर डांस रुका तो बारात रिटर्न!'

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के पंडाल में बारात का स्वागत हो रहा है और माहौल में काफी गहमागहमी है. इसी बीच दूल्हा पूरे टशन में स्टेज या माइक स्टैंड के पास पहुंचता है और हाथ में माइक लेकर बोलना शुरू करता है. दूल्हा बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है "खाना चाहे 1 बजे खिलाओ या 2 बजे खिलाओ, लेकिन अगर डांस रुका तो बारात यहीं से रिटर्न हो जाएगी." दूल्हे की यह बात सुनते ही वहां मौजूद बराती-घराती ठहाके लगाने लगते हैं, जबकि कुछ लोग दूल्हे का यह स्वैग देखकर दंग रह जाते हैं.

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इंटरनेट पर मचा बवाल, लोग बोले - 'असली डीजे लवर तो यही है'

जैसे ही यह मजेदार क्लिप इंस्टाग्राम और एक्स पर पोस्ट हुई, नेटिजन्स ने इस पर कमेंट्स की बौछार कर दी. सोशल मीडिया यूजर्स दूल्हे के इस 'डांस प्रेम' पर जमकर चटकारे ले रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई को शादी से ज्यादा डीजे का पैसा वसूलने की चिंता है!" वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "लगता है दूल्हे के दोस्तों ने पहले ही शर्त रखी थी कि नाच गाना नहीं तो शादी नहीं." एक और यूजर ने लिखा, "लड़की वाले भी सोच रहे होंगे कि खाना बचाने का इससे बढ़िया मौका और क्या होगा, बस डीजे बजने दो."

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दहेज नहीं, सिर्फ मनोरंजन की मांग ने जीता दिल

आमतौर पर शादियों में खाने-पीने की कमियों या अन्य बातों पर विवाद देखने को मिलते हैं, लेकिन इस दूल्हे की अनोखी डिमांड ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. बिना किसी दहेज या तामझाम के सिर्फ "डांस न रुकने" की शर्त रखने वाले इस दूल्हे के एटीट्यूड को लोग काफी फनी और एंटरटेनिंग बता रहे हैं.

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