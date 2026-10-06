ढलती शाम और लहरों के बीच लड़की का जादुई डांस, वायरल हुआ वीडियो
Viral Dance Videoवायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ढलते सूरज की नारंगी-सुनहरी रोशनी पानी और रेत पर एक खूबसूरत कैनवास बना रही है.
डूबते सूरज की स्वर्णिम किरणों और समंदर की उठती-गिरती लहरों के बीच एक खूबसूरत डांस का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. बैकग्राउंड में राहत फतेह अली खान का आइकॉनिक गाना 'ओ रे पिया' बज रहा है और सामने एक लड़की अपने डांस के जादू से पूरा माहौल रूमानी बना देती है. ढलती शाम के इस दिलकश मंजर में लड़की के भावपूर्ण स्टेप्स और ग्रेस को देखकर नेटिजन्स अपना दिल हार बैठे हैं.
सुनहरी धूप और समंदर की लहरों का जादुई संगम
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ढलते सूरज की नारंगी-सुनहरी रोशनी पानी और रेत पर एक खूबसूरत कैनवास बना रही है. समंदर किनारे भीगी रेत पर लड़की बिना जूतों के, नंगे पांव अपनी ताल पर थिरक रही है. हवा में लहराते उसके बाल और सूरज की ओर उठी उसकी बाहें इस पूरे सीन को किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लासिक सीक्वेंस जैसा लुक दे रही हैं.
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'ओ रे पिया' पर क्लासिकल और मॉडर्न डांस का कॉम्बिनेशन
लड़की ने अपने डांस में Expressive Moves और फ्लोइंग स्टेप्स का ऐसा परफेक्ट तालमेल दिखाया है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए हैं. 'ओ रे पिया' गाने के हर एक शब्द पर उसके एक्सप्रेशन्स और बॉडी लैंग्वेज कमाल की हैं. समंदर की उठती लहरों के साथ कदम मिलाते हुए उसका यह डांस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.
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यूजर्स बोले- 'इतना सुकून तो किसी और वीडियो में नहीं मिला'
सोशल मीडिया पर इस खूबसूरत वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स की बौछार हो रही है. लोग लड़की के ग्रेस, डांस स्किल्स और इस परफेक्ट लोकेशन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "संगीत, समंदर और इतना खूबसूरत डांस... दिन की सबसे बेहतरीन चीज देख ली." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यह सिर्फ डांस नहीं बल्कि एक प्योर इमोशन है, जिसे देखकर आत्मा को सुकून मिलता है." वीडियो को simran_chantel नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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