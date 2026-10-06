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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगढलती शाम और लहरों के बीच लड़की का जादुई डांस, वायरल हुआ वीडियो

ढलती शाम और लहरों के बीच लड़की का जादुई डांस, वायरल हुआ वीडियो

Viral Dance Videoवायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ढलते सूरज की नारंगी-सुनहरी रोशनी पानी और रेत पर एक खूबसूरत कैनवास बना रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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डूबते सूरज की स्वर्णिम किरणों और समंदर की उठती-गिरती लहरों के बीच एक खूबसूरत डांस का वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. बैकग्राउंड में राहत फतेह अली खान का आइकॉनिक गाना 'ओ रे पिया' बज रहा है और सामने एक लड़की अपने डांस के जादू से पूरा माहौल रूमानी बना देती है. ढलती शाम के इस दिलकश मंजर में लड़की के भावपूर्ण स्टेप्स और ग्रेस को देखकर नेटिजन्स अपना दिल हार बैठे हैं.

सुनहरी धूप और समंदर की लहरों का जादुई संगम

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ढलते सूरज की नारंगी-सुनहरी रोशनी पानी और रेत पर एक खूबसूरत कैनवास बना रही है. समंदर किनारे भीगी रेत पर लड़की बिना जूतों के, नंगे पांव अपनी ताल पर थिरक रही है. हवा में लहराते उसके बाल और सूरज की ओर उठी उसकी बाहें इस पूरे सीन को किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लासिक सीक्वेंस जैसा लुक दे रही हैं.

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'ओ रे पिया' पर क्लासिकल और मॉडर्न डांस का कॉम्बिनेशन

लड़की ने अपने डांस में Expressive Moves और फ्लोइंग स्टेप्स का ऐसा परफेक्ट तालमेल दिखाया है कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए हैं. 'ओ रे पिया' गाने के हर एक शब्द पर उसके एक्सप्रेशन्स और बॉडी लैंग्वेज कमाल की हैं. समंदर की उठती लहरों के साथ कदम मिलाते हुए उसका यह डांस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

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यूजर्स बोले- 'इतना सुकून तो किसी और वीडियो में नहीं मिला'

सोशल मीडिया पर इस खूबसूरत वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स की बौछार हो रही है. लोग लड़की के ग्रेस, डांस स्किल्स और इस परफेक्ट लोकेशन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "संगीत, समंदर और इतना खूबसूरत डांस... दिन की सबसे बेहतरीन चीज देख ली." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यह सिर्फ डांस नहीं बल्कि एक प्योर इमोशन है, जिसे देखकर आत्मा को सुकून मिलता है." वीडियो को simran_chantel नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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