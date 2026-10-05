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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहाथ जोड़ इज्जत की भीख मांगता रहा बाप, नहीं पिघला बेटी का दिल

हाथ जोड़ इज्जत की भीख मांगता रहा बाप, नहीं पिघला बेटी का दिल

Viral daughter father emotional video: सामने आई जानकारी और सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज के मुताबिक, यह पूरी घटना एक कॉलेज परिसर के अंदर की बताई जा रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर दिल को झझकोर देने वाला एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे. वीडियो में एक बेबस और लाचार पिता अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर उससे घर लौटने की भीख मांगता दिख रहा है. रोते-बिलखते पिता की गुहार के बावजूद, बेटी का दिल नहीं पसीजा और कथित तौर पर वह अपने पिता की मिन्नतों को ठुकराकर प्रेमी के साथ चली गई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट पर आते ही बहस छिड़ गई है और लोग इस दर्दनाक मंजर को देखकर भावुक हो रहे हैं.

कॉलेज कैंपस में हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, पिता रोता रहा और बेटी चली गई

सामने आई जानकारी और सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज के मुताबिक, यह पूरी घटना एक कॉलेज परिसर के अंदर की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग पिता अपनी बेटी को रोकने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है. पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बेटी ने परिजनों के इमोशंस को दरकिनार करते हुए अपने साथी के साथ जाने का फैसला कर लिया. वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर वायरल है.

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डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट्स के आधार पर बनाई गई है. मामले की पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है.

'संस्कार मरे या ममता?' सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो एक्स और इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, नेटिजन्स की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं. लोग बेटी के इस रवैये पर भारी नाराजगी जता रहे हैं और माता-पिता के दर्द पर सहानुभूति जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जो पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चे को पालने में लगा देता है, उसकी आंखों में ऐसे आंसू देखना बहुत ही दर्दनाक है." वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक सबको है, लेकिन जन्म देने वाले बाप को इस तरह सड़क पर रुलाना सही नहीं हो सकता." वीडियो को foofaji नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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