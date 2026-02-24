हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"ये देखकर कब्र में करवटें लेने लगेगा न्यूटन" ईवी कार को डीजल इंजन से चलाता दिखा ड्राइवर, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

"ये देखकर कब्र में करवटें लेने लगेगा न्यूटन" ईवी कार को डीजल इंजन से चलाता दिखा ड्राइवर, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप

Viral: वीडियो में एक चमचमाती ऑरेंज रंग की इलेक्ट्रिक कार सड़क पर फर्राटा भरती नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो बंधा है, उसने पूरे इंटरनेट को चौंका दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Feb 2026 04:46 PM (IST)
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पर्यावरण का भविष्य माना जा रहा है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की चिंता के बीच ईवी को एक सस्ती और हरित विकल्प के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक चमचमाती ऑरेंज रंग की इलेक्ट्रिक कार सड़क पर फर्राटा भरती नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो बंधा है, उसने पूरे इंटरनेट को चौंका दिया. कार के पीछे एक छोटा ट्रॉलीनुमा ट्रेलर जुड़ा हुआ है, जिस पर डीजल से चलने वाला जनरेटर रखा है और तार सीधे कार से जुड़ा दिखाई दे रहा है.

इलेक्ट्रिक कार को डीजल इंजन से चलाता दिखा शख्स

सोशल मीडिया पर मानव निर्मित एक ऐसा मुजस्सिमा देखने को मिला है जिसने सभी को हिला डाला है. वीडियो में एक इलेक्ट्रिक कार को चारज होते रहने के लिए ऐसा जुगाड़ अपनाया गया है कि अगर न्यूटन आज जिंदा होते तो ये जुगाड़ देखकर खुद को कुछ कर बैठते. वीडियो में इलेक्ट्रिक कार को डीजल से चलने वाले जनरेटर के साथ अटैच किया गया है जो पहले तो ईंधन की खपत करता है और फिर उससे बिजली बनाकर कार को देता है जिससे कार के पहिए रफ्तार भरते हैं.

यूजर्स बोले, जब डीजल ही खर्च करना है तो ईवी का क्या फायदा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे पर सामान्य रफ्तार से चल रहा है. उसके पीछे एक मेटल ट्रेलर जुड़ा है, जिस पर एक बड़ा जनरेटर रखा हुआ है. जनरेटर से एक केबल कार तक जाती दिख रही है. पहली नजर में ऐसा लगता है कि मानो कार खुद को खुद ही चार्ज कर रही हो. वीडियो को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. कुछ लोग इसे ‘देसी जुगाड़’ बता रहे हैं तो कुछ इसे फर्जी या स्टंट करार दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि अगर जनरेटर पेट्रोल से चल रहा है और वही बिजली बनाकर कार को दे रहा है, तो फिर यह इलेक्ट्रिक कार चलाने का क्या मतलब रह जाता है. कुछ ने इसे ऊर्जा संरक्षण के नियमों के खिलाफ बताया.

Published at : 24 Feb 2026 04:46 PM (IST)
Sponsored Links by Taboola
"ये देखकर कब्र में करवटें लेने लगेगा न्यूटन" ईवी कार को डीजल इंजन से चलाता दिखा ड्राइवर, वीडियो देख माथा पकड़ लेंगे आप
Jamia news: रमजान में कपल्स का 'निकाह' करा रहा जामिया? वायरल पोस्ट देख बोले यूजर्स- कब चलें इफ्तार करने?
रमजान में कपल्स का 'निकाह' करा रहा जामिया? वायरल पोस्ट देख बोले यूजर्स- कब चलें इफ्तार करने?
इफ्तार में मिठाई को लेकर मचा जूतम पैजार? मिठाई कम होने पर दो गुटों ने आपस में बरसाए लात घूंसे, वीडियो वायरल
इफ्तार में मिठाई को लेकर मचा जूतम पैजार? मिठाई कम होने पर दो गुटों ने आपस में बरसाए लात घूंसे
बुर्का पहन दोस्त की शादी में पहुंच गया शख्स, दुल्हन के सामने दूल्हे को लगाया गले; देखें वीडियो
बुर्का पहन दोस्त की शादी में पहुंच गया शख्स, दुल्हन के सामने दूल्हे को लगाया गले; देखें वीडियो
