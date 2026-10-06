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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा

टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा

टिर्री का जलवा अलग ही लेवल पर चल रहा है. ये वही टिर्री है जो कभी गांवों में हल बांधकर खेत जोतती नजर आती है, तो कभी कोई बंदा इसमें पोर्टेबल एटीएम मशीन फिट करके इसे 'मोबाइल एटीएम' बना देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 06:24 AM (IST)
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भारत में 'देसी जुगाड़' का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इस बार भारतीय जुगाड़ू दिमाग ने जो कर दिखाया है, उसे देखकर एलन मस्क भी अपने रॉकेट छोड़कर सिर पकड़ लेंगे. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अदना सा ई-रिक्शा एक भारी-भरकम बंद पड़े ट्रक को रस्सी से बांधकर टो करता हुआ सड़क पर मटकते हुए जा रहा है. जी हां, जिस टिर्री में 4 सवारी बैठ जाएं तो वो हांपने लगती है, आज वही टिर्री दादागिरी दिखाते हुए कई टन वजनी ट्रक को नचा रही है. टिर्री का यह अतरंगी रूप देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है.

"कभी खेत जोता, तो कभी बनी एटीएम..."

हिंदुस्तान की सड़कों पर टिर्री का जलवा अलग ही लेवल पर चल रहा है. ये वही टिर्री है जो कभी गांवों में हल बांधकर खेत जोतती नजर आती है, तो कभी कोई बंदा इसमें पोर्टेबल एटीएम मशीन फिट करके इसे 'मोबाइल एटीएम' बना देता है. दुकान से लेकर बारात तक ढोने वाली टिर्री ने अब हेवी ड्यूटी टो-ट्रक का रोल भी अपने नाम कर लिया है. वायरल तस्वीर और वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाल रंग की इस टिर्री के पीछे एक मजबूत पीली रस्सी से भारी-भरकम ट्रक बंधा हुआ है और चालक बड़े टशन में एक्सीलेटर घुमाकर ट्रक को खींच रहा है.

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'एलन मस्क की साइबरट्रक भी इसके आगे फेल है' यूजर्स ने लिए जमकर मजे

जैसे ही टिर्री के इस बाहुबली अवतार का वीडियो सामने आया, इंटरनेट पर कमेंट्स का तूफान आ गया. सोशल मीडिया यूजर्स इस पर एक से बढ़कर एक मजेदार चुटकुले बना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाइयों और बहनों, भारत ने बना लिया है दुनिया का सबसे सस्ता टो-ट्रक... अब क्रेन वालों की दुकानें बंद." वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "जब टिर्री में 200 ग्राम बैटरी और 100% एटीट्यूड भरा हो, तो वो आयशर क्या, बुलडोजर भी खींच लाए!" एक और यूजर ने लिखा, "टिर्री के अंदर का बाहुबली जाग गया है, एलन मस्क को अब टेस्ला बंद करके टिर्री का शोरूम खोल लेना चाहिए."

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टिर्री का पावर देख क्रेन वाले डिप्रेशन में

सड़क से गुजर रहे बाकी गाड़ियों वाले भी यह अनोखा नजारा देखकर हैरान रह गए. लोगों का कहना है कि भारत में अगर किसी चीज का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो वो टिर्री और उसके ड्राइवर के कॉन्फिडेंस को मिलना चाहिए. जिस तरह से टिर्री ने भारी-भरकम ट्रक को अपने पीछे बांधकर खींचा है, उसने यह साबित कर दिया है कि साइज से कुछ नहीं होता, नीयत बड़ी होनी चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 06:24 AM (IST)
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