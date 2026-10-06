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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपत्रकारों के लिए दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन, यूजर्स ने लगा दी क्लास

पत्रकारों के लिए दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन, यूजर्स ने लगा दी क्लास

एक पोस्ट जिसे लेकर अब दिल्ली पुलिस ट्रोल हो रही है. पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों को लेकर गाइडलाइन जारी की और बताया कि पत्रकारों को दिल्ली पुलिस के साथ कैसा सलूक करना चाहिए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Oct 2026 11:49 AM (IST)
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जंतर मंतर पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है. ऐसे में कई स्वतंत्र पत्रकारों और पुलिस के बीच बहस बाजी गलत तरीके से डिटेन करने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इसी को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. दिल्ली पुलिस ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर पत्रकारों को क्या करना है और किससे बचना इसका पूरा लेखा जोखा जारी कर समझाया है. लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को दिल्ली पुलिस की यह हरकत बचकानी लगी और कई पुलिस कर्मचारियों की नदारद नेमप्लेट को लेकर नेटिजंस ने दिल्ली पुलिस पर ही प्रतिक्रियाओं की बौछार कर दी.

दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के लिए जारी की गाइडलाइन

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसे लेकर अब दिल्ली पुलिस ट्रोल हो रही है. पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों को लेकर गाइडलाइन जारी की और बताया कि पत्रकारों को दिल्ली पुलिस के साथ कैसा सलूक करना चाहिए. पोस्ट में जो सबसे जरूरी बात थी वो यह थी कि सभी पत्रकार जो प्रदर्शन को कवर करने आ रहे हैं वे अपना आईडी कार्ड जरूर साथ लेकर आएं, और केवल लेकर ही न आएं, बल्कि वह आईकार्ड हर वक्त उनके गले में ऐसे टंगा रहे कि देखने पर साफ मालूम हो कि आप पत्रकार हैं और किसी संस्था से जुड़े हुए हैं.

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क्या करें क्या न करें बताया

पोस्ट में यह भी बताया गया कि आपको पुलिस कर्मचारियों से उचित दूरी बनाए रखनी है और उनके काम में बाधा नहीं डालनी है. पोस्ट में ही एक तस्वीर भी बनी है जिसमें प्रोटेस्ट कवर करने का तरीका समझाते हुए यह कहा गया है कि पुलिस कर्मचारियों के मुंह के एक दम पास माइक न लेकर आएं. लेकिन दिल्ली पुलिस ने पोस्ट करने से पहले शायद अपने अधिकारियों को बगैर नेम प्लेट नहीं देखा और इसी पर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए. पोस्ट तो शेयर हो गई लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस को नेटिजंस के गुस्से का सामना करना पड़ा.

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यूजर्स बोले, पहले खुद अपनी नेम प्लेट लगा लीजिए

दिल्ली पुलिस ने जैसे ही यह पोस्ट की यह वायरल हो गई और यूजर्स ने इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...दिल्ली पुलिस पहले खुद को देखें, आपके कर्मचारियों की नेम प्लेट गायब है. एक और यूजर ने लिखा...यह पोस्ट शेयर करने से पहले थोड़ा तो सोचा होता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अपनी पहचान छिपाना गलत होने की निशानी है. पत्रकार हो चाहे पुलिस, सभी को अपनी पहचान सार्वजनिक रखनी चाहिए जब वह ड्यूटी पर हों.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 11:49 AM (IST)
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