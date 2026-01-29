Video: जमीन पर उलटे लेटे लोगों को कुचलते हुए निकला गायों का झुंड, वीडियो देख दंग रह गए लोग

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अजीबोगरीब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान और चिंतित कर दिया है. वीडियो में जमीन पर सात लोग लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके सामने गायों का एक बड़ा झुंड तेजी से चलता हुआ आता है. जैसे ही झुंड उनके ऊपर से गुजरता है, यह दृश्य बेहद डरावना और खतरनाक लगता है. कई लोग वीडियो को देखकर चौंक गए हैं, क्योंकि ऐसा करने से गंभीर चोटें भी लग सकती हैं.

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, "विश्वास आपको शक्ति देता है. अंधविश्वास आपके जीवन को खतरे में डालता है." यह संदेश दर्शकों को चेतावनी देता है कि धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वासों में सुरक्षित और समझदारी भरा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि अपने और दूसरों के जीवन को जोखिम में डालना.

"Faith empowers you." 🍁



"Blind faith puts your life at risk." 🤡



This looks extremely terrible, as a group of cows is running over several men lying on the ground. It could cause serious injuries. pic.twitter.com/Tcwq2Qj80g — Mission Ambedkar (@MissionAmbedkar) January 27, 2026

खतरनाक और चौकानें वाला दृश्य

एक यूजर ने लिखा, "यह देखना वाकई चौंकाने वाला है. गायों के पैरों तले से गुजरते हुए लोग ज़मीन पर क्यों लेटे हैं? यह किसी अनुष्ठान जैसा लगता है. यह दुनिया के किस हिस्से से है और वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं?" यह बेहद खतरनाक लग रहा है. मैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ.

सुरक्षित भक्ति की आवश्यकता

एक दूसरे यूजर ने लिखा "लोगों को भक्ति व्यक्त करने के सुरक्षित तरीके दिखाए जाएं, जो तर्क और जीवन (मानव और पशु दोनों) के प्रति स्नेह पर आधारित हों. बाबासाहेब ने हमेशा अंधभक्ति के बजाय शिक्षा पर जोर दिया - आइए हम सब मिलकर सच्ची भावना के साथ आगे बढ़ें, न कि केवल उपहास के साथ." एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह उनका विश्वास है, अल्लाह उनकी रक्षा करेगा."