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अमेरिका से बिहार में हुआ ब्याह, ऐसे कट रही गौरी मैम की जिंदगी

महिला ने वीडियो में साड़ी पहनी और तैयार होते हुए अपने स्किनकेयर के बारे में बताया. वह एक-एक करके इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स दिखाती हैं और बताती हैं कि उनकी त्वचा के लिए वे किस तरह काम करते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Sep 2026 08:32 AM (IST)
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अमेरिका से बिहार के एक गांव तक पहुंची एक महिला की जिंदगी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. आमतौर पर सोशल मीडिया पर विदेशों की चमक-दमक और आराम भरी जिंदगी के वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन इस अमेरिकी महिला ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का बिल्कुल अलग अंदाज लोगों को दिखाया है. इंस्टाग्राम पर 'Singh Family' नाम के अकाउंट से वह बिहार के गांव में अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पल शेयर करती हैं. कभी वह हाथ से कपड़े धोती नजर आती हैं, कभी रसोई में सब्जियां काटती हैं और पकौड़े तलती हैं, तो कभी साड़ी पहनकर तैयार होते हुए अपनी स्किनकेयर रूटीन बताती हैं. 

सुबह की शुरुआत कपड़े धोने से

महिला के एक वीडियो में उनकी सुबह घर के काम से शुरू होती दिखाई देती है. वह हाथ से कपड़े धोती हैं और इसके बाद अपने घर के दरवाजे खोलकर कुर्ता-पायजामा में पोज देती नजर आती हैं. इसके बाद उनका रुख सीधे रसोई की तरफ होता है. यहां वह सब्जियां काटती हैं, उबले हुए अंडे छीलती हैं और फिर पकौड़े तलती दिखाई देती हैं. खाना बनाने के बाद वह बर्तन धोते हुए भी नजर आती हैं.

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अमेरिका से बिहार तक बदल गई रोजमर्रा की जिंदगी

महिला के वीडियो की खास बात यही है कि वह अपनी जिंदगी को किसी खास मौके तक सीमित नहीं रखतीं. वह घर के छोटे-छोटे कामों को भी कैमरे में रिकॉर्ड करती हैं. कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने और बर्तन साफ करने तक, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग हर हिस्सा वीडियो में दिखाई देता है. यही सादगी सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच रही है.

 
 
 
 
 
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भारतीय पति के साथ शादी की तस्वीरें भी दिखाईं

एक वीडियो में महिला ने अपने भारतीय पति के साथ शादी की तस्वीरें भी शेयर की हैं. तस्वीरों में दोनों पारंपरिक कपड़ों में नजर आते हैं और साथ में पोज देते दिखाई देते हैं. इन तस्वीरों के जरिए उनके फॉलोअर्स को उनकी निजी जिंदगी की भी एक झलक मिली. इसके अलावा दूसरे वीडियो में वह साड़ी पहनकर स्किनकेयर करती नजर आईं.

साड़ी में बताया अपना स्किनकेयर रूटीन

महिला ने एक वीडियो में साड़ी पहनी और तैयार होते हुए अपने स्किनकेयर रूटीन के बारे में बताया. वह एक-एक करके इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स दिखाती हैं और बताती हैं कि उनकी त्वचा के लिए वे किस तरह काम करते हैं. उनके इस वीडियो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी दिखी क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने के बजाय अपनी पूरी रूटीन के बारे में बताया.

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यूजर बोले- कपड़े धोना भी वर्कआउट जैसा

महिला के वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए उन्हें सुंदर बताया. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हाथ से कपड़े धोना ऊपरी शरीर के लिए वर्कआउट जैसा भी हो सकता है. इस कमेंट ने लोगों का ध्यान खींचा और महिला के रोजमर्रा के काम को लेकर मजेदार चर्चा शुरू हो गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 08:32 AM (IST)
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