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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएयर प्यूरीफायर का कमाल...एक झटके में साफ कर दिया पूरा स्मोक

एयर प्यूरीफायर का कमाल...एक झटके में साफ कर दिया पूरा स्मोक

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों ने एयर प्यूरीफायर का लाइव टेस्ट करने के लिए एक सेटअप लगाया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Oct 2026 09:23 AM (IST)
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एयर प्यूरीफायर का नाम तो आपने खूब सुना होगा. हो सकता है इस्तेमाल भी किया हो. पिछले साल दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को लेकर लोगों ने इसकी जमकर खरीदी की थी. लेकिन क्या यह असल में काम भी करता है?  अगर आप भी इसी सवाल को लेकर असमंजस में हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो आपके लिए है. वीडियो में कुछ लोगों ने एयर प्यूरीफायर का एक टेस्ट किया और जब इसे धुएं से भरे एक ग्लास के बॉक्स में रखा गया तो जो रिजल्ट आया वह काफी चौंकाने वाला था. वीडियो को लेकर अब यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

एयर प्यूरीफायर को धुएं से ढका

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों ने एयर प्यूरीफायर का लाइव टेस्ट करने के लिए एक सेटअप लगाया. इस टीम ने एक ग्लास के बॉक्स जिसमें कि आरपार दिखाई देता है में एक स्मोक क्रेकर रख दिया और उसमें आग लगा दी. इसी के साथ उन्होंने एक एयर प्यूरीफायर को भी उस पटाखे के पास रखा और दोनों को इस ग्लास के बॉक्स से बंद कर दिया. देखते ही देखते ग्लास के बॉक्स में धुआं ही धुआं भर गया और एयर प्यूरीफायर पूरी तरह से धुएं में गायब हो गया.

देखते ही देखते गायब हो गया पूरा स्मोक

अब टीम ने इस एयर प्यूरीफायर को ऑन किया यह देखने के लिए कि बॉक्स वापस पहले जैसी हालत में आता है या नहीं. जैसे ही एयर प्यूरीफायर ऑन हुआ धीरे धीरे करके पूरा धुआं छंट गया और ग्लास के बॉक्स में एयर प्यूरीफायर फिर से पहले की तरह दिखाई देने लगा. यह नजारा देखकर वहां मौजूद टीम की आंखें भी फटी की फटी रह गईं और लोग हैरान रह गए. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स की भी फटी रह गई आंखें

वीडियो को @afsar_altaph नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरीफायर हो तो ऐसे ही काम करता है. एक और यूजर ने लिखा...आज ही जा रहा हूं एयर प्यूरीफायर खरीदने. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एयर प्यूरीफायर का काम ही है प्रदुषण को कम करना, इसमें टेस्ट क्या लेना.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 09:23 AM (IST)
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