अब गूगल क्रोम सिर्फ एक वेब ब्राउजर नहीं रहा है. गूगल ने इसे जेमिनी एआई फीचर्स से लैस कर दिया है, जिसके बाद यह एआई-पावर्ड असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा. यानी अब अगर आप कोई होटल बुक करना चाहते हैं तो क्रोम पर अलग-अलग साइट पर जाकर प्राइस और रिव्यू चेक करने की जरूरत नहीं है. आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना है और बाकी सारे काम क्रोम कर देगा. आइए जानते हैं कि क्रोम में क्या-क्या नए एआई फीचर्स शामिल हुए हैं.

क्रोम में आए ये नए फीचर्स

क्रोम में अब नैनो बनाना मॉडल की मदद से इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज भी आ गई हैं. इसके अलावा गूगल की पर्सनल इंटेलीजेंस को इंटीग्रेट किया गया है और ऑटो ब्राउज नाम से एक नया एजेंटिक टूल जोड़ा गया है. ये सब मिलकर अब क्रोम को वेब ब्राउजर से एआई ब्राउजर में बदल देंगे. कंपनी क्रोम के इंटरफेस को भी रीडिजाइन करेगी और ब्राउजर के राइट हैंड साइट में एक नया पैनल जोड़ा जाएगा, जिस पर जेमिनी चैटबॉट अवेलेबल होगा.

मुश्किल काम आसान करेगा ऑटो ब्राउजर

इस अपडेट में सबसे अहम फीचर ऑटो ब्राउज का है. यह एक एआई एजेंट है, जो सिंगल प्रॉम्प्ट पर कई काम कर सकता है. गूगल का कहना है कि ऑटो ब्राउज होटल बुकिंग, फ्लाइट कंपेयर, ग्रॉसरी ऑर्डर करने जैसे टास्क हैंडल कर सकता है. सबसे पहले यह फीचर अमेरिका में एआई प्रो और अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होगा. बाकी फीचर्स की बात करें तो पर्सनल इंटेलीजेंस को भी क्रोम में एक्सपैंड किया जा रहा है. यह जेमिनी को जीमेल और गूगल फोटोज जैसी ऐप्स के यूजर डेटा से कनेक्ट करेगा. इससे यूजर को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा.

एआई ब्राउजर में बढ़ रहा है कंपीटिशन

पिछले कुछ समय से ओपनएआई और परप्लेक्सिटी जैसी कंपनियां एआई ब्राउजर लॉन्च कर चुकी हैं. इनमें ट्रेडिशनल ब्राउजर की तुलना में अधिक फीचर्स और एआई टूल्स मिलते हैं, जिससे ब्राउजिंग तो आसान होती ही है, साथ ही यूजर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. अब गूगल ने भी क्रोम में एआई फीचर्स लाकर इस कंपीटिशन को और मजेदार बना दिया है.

