हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब क्रोम खुद कर देगा आपके सारे काम, गूगल ले आई एक से बढ़कर एक एआई फीचर्स, आसान हो जाएगी हर मुश्किल

अब क्रोम खुद कर देगा आपके सारे काम, गूगल ले आई एक से बढ़कर एक एआई फीचर्स, आसान हो जाएगी हर मुश्किल

अब होटल बुकिंग से लेकर फ्लाइट प्राइस कंपेयर करने जैसे सारे काम क्रोम एक प्रॉम्प्ट पर कर देगा. इसके लिए गूगल ने क्रोम को जेमिनी एआई फीचर्स से लैस कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Jan 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अब गूगल क्रोम सिर्फ एक वेब ब्राउजर नहीं रहा है. गूगल ने इसे जेमिनी एआई फीचर्स से लैस कर दिया है, जिसके बाद यह एआई-पावर्ड असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा. यानी अब अगर आप कोई होटल बुक करना चाहते हैं तो क्रोम पर अलग-अलग साइट पर जाकर प्राइस और रिव्यू चेक करने की जरूरत नहीं है. आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना है और बाकी सारे काम क्रोम कर देगा. आइए जानते हैं कि क्रोम में क्या-क्या नए एआई फीचर्स शामिल हुए हैं.

क्रोम में आए ये नए फीचर्स

क्रोम में अब नैनो बनाना मॉडल की मदद से इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज भी आ गई हैं. इसके अलावा गूगल की पर्सनल इंटेलीजेंस को इंटीग्रेट किया गया है और ऑटो ब्राउज नाम से एक नया एजेंटिक टूल जोड़ा गया है. ये सब मिलकर अब क्रोम को वेब ब्राउजर से एआई ब्राउजर में बदल देंगे. कंपनी क्रोम के इंटरफेस को भी रीडिजाइन करेगी और ब्राउजर के राइट हैंड साइट में एक नया पैनल जोड़ा जाएगा, जिस पर जेमिनी चैटबॉट अवेलेबल होगा.

मुश्किल काम आसान करेगा ऑटो ब्राउजर

इस अपडेट में सबसे अहम फीचर ऑटो ब्राउज का है. यह एक एआई एजेंट है, जो सिंगल प्रॉम्प्ट पर कई काम कर सकता है. गूगल का कहना है कि ऑटो ब्राउज होटल बुकिंग, फ्लाइट कंपेयर, ग्रॉसरी ऑर्डर करने जैसे टास्क हैंडल कर सकता है. सबसे पहले यह फीचर अमेरिका में एआई प्रो और अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होगा. बाकी फीचर्स की बात करें तो पर्सनल इंटेलीजेंस को भी क्रोम में एक्सपैंड किया जा रहा है. यह जेमिनी को जीमेल और गूगल फोटोज जैसी ऐप्स के यूजर डेटा से कनेक्ट करेगा. इससे यूजर को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिलेगा.

एआई ब्राउजर में बढ़ रहा है कंपीटिशन

पिछले कुछ समय से ओपनएआई और परप्लेक्सिटी जैसी कंपनियां एआई ब्राउजर लॉन्च कर चुकी हैं. इनमें ट्रेडिशनल ब्राउजर की तुलना में अधिक फीचर्स और एआई टूल्स मिलते हैं, जिससे ब्राउजिंग तो आसान होती ही है, साथ ही यूजर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. अब गूगल ने भी क्रोम में एआई फीचर्स लाकर इस कंपीटिशन को और मजेदार बना दिया है.

ये भी पढ़ें-

DSLR को टक्कर देने के मूड में ऐप्पल, iPhone 18 Pro मॉडल्स में ला सकती है अब तक का सबसे खास कैमरा फीचर

Published at : 29 Jan 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Google Chrome Gemini AI TECH NEWS AI Browser
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
महाराष्ट्र
विवादों से घिरा रहा कैप्टन सुमित कपूर का करियर, उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन, क्रैश में मौत
विवादों से घिरा रहा कैप्टन सुमित कपूर का करियर, उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन, क्रैश में मौत
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
महाराष्ट्र
विवादों से घिरा रहा कैप्टन सुमित कपूर का करियर, उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन, क्रैश में मौत
विवादों से घिरा रहा कैप्टन सुमित कपूर का करियर, उड़ा रहे थे अजित पवार का प्लेन, क्रैश में मौत
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Prediction: रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का पहले दिन कैसा होगा हाल, कर सकती है इतना कलेक्शन
नौकरी
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं अप्लाई
जनरल नॉलेज
India EU Trade Deal: यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?
यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील कब होगी लागू, जानें कब से मिलेंगी सस्ती यूरोपीय गाड़ियां और शराब?
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल
छोटे बच्चों ने टीचर की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर दिया ऐसा सरप्राइज कि भावुक हो गई मैम, VIDEO वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget