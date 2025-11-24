एक और नए आईफोन की तैयारी में जुटी ऐप्पल, कम कीमत में मिलेंगे दमदार फीचर्स, जानें कब होगा लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगला साल ऐप्पल के लिए काफी बिजी रहने वाला है. साल की शुरुआत में कंपनी iPhone 17e उतारने की तैयारी कर रही है. यह पिछले साल लॉन्च हुए कंपनी के एंट्री-लेवल मॉडल iPhone 16e का सक्सेसर होगा. iPhone 17e को इसी साल सितंबर में लॉन्च हुई आईफोन 17 के कई फीचर्स से लैस किया जाएगा. इस आईफोन के साथ-साथ कंपनी सस्ती मैकबुक और 12th जनरेशन आईपैड भी लॉन्च कर सकती है.

iPhone 17e में क्या कुछ मिल सकता है?

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आईफोन में आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट मिलेगा और 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा दिया जाएगा. इसके अलावा इसमें C1 मॉडम और N1 वायरलेस चिप मिलने की भी उम्मीद है, जो बेहतर पावर एफिशिएंसी के साथ आएगी. पहले सामने आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इसमें नॉच डिजाइन को हटाकर डायनामिक आईलैंड के साथ 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. हालांकि, यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा या इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा.

कैमरा और बैटरी

आईफोन 16e की तरह अपकमिंग आईफोन 17e के रियर में भी सिंगल कैमरा होगा. उम्मीद है कि इसे 48MP रियर कैमरा से लैस किया जाएगा और इसके फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 12MP का लेंस मिल सकता है. इसमें 4000mAh का बैटरी पैक मिलने की संभावना है. इसी साल लॉन्च हुए iPhone 16e की बिक्री खास नहीं रही है. ऐसे में ऐप्पल नए मॉडल में बेहतरीन अपडेट देना चाहती है ताकि यह ग्राहकों को आकर्षित कर सके.

कितनी हो सकती है कीमत?

इस आईफोन को अगले साल फरवरी-मार्च में भारत में 60,000-65,000 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, ऐप्पल की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके लिए कंपनी अलग से कोई इवेंट आयोजित नहीं करती और प्रेस नोट के जरिए ही इसके लॉन्चिंग की जानकारी दी जाती है.

