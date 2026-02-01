हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: शीतकालीन चारधाम यात्रा में बढ़ी रौनक, 34 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे बाबा के दरबार

उत्तराखंड: शीतकालीन चारधाम यात्रा में बढ़ी रौनक, 34 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे बाबा के दरबार

Uttarakhand Tourism: शीतकालीन चारधाम यात्रा में तेजी आई है. कपाट बंद होने के बाद 34,140 श्रद्धालु शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं. प्रतिदिन डेढ़ हजार श्रद्धालु इन स्थानों पर आ रहे हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 01 Feb 2026 07:30 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में चारधामों के कपाट बंद होने के बाद शुरू हुई शीतकालीन यात्रा को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है. पिछले वर्ष से शुरू की गई इस पहल के तहत अब तक 34,140 श्रद्धालु चारधामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं. इससे सर्दियों में आमतौर पर सूने रहने वाले पहाड़ी इलाकों में फिर से रौनक लौट आई है.

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं. इसके बाद देवताओं की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास स्थलों पर होती है. इन स्थानों में बदरीनाथ से जुड़े ज्योतिर्मठ, केदारनाथ के गद्दीस्थल ऊखीमठ, गंगोत्री का मुखवा और यमुनोत्री का खरसाली प्रमुख हैं. शीतकालीन यात्रा के कारण अब इन क्षेत्रों में देश-विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

प्रवास स्थलों पर 34,140 यात्री कर चुके है दर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब एक साल पहले उत्तराखंड आकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का संदेश दिया था. इसके बाद इस यात्रा को नई पहचान मिली और अब यह लगातार दूसरे वर्ष भी सफलतापूर्वक चल रही है. इस बार कपाट बंद होने के बाद से अब तक 34,140 यात्री इन प्रवास स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं. यह यात्रा अभी करीब ढाई महीने और चलनी है.

सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ शीतकालीन गद्दीस्थल पहुंचे

चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन के विशेष कार्याधिकारी डॉ. प्रजापति नौटियाल ने बताया कि शीतकालीन यात्रा में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ के शीतकालीन गद्दीस्थल ऊखीमठ पहुंचे हैं. अब तक यहां 20,338 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं. इसके अलावा ज्योतिर्मठ, खरसाली और मुखवा में भी अच्छी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं. प्रतिदिन करीब एक से डेढ़ हजार श्रद्धालु इन स्थानों पर आ रहे हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा से उत्तराखंड में बारहमासी पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है. इससे न केवल श्रद्धालुओं को सर्दियों में भी दर्शन का अवसर मिल रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं.

ये भी पढ़िए- बिहार: 31 साल बाद 1994 के पटोरी हत्याकांड में कोर्ट का आया फैसला, 5 लोगों को उम्रकैद की सजा

Published at : 01 Feb 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Tourism Uttarakhand UK NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Winter Char Dham Yatra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
इंडिया
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Rohit Shetty के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने की पांच राउंड फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस
Sansani: साध्वी का आश्रम... मौत का 'रहस्यलोक' ! | Crime News
Telangana News: मंदिर बना नशे का अड्डा? पुजारी करता था गांजे की सप्लाई | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: शरद पवार फिर चित! सुनेत्रा पवार के हाथ ‘पवार पावर’! | Sunetra Pawar
Gold-Silver New Price Today: सोने के नए दामों ने लोगों के उड़ाए होश !, डूबा लोगों का पैसा...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
बरेली: धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बोले- 'इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान...'
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
इंडिया
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
'क्या यह तुम्हारे बाप की जमीन है?', चिकन नेक काटने की धमकी देने वालों को अमित शाह की दो टूक
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
जनरल नॉलेज
Diamond Licking Myth: क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
हेल्थ
अल्जाइमर का महिलाओं पर ज्यादा असर का नई रिसर्च में खुलासा, क्या ओमेगा-3 घटा सकता है यह खतरा?
अल्जाइमर का महिलाओं पर ज्यादा असर का नई रिसर्च में खुलासा, क्या ओमेगा-3 घटा सकता है यह खतरा?
शिक्षा
UPPSC उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: PCS मेन्स 29 मार्च से, एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी
UPPSC उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: PCS मेन्स 29 मार्च से, एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget