CM योगी के शहर में UP BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी का भव्य स्वागत, अखिलेश यादव पर बोला हमला

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नये अध्यक्ष पंकज चौधरी के प्रथम गोरखपुर आगमन पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया. विभिन्न चौक और चौराहों पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहे. जैसे-जैसे काफिला आगे बढ़ता रहा सैकड़ो लोगों का समूह उनके साथ स्वागत के लिए उमड़ पड़ता. कड़ाके की ठंड में भी कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. इस अवसर पर उन्होंने ब्राह्मण विवाद के बीच कहा कि सपा और कांग्रेस परिवार की पार्टी है और भाजपा सर्व समाज की पार्टी है.

गोरखपुर में सोमवार 5 जनवरी को सुबह 11:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे पंकज चौधरी ने स्वागत के बाद रानीडीहा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर बातचीत के दौरान सपा-कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

अखिलेश यादव के पीडीए पर तंज

पंकज चौधरी ने कहा कि पहले अखिलेश यादव से पढ़ा का फुल फॉर्म पूछ लीजिए. कभी 'पी' का कुछ कर देते हैं और 'ए' का कुछ कर देते हैं. 'पीडीए' का फुल फॉर्म क्या है यह पहले वही बता दें. उन्होंने कहा कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं. पार्टी ने उन्हें जो अवसर दिया है वह सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे.

पंकज चौधरी ने ओवैसी की सपा को लेकर दिए बयान पर कहा कि कांग्रेस और सपा को देखिए तो यह परिवार की पार्टी है. बिहार चले जाएं, तो वहां भी पारिवार की पार्टी है. भाजपा सर्व समाज और कार्यकर्ताओं की पार्टी है. यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटती है. भाजपा चुनाव आने पर तैयारी नहीं करती है. भाजपा का कार्यकर्ता 365 दिन जनता की सेवा करता है. जब चुनाव आएगा तो उसे भी इसी हिसाब से हम लोग देखेंगे.

2024 में जनता को गलतफहमी का शिकार बनाया गया

2024 के चुनाव में सीटों के नुकसान को लेकर हुए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उस समय कहीं न कहीं एक अफवाह उठी थी. लोगों के अंदर गलतफहमी का बीज डाला गया. वे स्वीकार करते हैं कि उसे काटने में वे लोग सफल नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे रियूमर को अब हम बीच से हटा देंगे.

इसके पूर्व उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है. वे राष्ट्रीय नेतृत्व को कोटि-कोटि धन्यवाद देते हैं. यह विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार पहले भी पार्टी की ओर से तमाम जिम्मेदारियां मिलती रही हैं और उसे उन्होंने पूर्ण भी करने का प्रयास किया है. इस जिम्मेदारी को भी सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ ले करके केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे.