'BJP के लिए काम कर रहा चुनाव आयोग...', अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है. आयोग को लगता है कि जो बीजेपी का सदस्य है सिर्फ वहीं वोट डाल सकता है और वहीं लोग भारत के नागरिक है जो बीजेपी को वोट देते हैं. सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है ताकि वो एक बार में ही घपला कर ले और फिर पाँच साल आराम से राज करे.

सपा मुखिया अखिलेश यादव आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ विरोधी दलों के सांसदों द्वारा निकाले जाने वाले मार्च में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं. ये मार्च संसद से चुनाव आयोग तक निकाला जाएगा. जिसमें सभी विपक्षी दलों के सांसद शामिल होंगे.

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

सपा मुखिया ने इस दौरान चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि "यह बात कोई नई नहीं है. चुनाव आयोग को लेकर शिकायत और आपत्तियां और जिस तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, यह पहली बार नहीं है. चुनाव आयोग चाहता है कि वही लोग भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं. चुनाव आयोग यह भी मानता है, कई बार देखने को मिला है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, वही वोट डाल सकता है."

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अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो लोग कहते थे कि यह इलेक्शन मशीन की तरह काम करते हैं, केवल चुनाव आयोग से नहीं जीतते हैं, पैसा इनके पास बहुत है. बंगाल में देखा कि फोर्स के माध्यम से कैसे बूथ लूट लिया और बंगाल में ही नहीं लूटा था, उससे पहले यूपी में लूटा...जैसे सेमीफाइनल होता है कुछ करने से पहले.. उसी तरह इन्होंने पहले कुंदरकी चुनाव लूटा, मीरापुर का चुनाव लूटा..आपका अयोध्या का चुनाव, अंबेडकर नगर के उपचुनाव को लूटा. चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है. चुनाव आयोग संविधान के तहत काम नही कर रहा.

बीजेपी के लिए काम करता है चुनाव आयोग

बीजेपी जब से आई है तब से चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया हैं कभी-कभी सुनने में आता है कि दिल्ली में बीजेपी ने बहुत बड़े कार्यालय बनाए हैं. क्यों बनाने की जरुरत थी. चुनाव आयोग में ही एक फ़्लोर ले लेते, वहीं से काम चलता रहता, क्या ज़रूरत थी पार्टी कार्यालय बनाने की. अगर एक भी आपत्ति पर, एक भी शिकायत पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की हो तो बताएं.

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' नहीं, भाजपा ऐसा करना चाहती है कि एक ही बार घपला कर दें और फिर पाँच साल राज करें, जिससे बार-बार जाँच की ज़रूरत न पड़े. कभी बंगाल का चुनाव हो तो वहां जांच करानी पड़ जाए. इस एक बार चुनाव हो जाए, एक बार घपला कर दें इसलिए वन नेशन, वन इलेक्शन की थ्योरी पर काम कर रहे हैं.

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