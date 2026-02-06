हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में शादी की खुशियां मातम में बदली, सिरफिरे प्रेमी ने युवती की हत्या कर खुद भी किया सुसाइड

मुजफ्फरनगर में शादी की खुशियां मातम में बदली, सिरफिरे प्रेमी ने युवती की हत्या कर खुद भी किया सुसाइड

UP News: शादी से ठीक तीन दिन पहले मुजफ्फरनगर के भलवा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां सिरफिरे प्रेमी ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Updated at : 06 Feb 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव भलवा में 5 फरवरी को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. शादी से महज तीन दिन पहले एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या के बाद आरोपी युवक ने भी खुदकुशी कर ली. इस सनसनीखेज घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है, वहीं जिस घर में शहनाइयां बजनी थीं वहां अब मातम पसरा हुआ है.

गांव भलवा निवासी विजयपाल की 27 वर्षीय पुत्री प्रगति की शादी आगामी 8 फरवरी को होनी थी. घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं. रिश्तेदारों का आना-जाना शुरू हो चुका था और विवाह की रस्में निभाई जा रही थीं. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक रोहित पुत्र धारा अचानक प्रगति के घर में दाखिल हुआ.

घर में घुसते ही किया हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रोहित ने घर में घुसते ही धारदार हथियार से प्रगति पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसका गला रेत दिया. अचानक हुए इस हमले से परिवार के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही प्रगति लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी रोहित ने उसी धारदार हथियार से अपने गले पर वार कर लिया, जिससे उसकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

पुलिस कर रही है मामले की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर जानसठ पुलिस के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, एसपी देहात आदित्य बंसल, डीएसपी रूपाली राव और थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र कराए गए और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग और प्रतिशोध से जुड़ा बताया जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, प्रगति और रोहित के बीच पिछले दो से तीन वर्षों से प्रेम संबंध की चर्चा थी. दोनों गुरुग्राम में एक साथ नौकरी करते थे. बताया जा रहा है कि प्रगति की शादी कहीं और तय हो जाने से रोहित मानसिक तनाव में था और इसी कारण उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

पूरी योजना कर के आया था आरोपी- स्थानीय लोग

वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी ने पूरी योजना के साथ घटना को अंजाम दिया, ताकि शादी को रोका जा सके. दोनों मृतक एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते थे और उनके घर आमने-सामने स्थित हैं, जिससे गांव में घटना को लेकर और भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है. फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच की जा रही है और परिजनों तथा ग्रामीणों से पूछताछ जारी है. जिस घर से कुछ दिन बाद बेटी की डोली उठनी थी, वहां अब अर्थी उठने की तैयारी है. इस दोहरी मौत की घटना ने न सिर्फ दोनों परिवारों को बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है.

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 World Cup Final: U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Gold vs Silver:Investor का Paisa कहाँ Safe?| Suvankar Sen, MD & CEO,Senco Gold Interview |Paisa Live
Vodafone Idea AGR Dues Update: Govt Re-Assessment Panel Formed | Vi पर क्या असर? | Paisa Live
IPO Alert: Aye Finance IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 World Cup Final: U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release date: 'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म?
'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
नौकरी
BHU Recruitment 2026: बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
नीला या सफेद नहीं, सिर्फ पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है रेलवे स्टेशन का नाम?
नीला या सफेद नहीं, सिर्फ पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है रेलवे स्टेशन का नाम?
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: जमीन‌ पर रेंगने वाले सांपों से कितने खतरनाक उड़ने वाले सांप, जानें इनमें कितना‌ होता है जहर?
जमीन‌ पर रेंगने वाले सांपों से कितने खतरनाक उड़ने वाले सांप, जानें इनमें कितना‌ होता है जहर?
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget