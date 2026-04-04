बागपत की केमिकल इंडस्ट्री पर युद्ध का असर, फैक्ट्रियां बंद, करोड़ों के निर्यात पर संकट

बागपत के बड़ौत में स्थित केमिकल इंडस्ट्री इन दिनों भारी संकट से गुजर रही है. हालात ऐसे हैं कि कई फैक्ट्रियां पिछले 15 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ी हैं. मशीनें खामोश हैं और उत्पादन पूरी तरह रुक चुका है. इसका सीधा असर वहां काम करने वाले मजदूरों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है.

राम श्री केमिकल्स के सीईओ एस.के. राजपूत ने बताया कि वह पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स का निर्माण करने के साथ-साथ निर्यात भी करते हैं. मौजूदा हालात में इंडस्ट्री पर दोहरी मार पड़ी है. एक ओर निर्यात के ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और बंदरगाहों पर माल फंसा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

कच्चा माल महंगा, उपलब्धता भी कम

उन्होंने कहा कि रॉ मैटेरियल की लागत में लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे पूरी इंडस्ट्री प्रभावित है. कच्चा माल महंगा होने के साथ-साथ उसकी उपलब्धता भी कम हो गई है. उनकी कंपनी मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट देशों को निर्यात करती थी, लेकिन युद्ध के बाद अधिकांश ऑर्डर रद्द हो गए हैं.

फैक्ट्री 15 दिनों से बंद

राजपूत ने बताया कि उनकी फैक्ट्री बागपत के बड़ौत में स्थित है और पिछले 15 दिनों से पूरी तरह बंद पड़ी है. मशीनें ठप हैं और उत्पादन कार्य रुक गया है.

उन्होंने कहा कि जनवरी-फरवरी में रॉ सल्फर 48 से 50 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, जो अब बढ़कर करीब 80 रुपये प्रति किलो हो गया है. गैस की दिक्कतों के कारण उन्हें कोयले पर शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन कोयले की कीमत भी 8 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 12 रुपये प्रति किलो हो गई है.

कंटेनर फंसे, भाड़ा कई गुना बढ़ा

निर्यात के मोर्चे पर स्थिति और भी गंभीर है. उनके 15 कंटेनर मुंद्रा पोर्ट पर फंसे हुए हैं. मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर 10 कंटेनर अटके हैं. पहले जहां एक कंटेनर का भाड़ा लगभग 1000 डॉलर था, अब वह बढ़कर 4500 से 5000 डॉलर तक पहुंच गया है.

इसके अलावा 300 डॉलर का अतिरिक्त वॉर सरचार्ज भी देना पड़ रहा है. राजपूत ने बताया कि मार्च महीने में 13 से 14 करोड़ रुपये के ऑर्डर रद्द हो चुके हैं.

डोमेस्टिक मार्केट में भी पिछले 20–25 दिनों से कच्चे माल और तैयार उत्पाद दोनों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं. इससे छोटे व्यापारियों और खरीदारों पर भी असर साफ नजर आ रहा है.

उन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड सिर्फ कृषि में ही नहीं, बल्कि फर्नीचर उद्योग, रियल एस्टेट, पेंट इंडस्ट्री और लेदर उद्योग में भी इस्तेमाल होता है. इन उत्पादों का अंतिम प्रभाव आम उपभोक्ता और किसानों पर पड़ेगा.

खरीफ सीजन में महंगाई का खतरा

आने वाले खरीफ सीजन में पेस्टिसाइड की कीमतों में 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभावित है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा. इससे खेती की लागत बढ़ेगी और उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है.

राजपूत ने सरकार से अपील की है कि निर्यातकों और घरेलू उद्योगों के लिए विशेष पैकेज, सब्सिडी या राहत की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि जब तक युद्ध जैसी परिस्थितियां खत्म नहीं होंगी, तब तक इंडस्ट्री को इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. उद्योग जगत को सरकार से राहत की उम्मीद है.