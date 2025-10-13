'मानसिक दिवालियापन है', अखिलेश यादव के घुसपैठिए वाले बयान पर योगी के मंत्री का पलटवार

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बताया है जिसके बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई हैं. यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उनके इस बयान को मानसिक दिवालियापन बताया और कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ और नहीं है.

अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ये अखिलेश यादव का यह दिवालियापन है, उनके पास टिप्पणी करने का कुछ नहीं बचा है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बड़ा विकास किया है. अखिलेश यादव अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, यह उनकी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है.

उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जब अपने गुरु के पास आए थे तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य होता था. आज उत्तराखंड हमारा सिरमौर है. बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या से योगी आदित्यनाथ की तुलना करना ये उनका बौद्धिक दिवालियापन है.

ओम प्रकाश राजभर पर कही ये बात

वहीं बिहार चुनाव में ओमप्रकाश राजभर को सीट ना मिलने पर कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यूपी सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी.

बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेसवार्ता के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ घुसपैठिया बताया था. उन्होंने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए हैं. मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं. हम चाहते हैं कि उन्हें उत्तराखंड भेजा जाए. वो (सीएम योगी आदित्यनाथ) अकेले घुसपैठिए ही नहीं हैं, बल्कि विचारधारा के लिहाज से भी घुसपैठिए हैं. वो भाजपा के सदस्य नहीं थे, बल्कि किसी और पार्टी के सदस्य थे. तो, इन घुसपैठियों को कब हटाया जाएगा.

दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह मानते हैं. गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर घुसपैठ क्यों नहीं होती?

'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके



