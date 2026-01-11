कांग्रेस का मनरेगा को 'खत्म' करने के खिलाफ प्रदर्शन, अजय राय बोले- देशभर में रखेंगे उपवास

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस का मनरेगा को 'खत्म' करने के खिलाफ प्रदर्शन, अजय राय बोले- देशभर में रखेंगे उपवास

UP News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देशभर में पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के मनरेगा को खत्म करने और उसकी जगह दूसरी योजना लाने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे.

By : आईएएनएस | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Jan 2026 04:53 PM (IST)
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने रविवार को कहा कि देशभर में पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के मनरेगा को खत्म करने और उसकी जगह दूसरी योजना लाने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे. उन्होंने दावा किया कि यह नई योजना गरीबों के हितों की रक्षा करने में नाकाम है.

अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “पूरे देश में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के नीचे विरोध प्रदर्शन करेंगे और उपवास रखेंगे. वे मनरेगा को खत्म करने और उसकी जगह ‘जी राम जी’ योजना लाने के लिए सरकार का विरोध करेंगे. आज हम सभी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे, उपवास रखेंगे और इन कामों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे.”

'गरीब परिवार की रोजी-रोटी पर सीधा असर'

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इस कदम से ग्रामीण रोजगार और लाखों गरीब परिवारों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ा है. उन्होंने सरकार पर काम के अधिकार की गारंटी देने वाली कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया. अजय राय ने कहा कि कांग्रेस मजदूरों और हाशिए पर पड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर लोकतांत्रिक तरीकों से अपना आंदोलन जारी रखेगी.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी और डॉ बी.आर. अंबेडकर सामाजिक न्याय, समानता और गरीबों के अधिकारों के प्रतीक थे और उनकी प्रतिमाओं के सामने विरोध प्रदर्शन करने का मकसद उन मूल्यों के प्रति पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता को दिखाना था. उन्होंने आगे कहा कि यह मौन विरोध और उपवास, जिसे उन्होंने गरीबों के लिए बनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से खत्म करना बताया, उस पर राष्ट्रीय ध्यान खींचने के लिए किया गया था.

हर जगह दिखेगा प्रियंका गांधी की मौजूदगी का असर

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाए जाने पर अजय राय ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि वह पूरे देश की मास लीडर हैं. उनकी मौजूदगी और असर हर जगह दिखेगा - चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो या केरल हो." उन्होंने भरोसा जताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका आने वाले चुनावों से पहले पार्टी के संगठनात्मक प्रयासों को मजबूत करेगी.

'प्रियंका गांधी की राजनीति ने कार्यकर्ताओं में फूंकी जान'

यूपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय राय ने कहा कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक गतिविधियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव ने पूरे राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है और उनकी लीडरशिप कई इलाकों में पार्टी को फिर से बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.

'प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर देश में बड़े पैमाने पर जश्न मनाने की योजना'

12 जनवरी को प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके पर अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पूरे राज्य और देश में बड़े पैमाने पर जश्न मनाने की योजना बना रही है. “पूरे राज्य और देश में शानदार जश्न मनाया जाएगा. हमारी नेता शेरनी हैं और पूरा देश उनका जन्मदिन मनाएगा. उनकी लीडरशिप को पूरे देश में पहचाना जा रहा है. जरूरत पड़ने पर वह जहां भी काम करेंगी, हम सब उनका दिल से स्वागत करते हैं.”

Published at : 11 Jan 2026 04:53 PM (IST)
Ajay Rai UP NEWS LUCKNOW NEWS CONGRESS
