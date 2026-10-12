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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मगरमच्छ कहे मैंने...', समाजवादी पार्टी सीएम योगी का बड़ा हमला

'मगरमच्छ कहे मैंने...', समाजवादी पार्टी सीएम योगी का बड़ा हमला

यूपी में चुनावी साल से पहले सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सियासी टकराव बढ़ गया है. सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. 

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 12 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के बीच राजनीतिक बयानबाजी और टकराव तेज हो गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि "समाजवादी पार्टी अगर यह उपदेश दे कि उसकी सरकार आने पर अमन-चैन आएगा, शांति मिलेगी, सुरक्षा होगी, तो यह वैसे ही है, जैसे कोई मगरमच्छ तट पर आकर उपदेश दे रहा है कि अब मैंने शिकार करना बंद कर दिया है."

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ये नौका पार कराने नहीं, डूबाने वाले हैं- सीएम

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "ये लोग (समाजवादी पार्टी) नौका पार कराने वाले नहीं बल्कि डूबाने वाले लोग हैं. शिक्षा की नौका डुबाने वाले हैं. शिक्षकों का अपमान करने वाले हैं. शिक्षा जगत को पूरी तरह कलंकित करने वाले लोग है. इन लोगों पर कतई विश्वास नहीं करना है." मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को राष्ट्र की समृद्धि का आधार बताया है.

सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला

इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "याद करिये, बदलाव कैसे होता है, एक समय था, जब कांग्रेस के समय 100 रु चलता था, जमीन पर पहुंचते पहुंचते, घिसते-घिसते 15 रु हो जाता था. सीएम योगी ने कहा, "स्व.राजीव गांधी यही कहते थे, ये सब कांग्रेसी, समाजवादी खा जाते थे, बीच मे ही डकार जाते थे."

अब कोई बिचौलिया नहीं कर सकता सेंधमारी- सीएम योगी

सीएम योगी ने मौजूदा सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब पैसा देते है तो सीधे अन्नदाता किसान के खाते में जाता है. 25 हजार रु दिए तो पूरा 25 हजार रु खाते में जाएगा. कोई बिचौलिया इसमे सेंधमारी नही कर सकता.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 12 Oct 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
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