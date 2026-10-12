'मगरमच्छ कहे मैंने...', समाजवादी पार्टी सीएम योगी का बड़ा हमला

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के बीच राजनीतिक बयानबाजी और टकराव तेज हो गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि "समाजवादी पार्टी अगर यह उपदेश दे कि उसकी सरकार आने पर अमन-चैन आएगा, शांति मिलेगी, सुरक्षा होगी, तो यह वैसे ही है, जैसे कोई मगरमच्छ तट पर आकर उपदेश दे रहा है कि अब मैंने शिकार करना बंद कर दिया है."

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ये नौका पार कराने नहीं, डूबाने वाले हैं- सीएम

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "ये लोग (समाजवादी पार्टी) नौका पार कराने वाले नहीं बल्कि डूबाने वाले लोग हैं. शिक्षा की नौका डुबाने वाले हैं. शिक्षकों का अपमान करने वाले हैं. शिक्षा जगत को पूरी तरह कलंकित करने वाले लोग है. इन लोगों पर कतई विश्वास नहीं करना है." मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को राष्ट्र की समृद्धि का आधार बताया है.

सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला

इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "याद करिये, बदलाव कैसे होता है, एक समय था, जब कांग्रेस के समय 100 रु चलता था, जमीन पर पहुंचते पहुंचते, घिसते-घिसते 15 रु हो जाता था. सीएम योगी ने कहा, "स्व.राजीव गांधी यही कहते थे, ये सब कांग्रेसी, समाजवादी खा जाते थे, बीच मे ही डकार जाते थे."

अब कोई बिचौलिया नहीं कर सकता सेंधमारी- सीएम योगी

सीएम योगी ने मौजूदा सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब पैसा देते है तो सीधे अन्नदाता किसान के खाते में जाता है. 25 हजार रु दिए तो पूरा 25 हजार रु खाते में जाएगा. कोई बिचौलिया इसमे सेंधमारी नही कर सकता.

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