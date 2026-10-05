'मैं तो हैरान हूं...', BJP ने बनाया राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट तो बोलीं श्रुति गंगवार
यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाई गईं श्रुति गंगवार का टिकट मिलने के बाद पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा है कि यह Unexpected था.
यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी से राज्यसभा की टिकट मिलने पर राज्यसभा की उम्मीदवार श्रुति गंगवार की प्रतिक्रिया सामने आई है. श्रुति गंगवार ने खुद को राज्यसभा की टिकट मिलने पर हैरानी जताई है, साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित किया है.
राज्यसभा की टिकट मिलने पर श्रुति गंगवार ने कहा, "यह बिल्कुल Unexpected, था और मैं हैरान हूं. मैं पीएम मोदी, सीएम योगी और सभी का धन्यवाद करती हूँ. यह दिखाता है कि पीएम मोदी महिलाओं और महिला सशक्तिकरण का कितना समर्थन करते हैं. मैं पार्टी की सभी उम्मीदों पर खरी उतरूँगी और कभी अपनी पार्टी को निराश नहीं होने दूंगी." बता दें कि श्रुति गंगवार जो कुर्मी जाति से आती हैं, श्रुति गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी हैं.
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