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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मैं तो हैरान हूं...', BJP ने बनाया राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट तो बोलीं श्रुति गंगवार

'मैं तो हैरान हूं...', BJP ने बनाया राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट तो बोलीं श्रुति गंगवार

यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाई गईं श्रुति गंगवार का टिकट मिलने के बाद पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने कहा है कि यह Unexpected था.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 05 Oct 2026 05:06 PM (IST)
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यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी से राज्यसभा की टिकट मिलने पर राज्यसभा की उम्मीदवार श्रुति गंगवार की प्रतिक्रिया सामने आई है. श्रुति गंगवार ने खुद को राज्यसभा की टिकट मिलने पर हैरानी जताई है, साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित किया है.

राज्यसभा की टिकट मिलने पर श्रुति गंगवार ने कहा, "यह बिल्कुल Unexpected, था और मैं हैरान हूं. मैं पीएम मोदी, सीएम योगी और सभी का धन्यवाद करती हूँ. यह दिखाता है कि पीएम मोदी महिलाओं और महिला सशक्तिकरण का कितना समर्थन करते हैं. मैं पार्टी की सभी उम्मीदों पर खरी उतरूँगी और कभी अपनी पार्टी को निराश नहीं होने दूंगी." बता दें कि श्रुति गंगवार जो कुर्मी जाति से आती हैं, श्रुति गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की बेटी हैं.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 05 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Rajya Sabha Election Shruti Gangwar
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