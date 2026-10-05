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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराज्यसभा के लिए नहीं मिला टिकट, अब क्या बोले BJP नेता हरीश द्विवेदी?

राज्यसभा के लिए नहीं मिला टिकट, अब क्या बोले BJP नेता हरीश द्विवेदी?

यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को अपना उम्मीदवार बनाया है.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 05 Oct 2026 04:24 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश की 8 राज्यसभा सीटों पर होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. इस लिस्ट में ऐसे नाम आए हैं जिसने सभी को चौंका दिया है. राजनीतिक गलियारों में जिन नामों की चर्चा थी वह लिस्ट में नहीं है. अब उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित बीजेपी के उम्मीदवारों को बधाई दी है. पूर्व सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"आप सभी घोषित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई!" बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों में हरीश द्विवेदी के नाम की चर्चा भी थी. हालांकि अब बीजेपी की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है.

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बीजेपी ने इन्हें बनाया उम्मीदवार

बीजेपी ने यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को अपना उम्मीदवार बनाया है.

कौन हैं बीजेपी के राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी

धर्मपाल सिंह  

पशुधन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार विधायक (आंवला, बरेली)

राधाकांतओझा  

वरिष्ठ अधिवक्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट पूर्व अध्यक्ष, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन

प्रकाश पाल  

प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी OBC मोर्चा, उत्तर प्रदेश

विद्या सागर सोनकर  

पूर्व सांसद, पूर्व MLC, पूर्व उपनेता (विधान परिषद)

गोपी कृष्ण पाण्डेय  

वरिष्ठ संगठनकर्ता एवं बीजेपी पदाधिकारी

प्रियंका सिंह रावत  

पूर्व लोकसभा सांसद (बाराबंकी)

राम प्रताप सिंह चौहान  

प्रदेश महामंत्री बीजेपी उत्तर प्रदेश (पूर्व विधायक)

श्रुति गंगवार  

चेयरपर्सन, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, बरेली

श्रुति गंगवार वरिष्ठ भाजपा नेता और वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार की पुत्री हैं 

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 05 Oct 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Harish Dwivedi UP NEWS Rajya Sabha Election 2026
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