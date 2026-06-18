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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऊधम सिंह नगर में बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से हादसा, एक व्यक्ति की मौत

ऊधम सिंह नगर में बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से हादसा, एक व्यक्ति की मौत

Uttarakhand News: सूचना मिलते ही पुलिस और NDRF के जवान मौके पर पहुंच गए और अमोनिया पर काबू पा लिया. अगर समय रहते अमोनिया गैस के रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था.

Reported By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर |  Edited By: अंकुल कौशिक |  Updated at : 18 Jun 2026 09:34 AM (IST)
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उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर में उस समय हड़कंप मचा गया जब एक बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई. इस गैस रिसाव में मैकेनिक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए. सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए हैं और अमोनिया पर काबू पा लिया गया है. अगर समय रहते अमोनिया गैस के रिसाव  पर काबू नहीं पाया जाता तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं दूसरी ओर इस हादसे के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है तथा जांच शुरू कर दी है.

ऊधम सिंह नगर जनपद गदरपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के सामने एक बर्फ फैक्ट्री भोला आइस एवं कोल्ड स्टोरेज के नाम से संचालित हो रही है. जिसमें देर रात अचानक ही बड़ी दुर्घटना घटित हो गई, जब अमोनिया गैस लीक होने से हड़कंप मच गया. आनन-फानन में हुई गैस लीकेज बंद करने के लिए पहुंचे मैकेनिक की मौके पर मृत्यु हो गई. जबकि कुछ अन्य लोग भी इसकी हल्की चपेट में आ गए जो फिलहाल स्वस्थ बताये जा रहे है. बताया जाता है कि यहां से बर्फ धोने का काम करते हैं यहां वाल्व लीक होने से अमोनिया गैस लीक हो गई थी, जिसके बाद उसे वॉल्व निकल कर  को बड़ी तेजी से बाहर निकल गईं थी. जिसकी वजह से यह हादसा हो गया.

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वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और अमोनिया पर काबू पा लिया गया. अगर समय रहते अमोनिया गैस के रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था.

इस घटना को लेकर एसडीएम गदरपुर ऋचा सिंह ने बताया कि सूचना के बाद हम लोग मौके पर पहुंचे हैं पुलिस और एनडीआरएफ के जवान अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और अमोनिया पर काबू पा लिया गया है और एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है वहीं अन्य लोगों ने भी चक्कर आने और शरीर में जलन की शिकायत की है. इसकी जांच की जा रही है की मानक क अनुरूप चल रही था या नहीं या फिर नॉम्स अपनाए गए है या नहीं. वहीं गदरपुर की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंजु गिरी ने कहा कि यहां जब व्यक्ति को लाया गया था उसकी पल्स नहीं चल रही थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी.

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Published at : 18 Jun 2026 09:34 AM (IST)
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