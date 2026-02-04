उत्तर प्रदेश की शामली पुलिस को 12वीं के छात्र की निर्मम हत्या मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, कांधला पुलिस ने छात्र अरशद उर्फ असद की हत्या की हत्या में शामिल दो आरोपी हिमांशु और कार्तिक गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार और एक बाइक बरामद किया है. पुलिस के अनुसार यह हत्या आपसी रंजिश और डीजे पर डांस को लेकर हुए पुराने विवाद का नतीजा थी, जिसने धीरे-धीरे खूनी रूप ले लिया.



पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2 बजे अरशद उर्फ असद पुत्र सलीम, निवासी ग्राम इस्सोपुर टील, अपने गांव के ही युवक विराट पुत्र नीतू के साथ बाइक से गांव के बाहर एक दुकान पर पहुंचा था. इसी दौरान वहां पहले से मौजूद कार्तिक पुत्र राजू और हिमांशु पुत्र संजय ने अरशद पर अचानक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए.



पुलिस ने बताया कि हमले के दौरान गांव वालों के शोर मचाने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल अरशद को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कांधला ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. पुलिस को घटनास्थल से एक अवैध तमंचा (315 बोर) भी बरामद हुआ था.

आरोपी के पास से बाइक व हथियार बरामद

पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के आदेश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थाना कांधला पुलिस ने 3 फरवरी 2026 को दो मुख्य अभियुक्तों हिमांशु और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त एक अवैध चाकू (आलाकत्ल) व बाइक बरामद की.

डीजे डांस से शुरू हुआ विवाद बना हत्या की वजह

पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि मृतक अरशद और आरोपी हिमांशु दोनों मुरली मनोहर इंटर कॉलेज, इस्सोपुर टील में कक्षा 12 के छात्र थे. करीब 4–5 महीने पहले डीजे पर डांस को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. इसके बाद 1 जनवरी 2026 को कांधला से जूते लेकर लौटते समय ग्राम गढ़ी दौलत के पास अरशद और मिलन ने अपने साथियों के साथ हिमांशु और कार्तिक के साथ मारपीट की थी, जिसमें कार्तिक घायल हो गया था.



इसी रंजिश में बदला लेने के इरादे से हिमांशु ने घर से चाकू और कार्तिक ने तमंचा उठाया. पेट्रोल भरवाने के लिए जाते समय दोनों को गांव के बाहर दुकान पर अरशद मिल गया. कार्तिक ने अरशद को पकड़ लिया और मारपीट के दौरान हिमांशु ने उस पर चाकू से जानलेवा वार कर दिए. इसी दौरान कार्तिक का तमंचा मौके पर गिर गया और दोनों आरोपी फरार हो गए.

अन्य नामजद आरोपियों की भूमिका संदिग्ध, जांच जारी

पुलिस के अनुसार अब तक की विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर नामजद आरोपी मिलन और विराट उर्फ चीकू की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है. दोनों से पूछताछ जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.