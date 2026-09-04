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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बंद स्कूलों पर सपा प्लान, शिक्षक दिवस पर चलाएगी खास अभियान

यूपी में बंद स्कूलों पर सपा प्लान, शिक्षक दिवस पर चलाएगी खास अभियान

समाजवादी पार्टी ने शिक्षक दिवस को लेकर बड़ा प्लान बनाया है. इसके तहत सपा की छात्र ईकाई यूपी में बंद हुए स्कूलों के बाहर शिक्षकों का सम्मान करेगी. सपा ने इसे 'पाठशाला पुकारे' अभियान का नाम दिया है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 04 Sep 2026 01:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी अब शिक्षक दिवस के बहाने भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है. समाजवादी छात्र सभा की ओर से 5 सितंबर से 11 सितंबर तक छात्र, नौजवान एवं PDA जागरूकता अभियान' चलाया जाएगा. छात्र सभा 'पाठशाला पुकारे' अभियान चलाएगी. इसके तहत प्रदेश में बंद किए गए प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के बाहर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल बंद किए गए हैं. पार्टी अब इसी मुद्दे को लेकर गांवों तक जाएगी. जिला अध्यक्षों और स्थानीय पदाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं.

बंद स्कूलों के बाहर शिक्षक सम्मान

5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र सम्मेलन और शिक्षक सम्मान समारोह होंगे. इसके साथ ही बंद किए गए प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के परिसर के बाहर उपलब्ध नजदीकी स्थान पर भी शिक्षक दिवस मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम में स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गांव के लोग शामिल होंगे. सपा का कहना है कि इसके जरिए बंद स्कूलों और ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा.

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7 दिन तक चलेगा पूरा कार्यक्रम

समाजवादी छात्र सभा का अभियान 5 से 11 सितंबर तक चलेगा. 7 सितंबर को PDA वृक्षारोपण और पर्चा वितरण, 8 सितंबर को विश्वविद्यालय-महाविद्यालयों में शिविर लगाकर छात्रों से संपर्क किया जाएगा. 9 सितंबर को छात्रों से सुझाव लिए जाएंगे और उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी. साथ ही संकल्प पत्र भी भरवाए जाएंगे. 10 सितंबर को छात्र-छात्राओं और युवाओं की राजनीति में भूमिका को लेकर संगोष्ठी होगी. वहीं 11 सितंबर को मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान कर अभियान का समापन किया जाएगा.

पेपर लीक से लेकर फीस बढ़ोतरी तक मुद्दे

सपा के इस अभियान में कई मुद्दों को शामिल किया गया है. इनमें पेपर लीक, समान कोर्स, फीस वृद्धि, रोजगार और आरक्षण, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नियुक्तियों में कथित भ्रष्टाचार, आरक्षण में पारदर्शिता, मुफ्त पढ़ाई, रोस्टर प्रणाली, डिजिटल डिवाइस, पुस्तकालय और नए विश्वविद्यालय-महाविद्यालयों का निर्माण शामिल हैं.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 04 Sep 2026 01:24 PM (IST)
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