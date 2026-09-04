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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आउटसोर्स नौकरियों में नहीं मिल रहा आरक्षण', सपा ने उठाए सरकार पर सवाल

'आउटसोर्स नौकरियों में नहीं मिल रहा आरक्षण', सपा ने उठाए सरकार पर सवाल

समाजवादी पार्टी ने आउटसोर्सिंग से दी जाने वाली नौकरियों को लेकर सवाल उठाए हैं. सपा नेता लाल बिहारी तिवारी ने कहा कि इन नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 04 Sep 2026 10:26 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिए दी जा रही नौकरियों और आरक्षण को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरियां देने से आरक्षण का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा है. सरकार को नियमित नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए. 

लाल बिहारी यादव मुरादाबाद के सर्किट हाउस में समाजवादी पार्टी की शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर अहम बैठक में पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव की रणनीति समझाई और कहा कि ये चुनाव शिक्षकों के सम्मान और उनके हक की लड़ाई है. उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर सपा प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर को जिताने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की. 

आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर उठाए सवाल

सपा नेता ने इस दौरान योगी सरकार की आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की कई नौकरियां आउटसोर्सिंग के जरिए दी जा रही हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति को चार-पांच महीने हो गए लेकिन, उन्हें अब तक वेतन नहीं मिला है.  

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आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरियां देने से आरक्षण का लाभ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा है. सरकार को नियमित नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि युवाओं को स्थायी रोजगार मिल सके. सपा नेता ने इस दौरान यूपी चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया और कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीडीए समाज पूरी तरह तैयार है.

गठबंधन में सीट बंटवारे पर कही ये बात

सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीटों के बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व करेगा. अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत नेतृत्व जो फैसला करेगा, पार्टी कार्यकर्ता उसका सम्मान करेंगे. वहीं राजभर के बयानों पर उन्होंने कहा कि उन्हें बयानबाजी के बजाय गरिमा बनाए रखना जरूरी है. 

बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस पर सपा नेता ने कहा कि मायावती अपनी पार्टी के बारे में जो फैसला लेना चाहें, वह उनका अपना फैसला है और उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी. 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी. 

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 10:26 AM (IST)
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